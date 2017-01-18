EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 За рубежом
  1540  5
Все про:документ (224) ЦРУ (115) секретные документы (28) секретная информация (29)

 ЦРУ рассекретило почти 1 млн архивных документов: Украина упоминается в 11 тысячах

Архив рассекреченных документов Центрального Разведывательного Управления США появился в свободном доступе в Интернете.

Как передает Цензор.НЕТ, Центральное разведывательное управление США на своем сайте сообщает о размещении в открытом доступе части ранее засекреченного архива.

Ранее с документами можно было ознакомиться только в Национальном архиве в Мэриленде.

Около 930 тысяч документов на более чем 12 миллионах страниц теперь доступны на веб-сайте ЦРУ.

С 1999 года ЦРУ регулярно публикует свои исторические рассекреченные документы в независимой поисковой системе CREST (CIA Records Search Tool), доступ к которой раньше можно было получить лишь лично посетив Управление национальных архивов и учётных документов (NARA) в городе Колледж-Парк, штат Мэриленд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти США опубликовали секретную часть отчета о терактах 11 сентября 2001

Публикация данных документов в Интернете подчеркивает политику ЦРУ направленную на доступность рассекреченных записей для общественности.

Архив CREST охватывает множество тем, включая раннюю историю ЦРУ, период холодной войны, Вьетнам, проект Берлинского тоннеля, корейскую войну, и самолет-разведчик U-2. В документах также детально описано развитие терроризма, а также военные и экономические проблемы стран по всему миру.

Опция расширенного поиска дает возможность осуществлять поиск по всем темам, задав ключевое слово. Например, "Украина" упоминается в 11 142 документах.

К тому же поиск можно сузить, задав даты, номер и классификацию документа.


цру

Например, в библиотеке можно найти документ за февраль 1954 года. Это отчет об условиях жизни на западе Украины в те годы и о причинах сопротивления украинцев вступлению в колхозы.


цру

цру

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти отказались рассекречивать архивы НКВД

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ukraine, slepoy trast, Panama-mama...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Myroslava GongadzeПодлинная учетная запись‏@MGongadzeСенат затвердив генерала Джеймса Маттіса на посаді Міністра оборони СШАВспышек над кацапией не видать,"Бешенный Пес"приветствует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А там есть в документах, как они Горбатого вербанули?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЦРУ рассекретило почти 1 млн архивных документов: Украина упоминается в 11 тысячах
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Гройсман Давос Донбасс Евросоюз задержание Кабмин Киев комитет коррупция Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция обстрел оккупация Пинчук Порошенко Путин реформы Россия Савченко СБУ суд Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти