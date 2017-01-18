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Все про:трансплантация (66) Супрун Ульяна (74)

 Супрун: Украинцы давно заслужили современный закон о трансплантации

В Украине давно должен быть принят современный закон о трансплантации, который позволит спасать тысячи жизней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Друзья познаются в беде. Именно такие друзья у Сергея Степаненко, бас-гитариста легендарной группы "Кому вниз". Они организовали благотворительный вечер, чтобы собрать средства для трансплантации почки, в которой нуждается Сергей. (...) Скольким людям приходится искать огромные суммы, чтобы где-то там, за границей, сделать трансплантацию и получить шанс на жизнь? Украинцы давно заслужили современный закон, который позволит спасать жизни здесь у нас, в Украине. Так где же он?", - написала Супрун.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Каждый день в Украине умирает 10-15 человек из-за непересадки органов, - медик-волонтер Шершнев. ВИДЕО

Отметим, Министерство здравоохранения Украины, не дожидаясь окончательного принятия закона о трансплантации, создало рабочую группу по налаживанию работы будущего Координационного центра трансплантации.

Отметим, в апреле Рада поддержала в первом чтении законопроект №2386а-1, который разрешает трансплантацию органов от умерших граждан Украины, базируясь на презумпции несогласия. Законопроект поддержали 243 народных депутатов.
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сарказм, Олег . В тему
а само это "супрун" только фамилию украинскую носит??
Рисковая она баба
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Шо? не бухать больше? завтра ж... свято...
не... ну ладно... если министр просил. буду органы беречь... заслужили...

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Чому освіта міністра Уляни Супрун - таємниця за сімома печатями? https://uainfo.org/blognews/1480066939-musiy-chomu-osvita-ministra-ulyani-suprun---taemnitsya-za-simoma.html
Нейрохирург Гук: Что, был конкурс на главу Минздрава? Нет. Выбрал Супрун один человек - Порошенко http://gordonua.com/news/politics/neyrohirurg-guk-chto-byl-konkurs-na-glavu-minzdrava-net-vybral-suprun-odin-chelovek-poroshenko-167438.html
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Мы что собачки что бы заслуживать. У кого заслужили, кто решает что мы заслужили?
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Стань примером, супрун, сдай почку нуждающимся гражданам Украины.
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Если пересадка аллогенная, стоимость еще существенно увеличивается. Причем, если донор родственный, то обследование донора - родственника и забор костного мозга (или выделение стволовых клеток из крови) в условиях стационара - оценивается примерно в 20-30 тыс. долларов

Израиль Полная стоимость пересадки костного мозга во многом зависит от состояния больного - перед и во время пересадки, от наличия близкородственного донора, от потребности в дополнительных дорогих лечебных процедурах. У одного больного стоимость трансплантации может составить порядка 150 000 $, а другому - пересадка обойдется на десятки тысяч долларов дороже.
Собственно пересадка и лечение после нее. Сама процедура пересадки костного мозга больше всего напоминает обычное переливание крови, и длится примерно пару часов, проходит в палате больного. Однако подготовка к ней, и особенно лечение после нее - самая дорогая и самая важная часть всей пересадки.

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА В ТУРЦИИ - ОТ 50,000 $

"С 91-го года начали критически расти онкозаболевания у детей, ...
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Ну все-тепер хунта почне русню патрати без докорів сумління
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Будет ,как везд,е по желанию))))есть регистр желающих.При себе всегда есть страховой полис,карточка донора или не донора!!Но Украина с корнями погрузла в коррупции.....
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Причем здесь заслужили или нет, надо делать закон о трансплантации как во всех цивилизованных странах.
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Закон с поправкой , органы можно пересаживать только гражданам Украины на территории Украины . На заметку , кому надо, иначе пнх, ну вы вкурсе.
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пусть первым делом пересадят савченко мозг ! )))
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Что это за МЗ который всю жизнь занимался радиологией .В Одесской области в некоторых районных центрах роддомы закрываются,хирургов нет, здание бизнесменам под гостиницы отдают куда катимся.
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Трансплантация органов действительно спасает жизнь.
Действительно, пора делать такие операции в Украине - это на порядок дешевле.
Действительно, нужно принимать Закон о трансплантологии. Презумпция несогласия убережет от опасений попасть в лапы незаконных дельцов от трансплантологии.
Вижу позитив.
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Ща тебе покажут позитив. На местных форумах принято кричать только о зраде.
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Молодняка в окопах умирает достаточно и добро пропадает немерено как раз закона и не хватает чтоб некоторые мрази озолотились .
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Ты уже забирал органы от солдат ? Откуда такая осведомленность ?
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Зря ты это написал. Местная публика не любит слово ПОЗИТИВ. Сейчас узнаешь много нового о себе в стиле - порохосос,соевый ,шоколадный лизун и прочее в том же духе. Лучше постоянно кричи ЗРАДА и будешь свой
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Фигасе, это ещё и ЗАСЛУЖИТЬ надо было???
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А что,это самая насущная медицинская проблема в Украине? А то,что прививок нет или большинство лекарства недоступны населению из-за явно завышенных цен,кроме того,половина из них фальсификаты...Это,выходит,второстепенно!
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Это как раз назревшая проблема, вызванная отсутствием того что вы перечислили. увеличивается смертность. не пропадать же добру.
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Занимайся спортом и не ешь всё ,что попало и будешь здорова
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Та да....кВаков столька оружия " донорам" раздал... А ани никуя не телятца...Нэ стрыляютца в галаву....
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Украинцы ! Хорошо запомните , с таким уровнем коррупции ,как у Вас , Вы не должны принимать следующие законы :
1. Закон о трансплантации , ибо Вас начнут продавать на органы , ещё живых нах..!
2. Право на огнестрельное оружие и его ношение , у Вас будет 18-ый век с грабежами и пострелушками , как у американских ковбоев соотв. захлестнёт волна насилия !
3. Право на торговлю землёй , Ваши олигархи и их прихлебатели скупят всё , Вам извините , посрать на природе негде будет во-время пикника .
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