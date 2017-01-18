 Вилкул и Шурма хотят снять Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как говорится в пояснительной записке, "Оппозиционный блок требует освобождения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за профессиональную непригодность. Срыв программы госзакупок лекарств в 2016 году - это преступная халатность, которая стоила жизни десяткам тысяч наших граждан".
Документ был зарегистрирован в ВР 16 января, а сегодня появилась фэйковая новость о том, что Ульяна Супрун якобы подала в отставку. Среди причин - конфликт со многими главврачами и с Комитетом ВР по здравоохранению. Сама Супрун впервые увидела новость во время выступления на своей пресс-конференции в здании Кабмина и сразу же опровергла ее: "Появилась информация, что я подала в отставку. Сейчас, когда мы сидим, - будто я была только у Гройсмана и подала в отставку. Прошу, пишите правду. Прошу, не пишите факты какие-то неподтвержденные".
В Комитете ВР сообщили, что другие кандидатуры на должность министра здравоохранения пока не рассматриваются, и что со своей стороны они обратились к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой назначить главу ведомства.
В свою очередь, Гройсман пообещал начать политические консультации для определения кандидатуры на эту должность.
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Мы впервые за пять лет сможем получить лекарства в том году, в котором заказали, - Супрун(29)
Супрун считает не влияющим на перспективы назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца(30)
Рассказ Ляшко о лесе с картинками и задумчивый Омелян. Как прошло первое в этом году заседание Рады. ФОТОрепортаж(32)
"Два отдельных крыла мы не планируем", - Бойко о возможном расколе "Оппоблока". ВИДЕО(62)
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман(26)
Должен быть проведен аудит международных закупок лекарств в 2015-16 гг, - Розенко(86)
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Во всем виноваты Савченко, Саакашвилли, Саша Белый - это они по 1000 обещали за 1 день службы платить, они со страны деньги вывели в помощь голодающей Панаме и Кипру, они на патриотическом заводе "Ленинская кузня" в 3 дорога одевают армию, они дают "агрессору по зубам" Липецким конфетой-рачком!
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Хотят отогнать от бюджетной сиськи...
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Благодаря закупкам лекарств через международные организации Министерство здравоохранения по сравнению с 2014 годом сэкономило 790 млн
проявлялf особую активность в борьбе с мед мафией вУкраине
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Пинчук поддержал Вилкула на выборах мэра Днепропетровска
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info52=16924&page=8&lang=
Крым не наш: Медведчук и Вилкул поддержали Пинчука
ЗА ЧТО КУКУШКИ ХВАЛЯТ ПЕТУХОВ?
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Медицина зажила "по-новому", она воистину бесплатная и всеобьятная, медсестры в селах по 10.000 получают!
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Нейрохирург Гук: Что, был конкурс на главу Минздрава? Нет. Выбрал Супрун один человек - Порошенко
http://gordonua.com/news/politics/neyrohirurg-guk-chto-byl-konkurs-na-glavu-minzdrava-net-vybral-suprun-odin-chelovek-poroshenko-167438.html
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У кожного свої бажання...
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попробуйте пройдите обследование, если очень-очень надо...
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Один раз девушке в глаз попала соринка, разгар рабочего дня - Киев.
Я с ней обьехал 4 огромных больницы и никто не принял, пока не обратился через знакомства!
Было потеряно больше 4 часов и это КИЕВ господа, рабочий день. И никто даже не говорил, что хотелось бесплатно...просто никак...
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Газові махінації прикрили, запровадили обов'язкове вакористання "Прозоро" при бюджетних закупівлях (хитрують, звичайно, але це крихти порівняно з тим, що розкрадалося раніш), Укрзалізниця виявляється прибуткове підприємство, а тепер ще й закупівля ліків... Так скоро все, все, що нажите, все пропаде!
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После подписки рыгов за Тодурова, для меня все ясно.
Супрун почти наверняка удержится, хрен им.
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