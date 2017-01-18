 Американскую компанию привлекли за счет доноров, без использования госсредств, - Шимкив пояснил ситуацию с наймом лоббистов

Об этом замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Последние несколько дней распространялась неточная информация. Поэтому, как Секретарь Национального Совета Реформ, хочу сообщить:
"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США, о достижениях и результатов реформ в Украине, Национальный совет реформ при содействии Украинского фонда поддержки реформ в Украине привлек в качестве консультантов, американскую компанию BGR Group. Данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств", - написал Шимкив.
Напоминаем, ранее в СМИ появилась информация о найме Администрацией Президента лоббистов с США. В АП эту информации назвали "ошибочной".
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Вот, например, есть у кого-то офшорная Панамская компания, но США не должна обнулить бюджет этой конторы...
Надо лобби = за него донор и платит.
Ну и параллельно интересы страны защищает, деньги как бы у нас заработаны!
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Лобковыя вошики -признак антисанитарии и билиадства..
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