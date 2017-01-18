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Все про:Вилкул Александр (282) Шурма (23) оппозиционный блок (276) Супрун Ульяна (74)

 Вилкул и Шурма хотят снять Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Народные депутаты от "Оппоблока" Александр Вилкул и Игорь Шурма зарегистрировали проект постановления № 5642 о признании работы временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун неудовлетворительной и обратились в Кабмин с просьбой снять ее с должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится в пояснительной записке, "Оппозиционный блок требует освобождения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за профессиональную непригодность. Срыв программы госзакупок лекарств в 2016 году - это преступная халатность, которая стоила жизни десяткам тысяч наших граждан".

Документ был зарегистрирован в ВР 16 января, а сегодня появилась фэйковая новость о том, что Ульяна Супрун якобы подала в отставку. Среди причин - конфликт со многими главврачами и с Комитетом ВР по здравоохранению. Сама Супрун впервые увидела новость во время выступления на своей пресс-конференции в здании Кабмина и сразу же опровергла ее: "Появилась информация, что я подала в отставку. Сейчас, когда мы сидим, - будто я была только у Гройсмана и подала в отставку. Прошу, пишите правду. Прошу, не пишите факты какие-то неподтвержденные".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы впервые за пять лет сможем получить лекарства в том году, в котором заказали, - Супрун

В Комитете ВР сообщили, что другие кандидатуры на должность министра здравоохранения пока не рассматриваются, и что со своей стороны они обратились к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой назначить главу ведомства.

В свою очередь, Гройсман пообещал начать политические консультации для определения кандидатуры на эту должность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун покинула заседание Комитета ВР по здравоохранению из-за отсутствия кворума

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Как только в огород Патриота летит камень, так сразу кацапчик,...агент кремля, шатун, 5я колона...
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Во всем виноваты Савченко, Саакашвилли, Саша Белый - это они по 1000 обещали за 1 день службы платить, они со страны деньги вывели в помощь голодающей Панаме и Кипру, они на патриотическом заводе "Ленинская кузня" в 3 дорога одевают армию, они дают "агрессору по зубам" Липецким конфетой-рачком!
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Так, це наша, львівська гнида, ..відбірна...
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Если не ошибаюсь, там, на западной Украине (где именно - не помню) он был фигурантом скандала с незаконной пересадкой органов, потом его забрал харьковский подранок возглавлять местную медицину... Они теперь типа в разных партиях, но рыгов бывших не бывает.
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шаурма - это львовская тварь.. он пересидел в харькове замом добкина-кернеса и теперь опять - на коне.. гнида редкая.. росийская..
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Ну какой из неё министр ,даже из комитета сбежала ,из неё министр,как из Промокашки скрипач !
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якщо Віделкул і Шаурма проти Супрун, то значить вона все правильно робить
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Ничего личного, просто бизнес...
Хотят отогнать от бюджетной сиськи...
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«Через несколько недель после начала закупок лекарств Программой развития Организации Объединенных Наций за средства государственного бюджета 2016 года по заключенным сделкам уже достигнута экономия в 3 миллиона долларов по сравнению с ценами 2015 года»

Благодаря закупкам лекарств через международные организации Министерство здравоохранения по сравнению с 2014 годом сэкономило 790 млн

проявлялf особую активность в борьбе с мед мафией вУкраине
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этот почти во всех темах отмечается...\догадайся с двух раз кто так работает...\
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оце погане слово вживають тільки мертвечуківські тролі, так що в спам, тварюко!
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http://www.donbass-info.com/content/view/24526/24537/

Пинчук поддержал Вилкула на выборах мэра Днепропетровска

http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info52=16924&page=8&lang=

Крым не наш: Медведчук и Вилкул поддержали Пинчука

ЗА ЧТО КУКУШКИ ХВАЛЯТ ПЕТУХОВ?
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Дулю їм! А я-спати.

Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ты уже в 4 темах спать шел...план сообщений недовыполнил?
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Кухарка опять управляет государством
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Уже только то, что эти говнюки хотят снятия с должности, добавляет ей бонусов.
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Это косвенная поддержка этой пиар-санитарки...
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А когда,вилкула и ко отправят в отставку?
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Дурня какая то, кого они могут снять, у них голосов нет, это если только блок гидранта с кролячьим фронтом подключится, тогда только результат будет. Остальные вместе кучей, все равно голосов не наберут.
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Можно было проще написать,медведчук хочет,а не его шестерки
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Вілкул і Шурма?!....Далі можна не продовжувати...Принаймі тепер стає зрозумілим хто кришує того гавнюка Тодурова..😷😷😷
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Шурма и Вилкул отсосут , а не снимут . В попочку ......
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Не троньте СУПРУН...
Медицина зажила "по-новому", она воистину бесплатная и всеобьятная, медсестры в селах по 10.000 получают!
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А як же ж "шакаладний цинічний барига"? Гройсман це ж його креатура!
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Ти не далекий вжик і тупий,та й ще тролль,ви звикли жити по методичкам,а я живу в реальному житті і дивлюсь на все реально,хоч записали в зрадофіли,якщо робить гарні справи,грося,пєтя,то чому не похвалити,а якщо херню,то буду критикувати,а не зраду розганяти,різницю розумієш
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А ви не думаєте, що те що ви вважаєте "хєрнею" насправді не "хєрня"? Може ви просто не розібралися? Даруйте, але одна літературна героїня вирішили що окуляри то хєрня та побила їх!
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Чому освіта міністра Уляни Супрун - таємниця за сімома печатями? https://uainfo.org/blognews/1480066939-musiy-chomu-osvita-ministra-ulyani-suprun---taemnitsya-za-simoma.html
Нейрохирург Гук: Что, был конкурс на главу Минздрава? Нет. Выбрал Супрун один человек - Порошенко

http://gordonua.com/news/politics/neyrohirurg-guk-chto-byl-konkurs-na-glavu-minzdrava-net-vybral-suprun-odin-chelovek-poroshenko-167438.html
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Гук - хороший парень, проукраинский. Вот только не чист на руку. Лично имел дело. Знаю, что пишу. Так, что пусть лучше помолчит
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Супрун замінить його за операційним столом? І ще. Тепер, виявляється, поставити офіційно діагноз "Інфаркт міокарду" можна тільки після його підтвердженням тест-системою. Супрун закупила ці системи, і тепер родичі інфарктних хворих змушені купувати ці системи в лікарняних аптеках для обов'язкової верифікації діагнозу...
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Не бреши. Тест системи мають надаватися безкоштовно. але ЛІКАРІ їх пацієнтам продають, а гроші забирають собі! У всіх лікарнях таке. Безплатні державні ліки та операційні набори лікарі продають паціентам, ні навіть не продають, а змушують купувати! Спробуйте купити те саме самі не там де вони сказали. Вас оперувати відмовляться! СУКИ!!!
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До Супрун діагноз "Інфаркт міокарду" ставили без тест-систем. Це давало право на подальшу реабілітацію. Думай, а не шалій від люті на медиків. Дуже хочу, аби вони всі до одного забастували по всій країні хоча би на тиждень. Звичайно, крім військових. Просруться тоді "медиконенависники"...
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А я хочу, щоб якусь лікарню, хочаб на Петра Запорожця, оточила НГ і всіх, разом з технічками, відправили на 10 років без суду і слідства, може б це привело наших "ескулапів" до тями!
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А чому тільки в одній лікарні? Ти зможеш піти в іншу... Краще хай всі медики України тотально забастують хоча би на тиждень. Не один гандон зрозуміє тоді значення медицини...
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до сраки . что нейрохирург . что кардиохирург . то все не играет роли . мы знаем . что они воры и взяточники . как и 99 проц врачей Супрун на своем месте . ибо родилась в США . и имеет репутацию Даже ее внешний вид говорит о правде . зная что она миллионер. не накачала сиськи и ушлепки . предствьте на ее месте нашу врачиху ( невьебе... го доктора наук ) Рэнж . особняк . шубы-соболя и тд
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та не бреши панько . супрун и доси не министр. вона- в.о. ...бульте уважнише москвити..
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Де брехня? Це Супрун про диплом бреше. І не міністр вона, а тільки в.о. саме через відсутність вищої освіти. Не наважились навіть у нас зробити таку справжнім міністром. Але тим не менше нищить вона нашу і так нещасну медицину люто. А я, особисто, хочу на старість мати хоча якесь медобслуговування. Закордонні клініки, на відміну від наших можновладців, мені не світять...
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Хочуть зняти вони. А я хочу щоб жопоблок у повному складі свої бажання озвучував з в'язниці.

