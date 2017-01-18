 НАТО является эффективной системой безопасности, способной остановить агрессию, - Порошенко в интервью Reuters

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
"НАТО - вопрос не денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности такой же как НАТО, которая эффективно может остановить агрессию", - отметил Порошенко.
По его словам, последние шаги США, когда американские военные прибыли в Польшу, Балтийские страны, очень важны и эффективны. "В этой ситуации для Украины и всего мира необходимо сохранить трансатлантическое единство. И очень важна демонстрация роли США как глобального лидера", - подчеркнул Президент Украины.
Он также отметил необходимость совместной поддержки кибербезопасности, поскольку кибератаки России являются неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира. "Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе противодействовать этому", - подчеркнул глава Украинского государства.
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Даешь Европа России санкции на сладкое!
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Открытое письмо к Дональду Трампу от Содружества американских журналистов
...Мы играем в долгосрочную игру. В лучшем случае, вы будете на этом посту восемь лет. Мы были здесь с момента основания республики, и наша роль в этой великой демократии была ратифицирована и усилена вновь и вновь и вновь. Вы заставили нас пересмотреть самые фундаментальные вопросы о том, кто мы есть и зачем мы здесь. За это мы вам весьма благодарны...
Полный перевод
Как говорят в Одессе, чтоб я так жил!
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Че-то на Пецю не похоже, чтобы он так ответил.
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Ну если на россосии считается нормальным, к примеру, отжатый айфон тут же в подворотне рас...уярить об стену, то тогда Алеппо взяли.
Примерно так же "взяли" лугандоны зхахерченка аэроврот в Донецке. Правда самолёты туда так и не вернулись.
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А ВСУ, когда взяли Краматорск, Мариуполь, Счастье, Славянск их не рас...уярили.
Улавливаешь суть? Хотя...чем ты можешь уловить, ежели вместо мозгов в голове говно, кетчупом из кисельТВ обамазанное.
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Мосул
Алеппо
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