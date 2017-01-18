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Все про:бюджетники (169) зарплата (1629) Кабмин (9605) пенсия (1497) врачи (508) госслужащие (172) учитель (267) студенты (482)

 С нового года Кабмин повысил зарплаты бюджетникам и уровень социальных выплат

С нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, также повышен размер пенсий и стипендий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей - на 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничникам, выполняющим задачи в зоне АТО, повысят денежное обеспечение

Минимальная обычная стипендия увеличена на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV уровней аккредитации - на 54,3%.

Кроме того, увеличены в среднем на 15% должностные оклады госслужащих и других категорий работников государственных органов, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2 тыс. грн в соответствии с законом "О государственной службе".

Читайте: Гройсман: Жить хорошо должен не только владелец бизнеса, но и те, кто в нем работает

Также в этом году дважды будут пересчитаны пенсии, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию.
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Урод винницкий - Гнойсман Порохатович! Чтоб ты сдох в этом году со своим повышением!!!
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а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2 тыс. грн в соответствии с законом "О государственной службе".

И где тут 3200?
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Оклад госслужащего решили не повышать пусть все идут в учителя.
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И налоги предпринимателям повысили, что половина ФОПов в стране позакрывалось, ну не твари вы.
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не в самих налогах дело, а в том куда они идут
Не видно особой причины для радости...предприятия закрываются, люди покупают меньше и товар значительно хуже...
С чего бы быть росту?
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А Грося сказал, что в этом году экономика попрет, только непонятно в какую сторону.
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На сегодня 158 тысяч - статистика. И это еше не предел.
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Вон Саакашвилли сказал, что у Виннице порезали на металл сахарный завод, там где Порошенко монополист.
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Я слышал , что металл подняли в цене.Теперь писец всем люкам...
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Просто те кто был в 90х рэкетиром,базарником,рейдером,сейчас пришли к власти,дети комуняк.
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Одного бывшего базарника знаю в правительстве.
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Тварюки хотят на малом бизнесе "въехать в рай" (попасть повторно во власть), им все похер, сейчас идет прогиб перед лохторатом.
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Принятие закона по спящим ФОПам им вылезет боком ,это потенциальные *протестующие*и минус налог.
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Дело в том, что 700грн налога ежемесячно для работающего ФОПа не такие уж и большие деньги. Другое дело, что есть ФОПы, которые работают посезонно, пару месяцев в году, зарабатывая небольшие деньги. Не думаю, что таких большинство, но такие есть. Вот по ним и ударит нововведение. Старая система налогообложения была справедливее.
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Смотря кого имеете ввиду. Если взять во внимание наемных рыночных работников, парихмахеров...особенно малых городов, так там 1000-1200 это вообще полная зарплата и 700 разорение...
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А якщо врахувати купівельну спроможність пересічних то повна ..опа))))))
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ЭТО НЕ ОТ БОЛЬШОГО УМА.
Взять Одесский регион условно 200тыс фопов из них 35% сизонники которые работают от 3 до 6 месецевкоторые хотели платить налог Честно! Теперь йух !это кто увидет и правельно сделают .
Евреи гирося и порох думают что они хитрее Одесских евреев?грося и порох курят нервно в сторонке! Не таких долбодятлов пережили. А делать "туда сюда"ни кто не будет *открыть закрыть* Так что *балалайку*им на всю морду.
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Какие 700грн, а плюс еще ЕСВ, плюс военный сбор, и получится в месяц 1300 с чем то гривень за каждого нанятого работника.
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Так в нашей стране этот парадокс постоянный.Один бок прикрыли,а с другого вылезло.Народ тоже не выиграет от этих повышений.Субсидии уменьшаться или вообще уберут,а коммунальные платежи не стоят на месте,они уже космические.цени на товары первой необходимости поползут вверх.Потребительская способность не повысится.Предпринимателей придушили налогами.Уже пошли сокращения,опять волна безработицы.Многие закрывают свой бизнес и могут уйти просто в тень.И снова мы вернулись на круги свои.
