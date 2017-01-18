 Супрун: Украинцы давно заслужили современный закон о трансплантации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Друзья познаются в беде. Именно такие друзья у Сергея Степаненко, бас-гитариста легендарной группы "Кому вниз". Они организовали благотворительный вечер, чтобы собрать средства для трансплантации почки, в которой нуждается Сергей. (...) Скольким людям приходится искать огромные суммы, чтобы где-то там, за границей, сделать трансплантацию и получить шанс на жизнь? Украинцы давно заслужили современный закон, который позволит спасать жизни здесь у нас, в Украине. Так где же он?", - написала Супрун.
Отметим, Министерство здравоохранения Украины, не дожидаясь окончательного принятия закона о трансплантации, создало рабочую группу по налаживанию работы будущего Координационного центра трансплантации.
Отметим, в апреле Рада поддержала в первом чтении законопроект №2386а-1, который разрешает трансплантацию органов от умерших граждан Украины, базируясь на презумпции несогласия. Законопроект поддержали 243 народных депутатов.
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Мы впервые за пять лет сможем получить лекарства в том году, в котором заказали, - Супрун(40)
Супрун покинула заседание Комитета ВР по здравоохранению из-за отсутствия кворума(77)
Минздрав начал процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, - Супрун(29)
Команда Супрун способна преодолеть коррупцию в системе здравоохранения, - Гройсман(45)
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман(26)
Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ(153)
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а само это "супрун" только фамилию украинскую носит??
Рисковая она баба
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не... ну ладно... если министр просил. буду органы беречь... заслужили...
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Нейрохирург Гук: Что, был конкурс на главу Минздрава? Нет. Выбрал Супрун один человек - Порошенко http://gordonua.com/news/politics/neyrohirurg-guk-chto-byl-konkurs-na-glavu-minzdrava-net-vybral-suprun-odin-chelovek-poroshenko-167438.html
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Израиль Полная стоимость пересадки костного мозга во многом зависит от состояния больного - перед и во время пересадки, от наличия близкородственного донора, от потребности в дополнительных дорогих лечебных процедурах. У одного больного стоимость трансплантации может составить порядка 150 000 $, а другому - пересадка обойдется на десятки тысяч долларов дороже.
Собственно пересадка и лечение после нее. Сама процедура пересадки костного мозга больше всего напоминает обычное переливание крови, и длится примерно пару часов, проходит в палате больного. Однако подготовка к ней, и особенно лечение после нее - самая дорогая и самая важная часть всей пересадки.
СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА В ТУРЦИИ - ОТ 50,000 $
"С 91-го года начали критически расти онкозаболевания у детей, ...
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Действительно, пора делать такие операции в Украине - это на порядок дешевле.
Действительно, нужно принимать Закон о трансплантологии. Презумпция несогласия убережет от опасений попасть в лапы незаконных дельцов от трансплантологии.
Вижу позитив.
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1. Закон о трансплантации , ибо Вас начнут продавать на органы , ещё живых нах..!
2. Право на огнестрельное оружие и его ношение , у Вас будет 18-ый век с грабежами и пострелушками , как у американских ковбоев соотв. захлестнёт волна насилия !
3. Право на торговлю землёй , Ваши олигархи и их прихлебатели скупят всё , Вам извините , посрать на природе негде будет во-время пикника .
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