 Весной в Раду будет внесен законопроект о пенсионной реформе, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо.TV" рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
"В программе деятельности правительства записано, что мы планируем провести пенсионную реформу. За год Министерство социальной политики выполнило почти все из запланированного кроме пенсионной реформы. Мы девятый год живем с замороженными пенсиями. Ранее вопросы пенсионеров откладывали на потом. Для проведения осовременивание пенсий мы должны иметь ресурс. Надо было сделать первый шаг. Речь идет о повышении минимальной зарплаты, уровня зарплаты в бюджетной сфере", - сказал Рева.
По его словам, при росте этих показателей произойдет увеличение поступлений в Пенсионный фонд. Эти шаги по повышению зарплаты создали базу для проведения пенсионной реформы.
"Над пенсионной реформой мы работаем уже 9 месяцев. Весной 2017 года, если это будет согласовано со всеми заинтересованными сторонами, в Раду будет внесен законопроект относительно пенсионной реформы", - добавил министр.
Напомним, с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен, что вдвое больше, чем раньше.
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У бизнеса есть деньги, чтобы платить 3200 гривен "минималки", - Рева(53)
Дефицит Пенсионного фонда в 2017 году составит 141,5 млрд грн, - Рева(194)
Сайт Кабмина удалил новость о шоковой пенсионной реформе: работа или пенсия и отмена всех надбавок(172)
Из 26 млн людей трудоспособного возраста на сегодняшний день официально работают чуть больше 16 млн человек, - Рева(59)
Сергієнко: Рівень сплати за "комуналку" свідчить – тарифи непідйомні(0)
Решение о монетизации неиспользованных субсидий может быть принято по результатам отопительного сезона, - Рева(123)
При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку, - Розенко(105)
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В сша например все зп говорят гразные а цены без налога.
Так зп больше получаются, а цены дешевле.
И у нас так будет
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Можно узнать с какой целью ты постишь?
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«Государство есть частная собственность бюрократии»
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Наша рабовладельческая демократия разрешает нашим людям-рабам раз в пять лет выбирать себе хозяина...
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ДО весны из рады будет вынесен петро и вся остальная чоколядная нечесть.!!
Реве насторожиться! Ибо рева до весны станет перегноем. Подснежникам это важно. Они в Красной Книге)))
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П.С. и опять я должен доложить администрациии... Ниче себе! "петро" для него просто слово!
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Вот какие реформы скоро будут . Кто не знает это великий политик и его жена - ученая Чаушеску .
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Ему бы пошло...
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