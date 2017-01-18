 ЦРУ рассекретило почти 1 млн архивных документов: Украина упоминается в 11 тысячах

Как передает Цензор.НЕТ, Центральное разведывательное управление США на своем сайте сообщает о размещении в открытом доступе части ранее засекреченного архива.
Ранее с документами можно было ознакомиться только в Национальном архиве в Мэриленде.
Около 930 тысяч документов на более чем 12 миллионах страниц теперь доступны на веб-сайте ЦРУ.
С 1999 года ЦРУ регулярно публикует свои исторические рассекреченные документы в независимой поисковой системе CREST (CIA Records Search Tool), доступ к которой раньше можно было получить лишь лично посетив Управление национальных архивов и учётных документов (NARA) в городе Колледж-Парк, штат Мэриленд.
Публикация данных документов в Интернете подчеркивает политику ЦРУ направленную на доступность рассекреченных записей для общественности.
Архив CREST охватывает множество тем, включая раннюю историю ЦРУ, период холодной войны, Вьетнам, проект Берлинского тоннеля, корейскую войну, и самолет-разведчик U-2. В документах также детально описано развитие терроризма, а также военные и экономические проблемы стран по всему миру.
Опция расширенного поиска дает возможность осуществлять поиск по всем темам, задав ключевое слово. Например, "Украина" упоминается в 11 142 документах.
К тому же поиск можно сузить, задав даты, номер и классификацию документа.
Например, в библиотеке можно найти документ за февраль 1954 года. Это отчет об условиях жизни на западе Украины в те годы и о причинах сопротивления украинцев вступлению в колхозы.
1540 5
Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ(189)
Копия заявления Януковича с просьбой о введении войск РФ - ключевое доказательство в его деле и вскоре принесет результаты, - Енин(49)
Трое мошенников, завладевших 200 объектами недвижимости на 30 млн грн, задержаны в Киеве. ФОТОрепортаж(25)
"Президент допустил подписание секретных документов в рамках Минских договоренностей", - Тимошенко(542)
Кремль може перекрити офшорний скандал війнами - думка(0)
Одесские медики помогали иностранцам легализоваться посредством фиктивных браков. ФОТО+ВИДЕО(14)
Пассажир киевского метро ранил из пистолета сотрудника охраны(145)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить