EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  479  56
Все про:НАТО (5139) Порошенко (10420)

 НАТО является эффективной системой безопасности, способной остановить агрессию, - Порошенко в интервью Reuters

Президент Петр Порошенко считает НАТО эффективной системой безопасности в противодействии агрессии.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"НАТО - вопрос не денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности такой же как НАТО, которая эффективно может остановить агрессию", - отметил Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Реформы в Минобороны помогают проводить 37 советников из стран-членов НАТО, - Полторак. ФОТО

По его словам, последние шаги США, когда американские военные прибыли в Польшу, Балтийские страны, очень важны и эффективны. "В этой ситуации для Украины и всего мира необходимо сохранить трансатлантическое единство. И очень важна демонстрация роли США как глобального лидера", - подчеркнул Президент Украины.

Он также отметил необходимость совместной поддержки кибербезопасности, поскольку кибератаки России являются неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира. "Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе противодействовать этому", - подчеркнул глава Украинского государства.

Читайте: "Цинизм и лицемерие путинской России зашкаливает", - Тымчук о возмущении МИД РФ по поводу сил НАТО в Европе
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет. Просто цензор форумы не почитал. Здесь много спецов по армии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стопудово,нехай краще не вангує,цей ясновидець)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это да ,по безвизу вишь не посоветовался и воно оно как вышло !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты таки воспользовался моментом и нашел применение своим способнастям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не отвечает гад ,видать киданул меня в чёрный список !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В других темах он бы за офшорного опу бы порвал, но тут оказался в меньшенстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что да, то да!
Даешь Европа России санкции на сладкое!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Капитан очевидность,шоколадный с орехами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Правила устанавливаем мы, а не вы».
Открытое письмо к Дональду Трампу от Содружества американских журналистов



...Мы играем в долгосрочную игру. В лучшем случае, вы будете на этом посту восемь лет. Мы были здесь с момента основания республики, и наша роль в этой великой демократии была ратифицирована и усилена вновь и вновь и вновь. Вы заставили нас пересмотреть самые фундаментальные вопросы о том, кто мы есть и зачем мы здесь. За это мы вам весьма благодарны...

Полный перевод

Как говорят в Одессе, чтоб я так жил!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"НАТО - вопрос не денег, а вопрос безопасности", - отметил Порошенко.

Че-то на Пецю не похоже, чтобы он так ответил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"НАТО - вопрос не денег, а вопрос безопасности денег"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ННЄЄЄЄ!!!!! Толька РОШЕНИЗАЦИЯ усей паРашки!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раньше гидрант все время говорил про безвиз, в итоге ЕС показал кукишь, теперь про НАТО начал говорить, лучше бы ему шоколадом рот залить, чтобы помалкивал и не каркал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плохо ,что он с тобой не советуется Ты бы уже до мацквы дошел ,стратех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне в мацква без надобности, я туда идти не собираюсь и стратегию похода на неё, не разрабатываю, что касается гидранта, то его за язык никто не тянул, когда он назвал дату получения безвиза, в итоге вместо триумфа, опять облажался, такому тупице, ничьи советы не помогут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сам теж тут пише і думає, що він кращій за інших, дуже схоже на "вату".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проблема в наявності мирних жителів,на яких Раші насрать))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби там не було мирних,то союзники за 20 хв. перетворили той Масул в пустелю)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот бы хорошо было, если бы тебе изнутри черепную коробку хоть немного мозгом помазали. Но, похоже, анэнцефалом так и помрёшь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да хоть не хуйлы-педофилы, как твои и то дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взяла Алеппо?

Ну если на россосии считается нормальным, к примеру, отжатый айфон тут же в подворотне рас...уярить об стену, то тогда Алеппо взяли.

Примерно так же "взяли" лугандоны зхахерченка аэроврот в Донецке. Правда самолёты туда так и не вернулись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто не взял. Рас...уяренный город- это рас...уяренный город.
А ВСУ, когда взяли Краматорск, Мариуполь, Счастье, Славянск их не рас...уярили.

Улавливаешь суть? Хотя...чем ты можешь уловить, ежели вместо мозгов в голове говно, кетчупом из кисельТВ обамазанное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Две фото. Мосул и Алеппо. Найди 10 отличий

Мосул



Алеппо

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО является эффективной системой безопасности, способной остановить агрессию, - Порошенко в интервью Reuters
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Гройсман Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Киев комитет коррупция Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция обстрел оккупация Пинчук Порошенко Путин реформы Россия Савченко СБУ суд Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти