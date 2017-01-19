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Все про:бизнес (985) минимальная зарплата (81) Рева (118)

 У бизнеса есть деньги, чтобы платить 3200 гривен "минималки", - Рева

Украинские предприниматели имеют достаточно ресурсов, чтобы платить своим работникам 3200 гривен минимальной зарплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо.TV" заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Резервы, чтобы платить людям 3200, сегодня в экономике есть. Нужно печатать деньги, средства для обеспечения бизнеса. В 2016 году по сравнению с предыдущим объемы покупки украинцами новых автомобилей выросло на 39%. По сравнению с другими странами Европы это наибольший рост. Это покупают те люди, которые должны платить 3200 своим работникам. Это ответ на вопрос, есть ли у них деньги", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Жить хорошо должен не только владелец бизнеса, но и те, кто в нем работает

Чиновник добавил, что по его мнению, разговоры о целесообразности уплаты соответствующих взносов, из которых состоит Пенсионный фонд, являются аморальными.

"Давайте будем помнить, что 47 тыс. руководителей частных предприятий показывали собственную зарплату в размере 1450 грн, ездили на новых автомобилях, в то время как пенсионеры вынуждены стоять с протянутой рукой. Если кто-то говорит, что у него нет 704 грн заплатить за работника, пусть вспомнят о пенсионерке, которая получает 1247 грн", - подытожил Рева.

Напомним, с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен, что вдвое больше, чем раньше.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы разберемся", - премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн. ВИДЕО

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Нужно печатать деньги, средства для обеспечения бизнеса. Источник: http://censor.net.ua/n423928-ключевая фраза
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Чиновник Рева. Подсказываю, шо надо сделать:чиновников сократить, на много. Право судей- почистить. Присяжным- много денег, проезд им бесплатный и другое; Двенадцатые, кино смотреть. Выводы.
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У бизнеса есть деньги, чтобы платить 3200 гривен "минималки", - Рева.
Это тонкий намек Пете и Вове ?!!
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несусвітня дурниця це їхнє 100% підвищення.долар вже по 30,ціни на все пішли вгору,безробітних теж чимало прибавиться.піднімати потрібно,але поступово.великому бізнесу ці 3200 будуть навіть непомітні,а дрібному,який і так ледь животіє прийде кінець.
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це не їхня дурість, не жадібність і не хибний розрахунок.
вони нас СИСТЕМАТИЧНО ГНОБЛЯТЬ.як в концтаборі. Мстяться за холокост.
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Предлагая, часть зарплаты "слуг народа", этак процентов 90, направить на выплату рабочим. А им оставить 3201 гривну зарплаты, и хай себе в ни чем не отказывают.
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Прямо джерело зловживань для ухилення від оподаткування "правильних" громадян.

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1.18. дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;
165.1.25. сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України;
165.1.32. прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями цього розділу;

165.1.41. доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Національним банком України; (створю і я собі фонд для соціальних виплат, покладу туди кошти і буду отримувати соціяльну допомогу)

165.1.49. інші доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
165.1.50. операції з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться з цінними паперами IСI, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами; (відіжмуть у вас активи і податки не сплатять)

165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу; (а можна було і не писати, що валюта підлягає оподаткуванню іншими розділами)
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ЗЫ: а закрыть дыру можна было и без 3200. Просто напечатать денег. Но, ребята более извращённые, они инфляцию прикрыли с помощью 3200.
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Ну тут Рева честно сказал,что у бизнеса есть деньги.Только этот великий стратег не уточнил у какого именно бизнеса.Крупные бизнес структуры кумовьев,братьев,сватов,особо приближенных,тесными и дружескими узами связанные с налоговыми и отстегивают мзду смотрящим.Где неофициально работают сотни.И при этом получают еще и пенсии и пользуются субсидиями.Там будут деньги и много.Проверьте сначала своих барыг. Всегда была честна перед государством.жаль мне свой народ.А теперь как не обидно двух человек придется сократить,чтобы хоть как-то продержаться на плаву. И вопрос к знатоку Реве 'Как мне сделать с товароведа одновременно уборщицу и охранника и согласится ли после этого человек работать даже за такие деньги.'
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откуда тунеядцам и ворам знать что есть у бизнеса? бизнес еле на ладан дышит, шлюхи-популисты вбивают последние гвозди в экономику страны
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Это называется полиической ответственностью, когда народ отвечает за свои деяния или бездеятельность. И наступает она всегда, как пора года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ бизнеса есть деньги, чтобы платить 3200 гривен "минималки", - Рева
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