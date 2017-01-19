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Все про:Китай (920) ядерное оружие (438) Си Цзиньпин (8)

 Лидер Китая Си Цзиньпин призвал мир отказаться от ядерного оружия

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал мир отказаться от ядерного оружия, установить равенство между большими и маленькими странами, а также отвергнуть доминирование одного государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом он заявил, выступая на собрании ООН в Женеве.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено со временем, чтобы сделать мир свободным от (него. - Ред.)", - заявил Си Цзиньпин.

Китай является ядерным государством с 1964 года.

"Мы должны отвергать доминирование одной или нескольких стран. Крупные государства должны уважать ключевые интересы друг друга", - заявил также Цзиньпин.

"Большие страны должны относиться к малым странам как к равным, а не выступать в качестве гегемона, навязывающего свою волю другим", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала

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ага, щя кацапоиды отказались, чем они мир шантажировать будут? голой жопой?
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Україна вже колись відмовилась... Навпаки, кожна країна має право на власну безпеку і, значить, атомну зброю.
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Ха ! Пусть это Ким Чен Ыну предложит, а то вот Украина отказалась и теперь репу чешет...
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вот вы думаете как он собрался уничтожать своё ядерное оружие? Просто! Методом подрыва на территории тех, кто не захочет отказаться от ЯО.
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ага ...китаезы потом как саранча полезут везде
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та нехай вже лізуть в той сибір, мені не шкода
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До Украины долезут не скоро, пока ели в Сибири не пообгрызают
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угу угу... ищите дураков... Ето только Украина повелась на такой развод...
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Ну так покажите пример миру, начните с себя
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кетаец достал кусочек сала и начал смазывать им наташкин тыл-ночь предстояла длинная
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Когда лет двадцать добивались запрета на испытания ядерного оружия, Китай цыплялся за право научных испытаний.
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Здравия всем! Отправлено умный какой! А как же твою 300 миллионную армию остановить??? Вдруг тебе захочется мирового господства!
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Элементарно.

Законодательство предусматривает воинскую обязанность для мужчин с 18 лет; добровольцы принимаются до 49 лет. Предельный возраст для военнослужащего армейского резерва - 50 лет. В военное время теоретически (без учёта ограничений по материальному обеспечению) может быть мобилизовано до 750 000 000 человек[2][нет в источнике].

Согласно российским данным за 2003 год, численность народного ополчения составляла около 12 млн человек, из них кадровых народных ополченцев - 4-4,5 млн человек, обычных народных ополченцев - 7-7,5 млн человек.[4]
По состоянию на 2013 год общая численность народного ополчения НОАК составляла 36,5 млн человек. В соответствии с системой тревог, введенной в НОАК, через 30 суток с момента введения общей мобилизации, народное ополчение перестаёт быть резервом армии и становится её частью. Таким образом, по завершении всеобщей мобилизации численность НОАК должна составлять около 40 млн человек.

Обычных боеприпасов - на них не хватит.
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Ну так не триста миллионов. Но и эта цифра тобой выведена бес малейшего представления, о чем ты сам рассуждаешь.
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Не мной выведена.

Заметь, народное ополчение - все годные к службе мужчины в возрасте 18-35 лет, Кадровые народные ополченцы - отставные солдаты в возрасте до 28 лет
И они уже набирают 40 000 000.
А если до 60 лет (как у нас), а если ещё и женщины... А если расширят базу годности

Требования к военнослужащимВ НОАК не могут служить те молодые люди, на теле которых есть татуировки. Под запрет попали татуировки диаметром больше 2 см, расположенные на «видимых» частях тела (учитывая рубашку с коротким рукавом), а также больше 3 см - на скрытых под одеждой местах. По мнению властей, любые наколки на теле новобранца портят имидж «самой мощной и дисциплинированной» армии в мире. (Ныне отменено[16].)Согласно директиве 2006 г., военные училища страны отныне закрыты для тех, кто страдает храпом. «Постоянный храп может нарушать нормальную жизнедеятельность других курсантов и плохо сказываться на их военной подготовке», - говорится в новых правилах приёма на учёбу в военные училища[17].Официальный сайт НОАК заявил, что военные, страдающие ожирением, автоматически лишаются возможности карьерного роста в армии[18].
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мобилизационный ресурс Китая оценивается в 300-400 млн человек, можешь прогуглить. И это - без особого напряга.
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Видите ли в сём дело, в Китае военная повинность для лиц мужского пола и добровольная воинская служба для женского...
На данный момент, численность регулярной армии Китая, что-то в районе полутора миллиона человек, это после сокращения!
До этого, было больше четырёх миллионов...
Это что касается "регулярной армии"!
А вот "резервистов" у них, почти 400 000 000 и по заверениям военных экспертов, Китай в течении 4-5 дней, провести полномасштабную мобилизацию!
Так что, в общем, человек выше если и ошибся, то немножечко не в ту сторону...)))
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Не надо повторять чужих глупостей. Нижний текст реальней. Надо экономику хоть чуть чуть знать.
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В Китае армия 2.5 миллиона. Традиционно считается, что их армия слабее кацапской, хотя по вооружениям, кроме ядерных, китайцы уже обогнали Россию.
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Когда в ООН был учрежден состав совета безопасности из стран обладающих ядерным оружием, ими было заявлено о том, что это оружие должно быть запрещено. Все тогда с этим согласились. Ничего нового. Выполняйте свои обязательства.
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Украина , первая и пока единственная страна что добровольно сдала Ядерный запас (тут по факту имея возможность обслуживания ,хранения , систем наведения и само поражения целей)
так от хуйло уже ответил на васшпризыв пан сцарь Чайны ..
Так шо советую Китаю утопить все ядерное добро в Марианской впадине прямо сейчас! успехов , вам и настроения .
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Ага, хитренький их больше лярда, они как в том анекдоте мелкими группами по 50-60 миллионов будут прорываться если что
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А толку с того что их много? Многомиллионную армию надо накормить, оснастить, вооружить.
А китайцы в истории никогда не отличались военными успехами.
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А у них принцип другой. Они позволяли себя захватить и быстренько ассимилировали захватчика. Или приходили на территорию и быстренько ассимилировали местное население. Для этого громких военных успехов и не надо.
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сейчас в мире и без ядерного оружия не прекращаются войны, теракты,
это какая-то очередная дежурная фраза
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Украина уже отказалась. Итог мы видим. кровь, трупы, захват территории.... Так что дураков больше нет. Плохо что мы единственные кого мировая мичпуха объегорила Может сябры своё тоже отдали Но у сябров другая ситуация
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Чем то этот Цинь Цинь мне х**ло напоминает. Говорит одно, а делает другое.
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Идея здравая. Лучше бы ЯО не было ни у кого.
Но никакая страна, владеющая им, все равно не откажется. Китай тоже вряд ли подаст пример.
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"Лучше бы ЯО не было ни у кого."- начнётся такая мясорубка что 2-я М.В. покажется лёгким сквозняком.
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Кто с кем рубиться будет и по какой причине?
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Как всегда:за ресурсы, за жизненное пространство за торжество идей: от марксизма до мазохизма (you name it). Например, немедленно начнётся война между Индией и Пакистаном, между арабами и персами, между Сев. и Ю.Кореями и т.д.
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Война государств третьего мира не так уж страшна. Сравнивать Иран, Пакистан, Индию с мировыми державами участницами 2МВ как-то странно. Остальной мир этих войн почти не заметит.
Собственно, на Ближнем Востоке войны не стихают и без того.
А как наличие ЯО у Сев. Кореи предотвращает войну? Южная на них не нападала даже когда у них ракет не было - ибо нафиг не сдались.
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"Война государств третьего мира не так уж страшна."- типа, подумаешь, миллионов сто трупёшников будет, да ?. "Мелочь" по сравнению с полным населением планеты.
Жэсть.
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Мда, а почему не миллиард? Сто миллионов может погибнуть как раз от ядерной войны.
В обычных локальных конфликтах столько жертв не бывает.
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Человечество как было зверьём, так и осталось. Цивилизационный "слой" очень тонок, и слетает в момент, если условия ухудшатся. Единственная причина по которой 3-я М.В. не переросла из холодной в горячую: гарантированное взаимное уничтожение. Нет смысла воевать если победителя и побеждённого ждёт одно и то же: планета, на которой жизнь будет невозможна.
Скажите, а вот сколько миллионов вам не жалко ? У вас, похоже, есть просчитанная цифра: какие потери допустимы, а какие уже некомильфо.
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То, что до сих пор не было ядерной войны, уничтожившей человечество, вовсе не означает, что они исключены.
Из-за ложных тревог США и СССР и так уже чуть не начинали запускать ракеты. Чудо что этого не произошло. Мне лично не очень улыбается помереть из-за радиоактивных осадков из-за случайности.
И еще мне не нравится когда какой-нибудь Голожопостан может создать бомбу и шантажировать весь мир или, как минимум, своих соседей, которые тоже захотят себе такую вундервафлю. И чем больше будет становиться стран с ЯО, тем выше будет вероятность начала этих самых ядерных войн или попадания его к террористам.
