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Все про:Крым (17980) Обама (1600) оккупация (6430) Путин (20627) Россия (64758) санкции (5797) США (11707) Донбасс (11934)

 Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, - Обама

Россия забрала Крым, продолжает вмешиваться в дела Украины и поддерживать боевиков.

Об этом заявил президент США Барак Обама в ходе итоговой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я старался поощрять Россию быть конструктивным членом международного сообщества. Когда Путин вернулся на пост президента началась эскалация антиамериканской риторики. Имел место подход к глобальным делам, который был основан на том понимании, что все, что делает Америка - плохо для России и этому надо противодействовать. Этот возврат к состязательному духу, который существовал во времена холодной войны, сделал отношения с РФ еще более трудными", - рассказал Обама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама продлил антироссийские санкции еще на год

"И это окончательно стало ясно, когда Россия отправилась в Крым и забрала часть Украины. Причины по которым мы установили санкции заключались не в том, что были вопросы с ядерным оружием, а в том, что независимость и суверенитет Украины были ущемлены силой со стороны России. Это не наше было решение, эту позицию разделяло все международное сообщество.

Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины. И поддерживать военных суррогатов, которые по существу нарушили фундаментальные международные нормы. Я сказал россиянам, как только вы перестанете это делать - санкции будут сняты", - отметил президент США.

Также читайте: Мы должны помнить, что Путин - не наша команда, - Обама

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Ну так надо было оружие Украине дать а росеи люлей !
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Специально для тебя. Последняя модель боевой мышки FGM-148 Javelin


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Это ни к чему,мы и так все знаем,что ты идиот !
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Ну тебе же сказали,мы в курсе,что ты идиот ,чего ты не угомонишься или хочешь усилить впечатление !
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Ты на подпевке или подтанцовке у хардина? В шестерках у него ходишь ?
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Я думал они по традиции не лезут потом в политику!
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Дать , я за , и ф-22 , и авианосец в рюкзак ...
там не дураки сидят , для начала нужно освоить вооружение . или блэк вотерс прислать , но такой вариант не реальный ,но сделал он много
Все смотрели как наши ПВО возле крыма 16 из 16 делают , а у русни такой же с300 в трубе застряет , это потому шо у нас там уже не с300 .. а коэшо поновее шо мы клепаем благодаря союзникам и под крылами у наших штурмовиков тоже новые ракеты которые 100из 100 делают
Нам длаи технологии и мы сами можем клепать то шо нам надо , чай не параша , и с китая собирать йобло-волгу не собираемся
то шо надо нам дали , канешно кномпа (смерть всем кацам нам не дали сказали она у вам есть вы просто не понимаете как ее активировать) а так Обама мужик , при том шо голуб мира с нобелем .
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"Клепаем , так ми , але щоб воно наводилось на кацапську гівноту , от то те чого не хватало , але тепер всього хватає , і москалі це знають ,і рада тому і дозволила збивать зальотних декілька місяців назад , москалі розуміють що якщо покажуть як іхня авіація летить в Україну то в реал-таймі побачать як вони гепнутся у прикордонного стовпа всіею шалавною шоблою .
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Даже если это так, то для сдерживания мордо-войска этого мало, недавно читал, что никаких технологий для нашего ВПК и летального оружия не было продано или передано.
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американцы боялись и до сих пор бояцца, что их летальное оружие (образцы) попадут в Орду. + Не хотят они большого замеса на востоке Европы. Санкции работают медленнее, но с меньшими издержками в плане жертв и разрушений.
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корупционерам никто не даст оружие. и не будет защищать. -УВЫ. народ не влияет на правящий класс от этого и страдает.
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Ну дали же контрабатарейные радары, тепловизоры и обмундирование с мобильными госпиталями. Кто то все ето на фронте видел? Зато на рынках, на тыловых складах и у прапорщиков по домам етого добра полно.
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На ютубе видео видел. Я сам в АТО не был, и не мечтаю туда попасть.
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Пеця торгует с террористами аж гай шумит... Не хорошо получится если террористы похвастатся по ТВ новеньким американским оружием...
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санкции и снижение цен на нефть тоже неплохо. И за это спасибо
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Некоторые россосийские дипломаты и чиновники, говорят, переодевались в женскую одежду, чтоб в виде девушек с пониженной социальной ответственностью попасть на закрытую сквирт-вечеринку к папику Трампу, когда он удостоил своим присутствием мацьковский отель.
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Обама, поздно, уже новый вид моли назвали именем трампа.
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У Путина назвали "лучшего президента" для Украины
Новым президентом Украины, по мнению депутата-коммуниста Госдумы России Казбека Тайсаева, должен стать главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко; его слова вызвали откровенный хохот в соцсетях.
"Я глубоко убежден, что если бы был такой руководитель, как Александр Захарченко, то ситуация в Украине была бы совершенно иной. И войны бы не было, и братские народы жили бы в дружбе", - сказал он.
При этом российский депутат заявил, что Захарченко "своей жизнью доказал, что может повести за собой людей, что для него очень ценны русские традиции".
В то же время, Кайсаев назвал задачей России "сделать так, чтобы эти фашиствующие элементы поскорей ушли".
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а шо вариант. захер мазох с джабой -колываном помогут своим интеллектом Украине освоить межзвездные космические полеты.
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казбеку тайсаеву нужно заниматься землями прилегающими к горе Казбек и будет ему его счастье.
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ОБАМЫЧ, даже жирафы воспрянули духом!!!
Ани думали , шо до них , последними, доходит и смеютца тоже через месяц ...
Отвльокся на подъезды гадить, блин....
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Это можно было придавить на корню ещё в самом начале,сразу включив как начальные санкции-высылка членов семей руководства РФ из Европы и США в РФ и заморозкой активов в иностранных банках.А как последующие-приостановление торговли с РФ.Тогда бы не только в украине вся "русскомировская бредня" закончилась,но и в Сирии бы русаки не появились и не был бы наплыв "беженцев" в Европу.
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у россии ЯО. Все телодвижения Запада - перестраховка, учитывая неадекватность путина.
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Да, бл*дь. Дожили, что слова нельзя сказать против воровской власти, сразу спамят и банят на три дня. Даже при Овоще такого небыло. Все и всех шоколадные Барыги скупили...
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Если хамло и быдло ,то будут банить. А ты как хотело ?
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Он и не заканчивался ,судя по контингенту цензора.
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Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, - Обама

Эх Обама, натворил ты делов что в США (раз выбрали Трампа), что в мире (раз распоясалась россия которая за твое "миротворчество" убила сотни тысяч людей по всему миру) Если то что сейчас говорят о Трампе будит правдой, то это будит и твоя вина.
Хочется что бы хоть Трамп понимал, что благими намерениями дорога может быть выстелена в АД!
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хилая речь от "хромой утки"
оправдывается как-будто это Америка напала на Рашу
хорошо что уже наконец уходит этот неудавшийся эксперимент с выбором президента по цвету кожи
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".... конструктивным ЧЛЕНОМ... " - все верно таким и являеться
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Ой Обама, на кого ты нас оставил.... США НИКОГДА и НИКОМУ не помогали просто так, США НИКОГДА и НИКОГО не защищали из благородства. Ой Байден, защитник всех украинцев. Че он с сыном Хантаром приезжал? Может потому, что у компании сына 49%трубы? Че он вокруг Донбасса скачет? Может Юзовский сранцевый газ хочет? Припортовый, Николаевский судоремонтный, там еще че - нибудь с трупа снять можно. Самое последние о чем американцы думают, это украинцы. Подумайте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, - Обама
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