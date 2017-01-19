 Лидер Китая Си Цзиньпин призвал мир отказаться от ядерного оружия

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом он заявил, выступая на собрании ООН в Женеве.
"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено со временем, чтобы сделать мир свободным от (него. - Ред.)", - заявил Си Цзиньпин.
Китай является ядерным государством с 1964 года.
"Мы должны отвергать доминирование одной или нескольких стран. Крупные государства должны уважать ключевые интересы друг друга", - заявил также Цзиньпин.
"Большие страны должны относиться к малым странам как к равным, а не выступать в качестве гегемона, навязывающего свою волю другим", - добавил он.
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Законодательство предусматривает воинскую обязанность для мужчин с 18 лет; добровольцы принимаются до 49 лет. Предельный возраст для военнослужащего армейского резерва - 50 лет. В военное время теоретически (без учёта ограничений по материальному обеспечению) может быть мобилизовано до 750 000 000 человек[2][нет в источнике].
Согласно российским данным за 2003 год, численность народного ополчения составляла около 12 млн человек, из них кадровых народных ополченцев - 4-4,5 млн человек, обычных народных ополченцев - 7-7,5 млн человек.[4]
По состоянию на 2013 год общая численность народного ополчения НОАК составляла 36,5 млн человек. В соответствии с системой тревог, введенной в НОАК, через 30 суток с момента введения общей мобилизации, народное ополчение перестаёт быть резервом армии и становится её частью. Таким образом, по завершении всеобщей мобилизации численность НОАК должна составлять около 40 млн человек.
Обычных боеприпасов - на них не хватит.
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Заметь, народное ополчение - все годные к службе мужчины в возрасте 18-35 лет, Кадровые народные ополченцы - отставные солдаты в возрасте до 28 лет
И они уже набирают 40 000 000.
А если до 60 лет (как у нас), а если ещё и женщины... А если расширят базу годности
Требования к военнослужащимВ НОАК не могут служить те молодые люди, на теле которых есть татуировки. Под запрет попали татуировки диаметром больше 2 см, расположенные на «видимых» частях тела (учитывая рубашку с коротким рукавом), а также больше 3 см - на скрытых под одеждой местах. По мнению властей, любые наколки на теле новобранца портят имидж «самой мощной и дисциплинированной» армии в мире. (Ныне отменено[16].)Согласно директиве 2006 г., военные училища страны отныне закрыты для тех, кто страдает храпом. «Постоянный храп может нарушать нормальную жизнедеятельность других курсантов и плохо сказываться на их военной подготовке», - говорится в новых правилах приёма на учёбу в военные училища[17].Официальный сайт НОАК заявил, что военные, страдающие ожирением, автоматически лишаются возможности карьерного роста в армии[18].
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На данный момент, численность регулярной армии Китая, что-то в районе полутора миллиона человек, это после сокращения!
До этого, было больше четырёх миллионов...
Это что касается "регулярной армии"!
А вот "резервистов" у них, почти 400 000 000 и по заверениям военных экспертов, Китай в течении 4-5 дней, провести полномасштабную мобилизацию!
Так что, в общем, человек выше если и ошибся, то немножечко не в ту сторону...)))
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так от хуйло уже ответил на васшпризыв пан сцарь Чайны ..
Так шо советую Китаю утопить все ядерное добро в Марианской впадине прямо сейчас! успехов , вам и настроения .
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А китайцы в истории никогда не отличались военными успехами.
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это какая-то очередная дежурная фраза
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Но никакая страна, владеющая им, все равно не откажется. Китай тоже вряд ли подаст пример.
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Собственно, на Ближнем Востоке войны не стихают и без того.
А как наличие ЯО у Сев. Кореи предотвращает войну? Южная на них не нападала даже когда у них ракет не было - ибо нафиг не сдались.
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Жэсть.
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В обычных локальных конфликтах столько жертв не бывает.
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Скажите, а вот сколько миллионов вам не жалко ? У вас, похоже, есть просчитанная цифра: какие потери допустимы, а какие уже некомильфо.
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Из-за ложных тревог США и СССР и так уже чуть не начинали запускать ракеты. Чудо что этого не произошло. Мне лично не очень улыбается помереть из-за радиоактивных осадков из-за случайности.
И еще мне не нравится когда какой-нибудь Голожопостан может создать бомбу и шантажировать весь мир или, как минимум, своих соседей, которые тоже захотят себе такую вундервафлю. И чем больше будет становиться стран с ЯО, тем выше будет вероятность начала этих самых ядерных войн или попадания его к террористам.
Есть в ЯО свои плюсы, есть минусы. Минусов больше, на мой взгляд.
А локальные и региональные войны не прекращаются ни на минуту, не смотря ни на какое ЯО.
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ГЛАНАЯ ЦЕЛЬ паразитических банд - удерживать власть ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ !!!
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единственно слово "запретить" смущает..
вопрос что будет если кто-то ослушается и применит? озаботимся?
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