Есть в ЯО свои плюсы, есть минусы. Минусов больше, на мой взгляд.
А локальные и региональные войны не прекращаются ни на минуту, не смотря ни на какое ЯО.
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Откуда ты знаешь. Это твои желания в форме фобий?.
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Это я тебе говорю, как реалист, переживший крах империи.
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Мил человек, ты вообще с какой планеты ? СССР был империей, самой типичной.
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Нет. Ты же тут типа как юрист, всех поучаешь. Будь корректным.
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Я и так корректен дальше некуда. Ведь не спрашиваю же тебя: как ты научился управлять законами физики.
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А при чем вообще физика. Мне странно с тобой вести полемику.
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Эта идея всплывает снова и снова, на протяжении десятилетий. Даже печальный опыт Украины не принимается в расчёт.
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Может Китай ищет повод отказаться от моратория на ядерные испытания. Типа вы нас не услышали. Придумают своё научное отставание в этой области. И начнут испытывать.
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одновременно: отказаться от монополии одной партии на власть, диктата сильного, единообразия мировоззрения
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доставить суду хоть чучелом, хоть трупиком.....
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Китайцы - самая древняя и мудрая, из сохранившихся цивилизаций. И когда, думаю скоро, они избавятся от коммунистической заразы, то всему миру будет горько, будем на них батрачить.
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Или Китай из-за отсутствия тоталитарной власти в очередной раз развалится на несколько государств с сопутствующими междоусобными войнами.
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Ничего он не развалится. Китайцам присущ коллективизм и как бы это сказать ... ответственность перед окружающими. Не знаю. У нас даже слов таких в языке нет, потому что нам это совсем не присуще. И патриотизм. Они реально считают Китай самым лучшим, самым богатым и процветающим государством на планете, а китайцев - самым лучшим, передовым и трудолюбивым народом в мире. Причем это не в духе шовинизма, как в России (мы -прекрасная страна, а все остальные пиндосы, хохлы и прочие чурки), а именно "мы - самые лучшие". И точка. Даже сравнивать просто не с кем. У них страна слишком долго была в изоляции, и эта изоляция привела к тому, что другие народы, другие обычаи для обычного китайца выглядят инопланетянами. Вы же себя не будете сравнивать с инопланетянами? Вот и они не сравнивают.
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в Китае коммунистический строй но по-китайски, я б не назвала это коммунистический строй, там не будет иначе, такой менталитет, будет или так только совершенствоваться или империя, если не дай Бог случится иначе, демократия в Китае то там всё разваливаться начнёт и оттуда если не весь их миллиард то половина точно рванётся по Европам и тд, обрушив рынки и всё такое, так что всем будет
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Ничего там не развалится и никто никуда не рванет. Китайцы - одна из самых патриотичных наций в мире. Кстати, сейчас Китай сманивает своих соотечественников со всего мира вернуться в Китай. И на это многие ведутся, и возвращаются обратно.
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В Китае нет никакого "коммунизма", там типичный капитализм, даже более капиталистичный, чем в США и ЕС. И авторитарное, автократическое государство, которое коммунистической риторикой прикрывает этот авторитаризм. Весь мир пока дышит свободно только по одной причине - он нафиг не нужен Китаю. Они практически лишены идеологии территориального господства, этим сейчас в мире только Россия болеет.
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К СОЖАЛЕНИЮ параша НИКОГДА, Н-И-К-О-Г-Д-А не откажется от ЯО, потому что ЯО - это главный элемент шантажа бандитских режимов, неспособных на созидательный труд !!!
ГЛАНАЯ ЦЕЛЬ паразитических банд - удерживать власть ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ !!!
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К сожалению у парашы элемент шантажа - это энерго-ресурс... а все остальное типа яо - это чтобы его не забрали. и пока не произойдет революции в науке касаемо нового вида энергии или добычи- сидеть и смотреть нам на это шапито еще долго!
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вообще сильная заява, независимо от мотивов.
единственно слово "запретить" смущает..
вопрос что будет если кто-то ослушается и применит? озаботимся?
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Да ладно, не смотрите так прямолинейно на слова сказанные Китаем. Трамп предложил недавно параше сократить ядерный потенциал взамен на смягчение санкций. Дедушка пуйло ответил типа - мы потерпим нам не трудно. А тут Китай, "просто прямолинейно намекнул" США - мы хотим дружить.
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Для Данко Сердечного! Запросто- при миллиард номер населении и всеобщей мобилизации поставить под ружье треть населения( в том числе и женщин! В Азии очень много военных спецов женского населения) очень даже легко! Конечно не факт что все они будут на передовой но 200 млн- ( пятая часть)- это тоже не мало. У них сейчас что то около 20 или 30 миллионов! Поэтому я всегда Кацапам говорили- когда Китай начнет с вами войну вы у кого помощи просить будете???? А то что их население растет и им необходимо территории в виде жизненного пространства- это факт! Поэтому конфликт с Россией- это вопрос времени! Странно что в Вашингтоне и Брюсселе это понимают как нигде а вот Кацапы - абсолютно не хотят замечать абсолютно очевидные вещи. Кстати Кацапы уже передали Китаю в долгосрочную аренду Земли в три с половиной раза больше чем Крым! Считайте что вы эту Землю уже потеряли!
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Это всё лирика. Трамп не политик и не дипломат, балансировка - не для него. И вот вопрос.......будет он с Китаем против орков или с кацапами против Китая.
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