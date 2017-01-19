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 На следующей неделе в ПАСЕ заслушают доклад Мониторингового Комитета о ситуации в Украине, - Арьев

На следующей неделе на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Брюсселе будет заслушан доклад Мониторингового Комитета о ситуации в Украине.

Об этом сообщил народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", председатель Постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП.

Он рассказал, что готовит доклады для представления на сессии ПАСЕ, которая пройдет с 23-27 января в Брюсселе.

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"Я представляю доклад об атаках против СМИ и журналистов в Европе, а также являюсь содокладчиком по борьбе с кибердискриминацией и онлайн-ненавистью. Самое главное, что на сессии будет заслушан доклад Мониторингового Комитета ПАСЕ о ситуации в Украине. Я также в своем докладе, в части, касающейся Украины, расскажу о ситуации на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, ситуации с крымско-татарскими СМИ и Николаем Семеной, Анной Андриевской, Романом Сущенко, который обвиняется в шпионаже. В проекте резолюции ПАСЕ содержится призыв всех их освободить", - рассказал Арьев.

Он также отметил, что российские "друзья" попытаются атаковать Украину и будут пытаться изменить доклад в сторону искажения реальности.

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"Поэтому, с Украины будет присутствовать большая делегация, для того, чтобы наработать со всеми членами Мониторингового комитета доклад о ситуации в Украине. Чтобы доклад был честным", - сказал депутат.

Среди прочего, Арьев назвал культурную программу, которая предполагается в ПАСЕ.

"В рамках сессии, по инициативе БПП, мы покажем фильм про детей из временно оккупированных территорий, будет дискуссия вокруг гуманитарной ситуации на Донбассе, а также пройдут круглые столы по Крыму", - отметил Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа следующей неделе в ПАСЕ заслушают доклад Мониторингового Комитета о ситуации в Украине, - Арьев
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