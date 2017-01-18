 С нового года Кабмин повысил зарплаты бюджетникам и уровень социальных выплат

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей - на 30%.
Минимальная обычная стипендия увеличена на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV уровней аккредитации - на 54,3%.
Кроме того, увеличены в среднем на 15% должностные оклады госслужащих и других категорий работников государственных органов, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2 тыс. грн в соответствии с законом "О государственной службе".
Также в этом году дважды будут пересчитаны пенсии, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию.
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Рева о повышении пенсионного возраста: МВФ вносит предложения, мы дискутируем(58)
Более высокие заработные платы украинцев и решение вопроса занятости являются приоритетами правительства, - Гройсман(300)
Аваков: Достойный бюджет пограничного ведомства обеспечит эффективную борьбу с коррупцией(30)
Рада не смогла утвердить повышение зарплат нардепам и смету расходов парламента на 2017 год(77)
"Не МВФ является правительством Украины", - Гончаренко о пенсионной реформе(41)
Ляшко о пенсионной реформе: "Какой идиот поднимает пенсионный возраст, когда половина людей трудоспособного возраста просто не работают?"(79)
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И где тут 3200?
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Цензор,исправь.
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Не видно особой причины для радости...предприятия закрываются, люди покупают меньше и товар значительно хуже...
С чего бы быть росту?
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Взять Одесский регион условно 200тыс фопов из них 35% сизонники которые работают от 3 до 6 месецевкоторые хотели платить налог Честно! Теперь йух !это кто увидет и правельно сделают .
Евреи гирося и порох думают что они хитрее Одесских евреев?грося и порох курят нервно в сторонке! Не таких долбодятлов пережили. А делать "туда сюда"ни кто не будет *открыть закрыть* Так что *балалайку*им на всю морду.
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Объясните мне - А ШО ЗА ШТРАФЫ 320000? Грося уху ел? За недоплату 3200. А стукачество поощрять? Суды меньше залога берут с сепаратистов . Выходит , что Грося борется с предпринимателями?
И, бл, почему депутаты про эти штрафы молчат ? Они тоже уху ели? И зажрались .
Нормальный предприниматель, при таком хамстве, скажет - пошли вы на.
А теперь грося в отпуск пошел день рождения отмечать. Е мае! В отставку!
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А штраф320000. Скажи- какой уважающий себя предприниматель будет в Украине бизнес делать? Ответ, Азметов и Пинчук будут кровь твою пить. А пекарь поедет в Польшу.
Думаю что Гросю после дня рождения отправят в отставку.
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Когда власть поднимает соц стандарты - зрада
кацапы пришли с словами "мы же браться сруська-язычные давайте к нам" их послали
кацапы пришли к Украинцам с мечем, и от него же пали
Москали вас умом не понять , а нас Украинцев сердцем , мы разные народы, собирайте монатки и свалите с наших приграничных земель, и не приходите к нам больше , никогда .
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Другой вопрос, что не видно откуда деньгу брать...
ФОПы больше, чем в прошлом году не дадут...
-
Вывести экономику из тени? - да уже тьма магазинов окончательно закрыты...с производством все так же!
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12 ч · Попередні мої роздуми з люлечкою, біля віконця призвели мене до висновку (і хто сказав що смалить люльку шкідливо - коли ж іще поміркувати, як не набиваючи люльку тютюнцем). А висновок значить вийшов такий, що є Ми (ті кому вся ця сьогоднішня хрінь у нашому житті, не наравицця) і є вони (ті мудаки яким все це наравицця і які цю хрінь модерують). Це, як то кажуть, хвакт доконаний.
Мудаки мають різні форми і вигляд … то депутати, то уряд, а то й сам президент. Люди грамотні і писемні називають це правлячим класом, а я буду по простому - називатиму мудаками. Бо ж сказано в Писанії - не по словам, а по ділам … ну ви знаєте
Візьмем для прикладу історію з підвищенням заробітних плат. Я б назвав це «Операція 3 200».
На думку колишнього мера, а нині - прем'єра, ця операція мала «пожвавити економічну ситуацію в країні». Принаймні, таку хрінь він чухав розхвалюючи цю «геніальну» ініціативу … мовляв добавим грошей людям, а люди понесуть ті гроші в магазини, а магазини ті гроші віддадуть виробникам і … бла бла бла - велосипед поїде.
Все це канєшно інтересно і красиво. Я вже бачу, як бюджетники отримали підвищені зарплати і … втратили субсидії А відповідно потарабанили ті грошенята не в магазини а вгадайте ? …. Правильно - платити комуналку, яка за дивним співпадінням теж виросла. Тобто грошики пішли куди ? Правильно - грошики пішли в кишеньки олігархів монополістів, що продають нам комунальні послуги по неринковим, тобто завищеним цінам. Отже наші грошики сіли на пароплави чи літачки (не знаю чим вони там їздять) і поїхали в офшори. А непожвавлена економіка махала їм з причалу хустиною.