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130 тис. сплячих ФОПів вже безробітні, а за ними ще невідомо скількі було найманих працівників))) Боротьба з безробіттям триває і еконмічний маховик базаркома запустився ))))
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А что будет, пол Украины уедет на заработки заграницу, а кто останется, будут жить и верить в светлое будущее.
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ладно бюджетники, а не бюджетники лучше стали жить???
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А пенсионеры для правительства, это вообще уже не люди.
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Моей матушке субсидию этот год кропаль дали.В том году экономила...и доэкономилась блин.
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Той зимой многие люди экономили газ, думали на следующий год будет сэкономленная кубатура, а Грося взял и всем обнулил, ну не гад.
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Та да , сволочь редкостная...Мать сейчас в шоке.Хотел к себе хоть на зиму забрать , дом то большой у меня.Так нет....
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Вот вопрос, как жить дальше, знакомые в Польшу ездят на заработки, вроде зарабатывают не плохо, думаю бросить весь бизнес и тоже рвануть.
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Мне уже под 50.Этой весной 48 стукнет.Уже куда-то ехать не хочу и не могу.Здоровье(нервы) не те. Армия , плюс работа участковым не фонтан.С 1999 года ЧПшник , тоже гады нервы помотали.Раз в пенсионном фонде ментовку на меня вызвали...одна жирная мразь довела , что чуть не удавил.Хорошо , что по старой памяти бывшие коллеги отмазали... А сейчас небольшую отару овец держу . плюс остатки старого бизнеса и еще один дом сдаю под аренду , да так и выкручуюсь.
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Когда уже в этой стране нормальная жизнь, одни и те же хари у власти, только партбилеты меняют шило на мыло, думают, что люди лохи, типа партию поменяли, типа они лучше стали, нет на них силы, но ниче будем надеятся на лучшее.
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После погромов Кличка на рынках Киева - очень сомневаюсь...
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Люди - это те с которых можно содрать три шкуры, которые платят за тарифы с потолка. Вообще то для них это тоже не люди, а лохи. Ну а пенсионеров они уже списали как отработанный балласт - на кладбище...
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Наплодили немеряно чиновников . Теперь какие то группы будут мониторить предпринимателей.
Объясните мне - А ШО ЗА ШТРАФЫ 320000? Грося уху ел? За недоплату 3200. А стукачество поощрять? Суды меньше залога берут с сепаратистов . Выходит , что Грося борется с предпринимателями?
И, бл, почему депутаты про эти штрафы молчат ? Они тоже уху ели? И зажрались .
Нормальный предприниматель, при таком хамстве, скажет - пошли вы на.
А теперь грося в отпуск пошел день рождения отмечать. Е мае! В отставку!
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Иди поработай в законе и ты узнаешь как не нарушать,а отписыватся збесь .
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Він мабуть ніколи не був підприємцем, я свій перший кооператів відкривав ще в 1988 р.)))І див дивних від влади набачився)))
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Ты не в теме. Если из суда отпускают за 300000 залога судей за взятки в миллион. . А тут штраф например пекарю за недоплату 3200 грузчику ( учти- по трудовой книжке). А грузчик пьянь и все булки запачкал.
А штраф320000. Скажи- какой уважающий себя предприниматель будет в Украине бизнес делать? Ответ, Азметов и Пинчук будут кровь твою пить. А пекарь поедет в Польшу.
Думаю что Гросю после дня рождения отправят в отставку.
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С нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, также повышен размер пенсий и стипендий.Источник: ----------- Шо и пенсии уже повысили?
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а вот С нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, также повышен размер пенсий и стипендийИсточник: http://censor.net.ua/n423925
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Когда власть не поднимает соц стандарты - зрада

Когда власть поднимает соц стандарты - зрада

кацапы пришли с словами "мы же браться сруська-язычные давайте к нам" их послали

кацапы пришли к Украинцам с мечем, и от него же пали

Москали вас умом не понять , а нас Украинцев сердцем , мы разные народы, собирайте монатки и свалите с наших приграничных земель, и не приходите к нам больше , никогда .