У кожного свої бажання...
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зважаючи на прізвища, яким не подобається Супрун -- вона все правильно робить
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Вілкул і Шурма, звичайно, п..., одного з них я знаю особисто, але це не означає, що Супрун щось більше, ніж тільки помічник американського рентгенолога...
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если при виде гаранта и его команды у меня возникает чувство брезгливости, то от слова оппоблок я впадаю в тихую ярость, вас уродов повесить с машин грузовых в центре киева, всех, с детьми и родственниками до третьего поколения, а всех кто за вас голосовал пиз..ть ногами и отправить в злое..чуюю красногоровку (да будут прокляты кто придумал этот сраный и еб..чий мордорский город) на подходах к которому я по грязи брюхом лазил (будь он трижды проклят, вместе с донецком) на пмж, вы не вы.бывайтесь вы бегите пока можно, если будет третий майдан, он будет не требовательный, он уже будет карательный, рыги бежите или вешайтесь, если вы думаете про реванш то вы долбо..бы
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І що, народ, правда про відсутність у тітоньки Супрун будь-якої вищої освіти ріже очі..?
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Диплом о высшем образовании не дает ни чести, ни мозгов.
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А імітація його наявності повністю позбавляє всього цього...
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Сейчас скорее наоборот . диплом это признак дибила . все равно никто не работает по специальности
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От хай тебе і лікують журналісти, прокурори, економісти...
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попробуйте сдайте хоть 1 бесплатный анализ в клинике
попробуйте пройдите обследование, если очень-очень надо...
-
Один раз девушке в глаз попала соринка, разгар рабочего дня - Киев.
Я с ней обьехал 4 огромных больницы и никто не принял, пока не обратился через знакомства!
Было потеряно больше 4 часов и это КИЕВ господа, рабочий день. И никто даже не говорил, что хотелось бесплатно...просто никак...
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Так они и кровавое побоище устроили 18 февраля 2014 . Нельзя давать им голову поднимать
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Ну раз жопоблок хочет снять, то значит снимать не надо.
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В США без образования и качества работы врачем не будешь . а тем более в мощных клиниках . Но главное . что Супрун воровать не будет . остальные будут все воровать / Порося и Грося на ней имидж зарабатывают . а потом сольют . как и других ///
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Порошенко системно знищує фінансову базу жопоблока і Йулі. Якщо так і далі піде, грошей на наступні вибори у них не буде.
Газові махінації прикрили, запровадили обов'язкове вакористання "Прозоро" при бюджетних закупівлях (хитрують, звичайно, але це крихти порівняно з тим, що розкрадалося раніш), Укрзалізниця виявляється прибуткове підприємство, а тепер ще й закупівля ліків... Так скоро все, все, що нажите, все пропаде!
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У кого-то еще осталось непонимание в споре Минздрава (Супрун) с Тодуровым?
После подписки рыгов за Тодурова, для меня все ясно.
Супрун почти наверняка удержится, хрен им.
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Думаю, что за ярым желанием мертвечука снять Супрун стоит конкретный закон российских фармкомпаний. Для них Украина - большой рынок. А больше их лекарства никому не нужны. Посмотрите в аптеках сколько российских лекарств. А сколько российских подделок из мела! Одна драка за вакцинацию чего стоила.
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только потому что против неё урод вилкул и шурма - её надо обоими руками держать на должности! Значит делает всё верно!
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Медицинська мафія в країні займає далеко не останнє місце. Кришувалось і досі кришується покидьками від ригоублюдків, що і досі возсідають у верховній зраді. Якщо, шановна пані Супрун встоїть у боротьбі з цим шоблом, для країни це відчутний позитив.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВилкул и Шурма хотят снять Супрун с должности и.о. министра здравоохранения
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