А може буде й веселіше. Частина бюджетників таки піде в магазини - бо їстоньки таки хочеться (а ціни ж ростуть) і наша з вами економіка вдягне траурну футболочку з написом «криза комунальних неплатежів».
Це так би мовить - перша частина дійства … ой вибачте - перша частина операції 3 200.
Окрім бюджетників, є ще різні бізнесмени - дрібні, середні та великі … а ті хто не бізнесмени - ті - наймані працівники.
Виглядає це так. Сидить значить у славному місті Бровари підприємець і шиє, скажімо черевики … нам же потрібні черевики?
Ну не сам він їх шиє, а шиють наймані працівники, а він значить організовує їх - дає їм матеріали різні шкіри там, нитки, обладнання і т.д. А вони значить шиють … і фабрика продає ці черевики нам, а ми їх носимо.
І от значить продавав цей підприємець приміром - 100 черевиків у місяць. А з отриманих від продажу грошей платив ЗП найманим працівникам і податки … а те що лишалось вкладав у розвиток фабрики. Це звичайно якщо він розумний …. А якщо дурний, то витрачав на дєвочок і коньяк …. Але я не про це …
І от значить … внєзапно … проводиться «Операція 3 200».
І по-простому кажучи розмір податків - пабам - виростає вдвічі … а черевиків він більше продавати не став. Він, як продавав їх 100 штук у місяць так і продає - тобто виручка в нього ну ніфіга не виросла, навіть якщо почалась операція 3 200, яка за словами Гройсмана, повинна була «пожвавить» економіку … а получається що не пожвавлює. Патамуша коли дохід твоєї фабрики не виріс за наказом Гройсмана, а податків тобі треба заплатити більше ніж ти можеш, то в тебе є безліч варіантів … кожен може обрати на свій смак
1. Підняти ціни на черевики, через що їх стане продаватись не 100, а 80 штук (що не вирішує ситуацію і веде до пункту - два )
2. Закрити нахрін хвабрику і вигнати найманих працівників на вулицю (що не гуманно як на мене)
3. Залізти у підвал і там сховавшись - далі шити черевики і взагалі перестати платити податки (хоча доведеться платити мусорам … тобто знову не в бюджет)
Варіантів ще безліч, але всі вони не на користь бюджету, а тим більше не на користь економіки.
Можна канєшно подумать, що виграли наймані працівники - зарплату ж підняли … але історія має сумний кінець - у зв'язку з підвищенням офіційних ЗП - субсидії теж втрачаються і наймані працівники шикуються разом з бюджетниками куди ? Правильно - платити по завищеним тарифам.
І який шикарний фокус - грошики від підприємця у вигляді підвищених ЗП і збільшених податків строєм марширують у кишені олігархів монополістів … ну а далі ви знаєте - пароплав, літак - офшор.
Що ж ми маємо внаслідок шикарної операції 3 200, окрім непожвавленої економіки ? Як гадаєте ?
Бінго ! Ви вгадали !
Ми маємо значний перерозподіл грошиків від дрібного і середнього бізнесу на користь держави і олігархів (що в принципі одне й те ж)
А оскільки закону збереження енергії ніхто не скасовував, то ми з впевненістю можемо твердити, що коли в держави і олігархів побільшало, то в когось поменшало. І ми з вами чудово знаємо - в кого поменшало
Я звичайно далекий від усіляких там доктрин анархо-синдикалізму чи боронь Боже - соціалізму … я звичайно не проти того, аби в держави більшало (хай навіть з олігархами). Я не проти того щоб приростало. Але те приростання, що постійно чаклує Гройсман, якесь одностороннє … у них значить приростає, а в мене навпаки … А це вже, я вам скажу - порушує і всесвітній закон гармонії і економічну рівновагу. А ті хто порушує закони - чи то економіки, чи то всесвіту (кому шо наравицця) - отримує по тім'ячку і від економіки і від всесвіту … інколи навіть методами індивідуального терору. Патамуша - довго порушувать ніззя.
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радует, что уже не говорят (как орали) за 3200. Это т.н. "грязные", за вычетом налогов - это "на руки" около 2500. (Всего!). Пенсы в ахуе от покращеной "минималки", но им то же пообещали... Таки как обычно с рехворматорами - поднимают ТОЛЬКО! минимальную пенсию (как обычно в последнее время). Остальные пенсы, типа как я ипашил далеко не дворником + куча болячек от бывшей работы, медлено курят бамбук и понимают, что нужно было быть этим прототипом нового пенса: - ни клятым ни мятым работать уборщиком, все равно рехворматоры ВСЕ ПРОСТЯТ. Я куею. Наверноя я агент Хремля...
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