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Алкоголичка с Гнойсманом отремонтировали печатный станок? По чем доллар будет?
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я всегда думал, что повышать зарплаты учителям и медикам нереально, так как их слишком много. Но недавно меня озарило, что ментов, прокуроров, судей и сбу-шников ничуть не меньше, но им повысили в числе первых...
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Повышать надо и стоит.
Другой вопрос, что не видно откуда деньгу брать...
ФОПы больше, чем в прошлом году не дадут...
-
Вывести экономику из тени? - да уже тьма магазинов окончательно закрыты...с производством все так же!
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по поводу магазинов - не совсем правильно - тут в одном Киеве несколько десятков Рошенов открыли...
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Да,я слышал ,как старики возле почты матерились .....
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Роман Дорошенко
12 ч · Попередні мої роздуми з люлечкою, біля віконця призвели мене до висновку (і хто сказав що смалить люльку шкідливо - коли ж іще поміркувати, як не набиваючи люльку тютюнцем). А висновок значить вийшов такий, що є Ми (ті кому вся ця сьогоднішня хрінь у нашому житті, не наравицця) і є вони (ті мудаки яким все це наравицця і які цю хрінь модерують). Це, як то кажуть, хвакт доконаний.
Мудаки мають різні форми і вигляд … то депутати, то уряд, а то й сам президент. Люди грамотні і писемні називають це правлячим класом, а я буду по простому - називатиму мудаками. Бо ж сказано в Писанії - не по словам, а по ділам … ну ви знаєте
Візьмем для прикладу історію з підвищенням заробітних плат. Я б назвав це «Операція 3 200».
На думку колишнього мера, а нині - прем'єра, ця операція мала «пожвавити економічну ситуацію в країні». Принаймні, таку хрінь він чухав розхвалюючи цю «геніальну» ініціативу … мовляв добавим грошей людям, а люди понесуть ті гроші в магазини, а магазини ті гроші віддадуть виробникам і … бла бла бла - велосипед поїде.
Все це канєшно інтересно і красиво. Я вже бачу, як бюджетники отримали підвищені зарплати і … втратили субсидії А відповідно потарабанили ті грошенята не в магазини а вгадайте ? …. Правильно - платити комуналку, яка за дивним співпадінням теж виросла. Тобто грошики пішли куди ? Правильно - грошики пішли в кишеньки олігархів монополістів, що продають нам комунальні послуги по неринковим, тобто завищеним цінам. Отже наші грошики сіли на пароплави чи літачки (не знаю чим вони там їздять) і поїхали в офшори. А непожвавлена економіка махала їм з причалу хустиною.
А може буде й веселіше. Частина бюджетників таки піде в магазини - бо їстоньки таки хочеться (а ціни ж ростуть) і наша з вами економіка вдягне траурну футболочку з написом «криза комунальних неплатежів».
Це так би мовить - перша частина дійства … ой вибачте - перша частина операції 3 200.
Окрім бюджетників, є ще різні бізнесмени - дрібні, середні та великі … а ті хто не бізнесмени - ті - наймані працівники.
Виглядає це так. Сидить значить у славному місті Бровари підприємець і шиє, скажімо черевики … нам же потрібні черевики?
Ну не сам він їх шиє, а шиють наймані працівники, а він значить організовує їх - дає їм матеріали різні шкіри там, нитки, обладнання і т.д. А вони значить шиють … і фабрика продає ці черевики нам, а ми їх носимо.
І от значить продавав цей підприємець приміром - 100 черевиків у місяць. А з отриманих від продажу грошей платив ЗП найманим працівникам і податки … а те що лишалось вкладав у розвиток фабрики. Це звичайно якщо він розумний …. А якщо дурний, то витрачав на дєвочок і коньяк …. Але я не про це …
І от значить … внєзапно … проводиться «Операція 3 200».
І по-простому кажучи розмір податків - пабам - виростає вдвічі … а черевиків він більше продавати не став. Він, як продавав їх 100 штук у місяць так і продає - тобто виручка в нього ну ніфіга не виросла, навіть якщо почалась операція 3 200, яка за словами Гройсмана, повинна була «пожвавить» економіку … а получається що не пожвавлює. Патамуша коли дохід твоєї фабрики не виріс за наказом Гройсмана, а податків тобі треба заплатити більше ніж ти можеш, то в тебе є безліч варіантів … кожен може обрати на свій смак
