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Все про:пенсионная реформа (783) Министерство социальной политики (410) Рева (118)

 Весной в Раду будет внесен законопроект о пенсионной реформе, - Рева

Весной 2017 года Министерство социальной политики Украины планирует внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо.TV" рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

"В программе деятельности правительства записано, что мы планируем провести пенсионную реформу. За год Министерство социальной политики выполнило почти все из запланированного кроме пенсионной реформы. Мы девятый год живем с замороженными пенсиями. Ранее вопросы пенсионеров откладывали на потом. Для проведения осовременивание пенсий мы должны иметь ресурс. Надо было сделать первый шаг. Речь идет о повышении минимальной зарплаты, уровня зарплаты в бюджетной сфере", - сказал Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общий пенсионный возраст трогать нельзя. Ни Кабмин, ни Рада, ни Президент изменять его не будут, - Рева

По его словам, при росте этих показателей произойдет увеличение поступлений в Пенсионный фонд. Эти шаги по повышению зарплаты создали базу для проведения пенсионной реформы.

"Над пенсионной реформой мы работаем уже 9 месяцев. Весной 2017 года, если это будет согласовано со всеми заинтересованными сторонами, в Раду будет внесен законопроект относительно пенсионной реформы", - добавил министр.

Напомним, с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен, что вдвое больше, чем раньше.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Разговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман. ВИДЕО

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3200 это не минимальная зарплата . Если от минусовать отчисления в пенсионный фонд,военный сбор,профсоюзный... то на руки получают примерно 2600. Отака от куйня малята !
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Саня, 3200 = по гнойтаревски 100 баксов) Что поменялось? Правильно... минус налоги и сотни не будет.... это че это...
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Вот по этому работаю на себя,зарплата only в валюте( чтоб не парится по какому курсу бумажки под названием гривна).
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а президент платит или фирташ,ахметов,бойко........................................................?
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Чего тогда такие как ты ноете:дороги плохие,зарплаты и пенсии маленькие,и т.д.Платите налоги и все будет(если не разворуют ,те кого сами и выбрали),а если нет,то валите ,уважаемый,туда где Вы зарабатываете.
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я зарабатываю в Украине. платить для повышения благополучия президентика ,его судей,мусоров,прокуроров,депутатов- я не буду!
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"Вот по этому работаю на себя,зарплата only в валюте"- В валюте у нас только проститутки да тролли зарабатывают.
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Если ты криворукий и потомственный батрак - то тут не чего не сделаешь.
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Во-первых,я Вас не оскорблял.Во-вторых,Вы так и не объяснились,как можно получать ЗАРПЛАТУ исключительно в валюте,работая в Украине.
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а ты не минусуй.
В сша например все зп говорят гразные а цены без налога.
Так зп больше получаются, а цены дешевле.
И у нас так будет
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Когда будет ? 26 лет самастейной незалежности вам было мало ?
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ты, не платя налоги, в принципе и гражданином не являешься. Нет тебя для государства.
Можно узнать с какой целью ты постишь?
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Не выполняя конституцию это образование не является государством.
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Не путайте народ, страну, территорию и государство. Государство, это группа чиновников получающая доход от эксплуатации природных и человеческих ресурсов в стране.
«Государство есть частная собственность бюрократии»
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Я не разу не написал - родина или страна .
Наша рабовладельческая демократия разрешает нашим людям-рабам раз в пять лет выбирать себе хозяина...
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Предлагаю более правдоподобный заголовок!
ДО весны из рады будет вынесен петро и вся остальная чоколядная нечесть.!!
Реве насторожиться! Ибо рева до весны станет перегноем. Подснежникам это важно. Они в Красной Книге)))
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Слово петро во всех твоих комментариях - это спам.
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это , урна, не слово. петро - это имя!!! Стыдоба... Или ты не уважаешь... тс-с... сам знаешь кого...
П.С. и опять я должен доложить администрациии... Ниче себе! "петро" для него просто слово!
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скоко там той весны. пасха и майские все съедят. а там и картоплю пора сажать на канарах.так что раньше осени ничего не будет
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Надо вообще пенсию отменить. Вы уже надоели. Я имею в виду пенсионеров.
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Это дорого. Каждый пятый умирает от рака. А тех кто с болячкой и еще жив, в десять раз больше. Это тоже вам предоставить. Типа лечение. Это дорого.
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Угу. Не благодарный,злой и завистливый народ достался этой честной и благородной власти !
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Люди разные. Есть разные, кто у власти. Есть разные кто без особых полномочий. Не надо все смешивать. Вы так нарушаете права человека. Так может только мент рассуждать. Для него все могут быть преступниками. Поэтому менты никогда не уважали прав человека.
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Нарушение прав человека в уркаине ка каждом шагу . Это когда человек всю жизнь проработал и получает нищенскую пенсию, за копейки пытается просуществовать и подонок при власти не чего своими руками не сделавший декларирует миллионы,дачи,дома .....
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Вы батюшка случаем не большевик. А представь, если по такой же аналогии дурак будет осуждать умного.
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Какая правда. Вы можете хоть сформулировать предмет , о котором говорите. Бе да ме. Это правда?
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У нас "реформа," это повышение пенсионного возвраста.
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Вот какие реформы скоро будут . Кто не знает это великий политик и его жена - ученая Чаушеску .
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Любопытно, а х@йло носит шапку "пирожок"?
Ему бы пошло...
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Не пенсии - пенсионеров надо отменить!)). Создать "Дома распыления",где каждого не работающего в силу возраста или болезни быстро и безболезненно" распылять" на атомы,чтобы не путались под ногами у оставшихся молодых,работающих и здоровых))). Кроме того,узаконить эвтаназию.))) Численность населения заметно сократится,зато оставшиеся поживут без "пенсионно- инвалидного бремени"))). Вам это ничего не напоминает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВесной в Раду будет внесен законопроект о пенсионной реформе, - Рева
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