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Все про:Администрация_Президента (1382) лоббирование (44) США (11707) Шимкив (103)

 Американскую компанию привлекли за счет доноров, без использования госсредств, - Шимкив пояснил ситуацию с наймом лоббистов

Национальный совет реформ при поддержке доноров нанял американскую компанию BGR Group для лоббирования интересов Украины.

Об этом замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Последние несколько дней распространялась неточная информация. Поэтому, как Секретарь Национального Совета Реформ, хочу сообщить:

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это ошибочная информация" - спикер Администрации Президента Жигулин о найме украинской властью лоббистов в США

"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США, о достижениях и результатов реформ в Украине, Национальный совет реформ при содействии Украинского фонда поддержки реформ в Украине привлек в качестве консультантов, американскую компанию BGR Group. Данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств", - написал Шимкив.

Также читайте: Администрация Президента наняла американских лоббистов для продвижения интересов Украины, - DW

Напоминаем, ранее в СМИ появилась информация о найме Администрацией Президента лоббистов с США. В АП эту информации назвали "ошибочной".


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Тебе на сухарь хватит
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Так огласите список этих доноров, чтобы можно было гордиться такими патриотами или это те доноры, которые ежемесячно заоблачные тарифы оплачивают.
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Да тех доноров мы поименно и знаем...
Вот, например, есть у кого-то офшорная Панамская компания, но США не должна обнулить бюджет этой конторы...
Надо лобби = за него донор и платит.
Ну и параллельно интересы страны защищает, деньги как бы у нас заработаны!
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Где то 42 млн,включая маленьких детей и пенсионеров.
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А конкретные имена доноров можно услышать?
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Лоббисты будут смазывать Пете жопу салидолом перед разговором с Трампом за бабло спонсоров
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Та ,канешна, да, паааверрррили...
Лобковыя вошики -признак антисанитарии и билиадства..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканскую компанию привлекли за счет доноров, без использования госсредств, - Шимкив пояснил ситуацию с наймом лоббистов
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