1. Підняти ціни на черевики, через що їх стане продаватись не 100, а 80 штук (що не вирішує ситуацію і веде до пункту - два )
2. Закрити нахрін хвабрику і вигнати найманих працівників на вулицю (що не гуманно як на мене)
3. Залізти у підвал і там сховавшись - далі шити черевики і взагалі перестати платити податки (хоча доведеться платити мусорам … тобто знову не в бюджет)
Варіантів ще безліч, але всі вони не на користь бюджету, а тим більше не на користь економіки.
Можна канєшно подумать, що виграли наймані працівники - зарплату ж підняли … але історія має сумний кінець - у зв'язку з підвищенням офіційних ЗП - субсидії теж втрачаються і наймані працівники шикуються разом з бюджетниками куди ? Правильно - платити по завищеним тарифам.
І який шикарний фокус - грошики від підприємця у вигляді підвищених ЗП і збільшених податків строєм марширують у кишені олігархів монополістів … ну а далі ви знаєте - пароплав, літак - офшор.
Що ж ми маємо внаслідок шикарної операції 3 200, окрім непожвавленої економіки ? Як гадаєте ?
Бінго ! Ви вгадали !
Ми маємо значний перерозподіл грошиків від дрібного і середнього бізнесу на користь держави і олігархів (що в принципі одне й те ж)
А оскільки закону збереження енергії ніхто не скасовував, то ми з впевненістю можемо твердити, що коли в держави і олігархів побільшало, то в когось поменшало. І ми з вами чудово знаємо - в кого поменшало
Я звичайно далекий від усіляких там доктрин анархо-синдикалізму чи боронь Боже - соціалізму … я звичайно не проти того, аби в держави більшало (хай навіть з олігархами). Я не проти того щоб приростало. Але те приростання, що постійно чаклує Гройсман, якесь одностороннє … у них значить приростає, а в мене навпаки … А це вже, я вам скажу - порушує і всесвітній закон гармонії і економічну рівновагу. А ті хто порушує закони - чи то економіки, чи то всесвіту (кому шо наравицця) - отримує по тім'ячку і від економіки і від всесвіту … інколи навіть методами індивідуального терору. Патамуша - довго порушувать ніззя.
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А я добавлю . 158000фоп на сегодня закрылось. Значит гле то 500000 людей остались без трудовых книжек. И без будущего стажа для пенсии. Но, еще в некотором бизнесе требуются санитарные книжки и обследования. . Вы уверены теперь, что мастер маникюра без СПИДа или повар без глистов?
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А Гросе чо Накуралесит до немогу И когда начнет подкрадыватся Реальный пиздохеншванц Бухнется к Петручио в ноги с воплями (;патрон отпусти от премьерства умом я слаб найди кого то крайним я ж тебе верой и правдой служил )
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Ну не могу посмаковать новину от рехворматоров...(поскольку и пенсионер и работаю в бюджете, ибо пенсии даже на лекарства не хватает, ну да ладно, грося простит, а стрелки и гыгы идут...):
радует, что уже не говорят (как орали) за 3200. Это т.н. "грязные", за вычетом налогов - это "на руки" около 2500. (Всего!). Пенсы в ахуе от покращеной "минималки", но им то же пообещали... Таки как обычно с рехворматорами - поднимают ТОЛЬКО! минимальную пенсию (как обычно в последнее время). Остальные пенсы, типа как я ипашил далеко не дворником + куча болячек от бывшей работы, медлено курят бамбук и понимают, что нужно было быть этим прототипом нового пенса: - ни клятым ни мятым работать уборщиком, все равно рехворматоры ВСЕ ПРОСТЯТ. Я куею. Наверноя я агент Хремля...
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Швеи смотрят Гройсмана как пролетариат на буржуазию)

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Швеи смотрят и думают - чтоб ты сдох, гнида жирная!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС нового года Кабмин повысил зарплаты бюджетникам и уровень социальных выплат
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