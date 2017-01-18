 Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины, - Обама

Об этом заявил президент США Барак Обама в ходе итоговой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Я старался поощрять Россию быть конструктивным членом международного сообщества. Когда Путин вернулся на пост президента началась эскалация антиамериканской риторики. Имел место подход к глобальным делам, который был основан на том понимании, что все, что делает Америка - плохо для России и этому надо противодействовать. Этот возврат к состязательному духу, который существовал во времена холодной войны, сделал отношения с РФ еще более трудными", - рассказал Обама.
"И это окончательно стало ясно, когда Россия отправилась в Крым и забрала часть Украины. Причины по которым мы установили санкции заключались не в том, что были вопросы с ядерным оружием, а в том, что независимость и суверенитет Украины были ущемлены силой со стороны России. Это не наше было решение, эту позицию разделяло все международное сообщество.
Россия продолжает оккупировать украинскую территорию и вмешиваться в дела Украины. И поддерживать военных суррогатов, которые по существу нарушили фундаментальные международные нормы. Я сказал россиянам, как только вы перестанете это делать - санкции будут сняты", - отметил президент США.
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там не дураки сидят , для начала нужно освоить вооружение . или блэк вотерс прислать , но такой вариант не реальный ,но сделал он много
Все смотрели как наши ПВО возле крыма 16 из 16 делают , а у русни такой же с300 в трубе застряет , это потому шо у нас там уже не с300 .. а коэшо поновее шо мы клепаем благодаря союзникам и под крылами у наших штурмовиков тоже новые ракеты которые 100из 100 делают
Нам длаи технологии и мы сами можем клепать то шо нам надо , чай не параша , и с китая собирать йобло-волгу не собираемся
то шо надо нам дали , канешно кномпа (смерть всем кацам нам не дали сказали она у вам есть вы просто не понимаете как ее активировать) а так Обама мужик , при том шо голуб мира с нобелем .
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Новым президентом Украины, по мнению депутата-коммуниста Госдумы России Казбека Тайсаева, должен стать главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко; его слова вызвали откровенный хохот в соцсетях.
"Я глубоко убежден, что если бы был такой руководитель, как Александр Захарченко, то ситуация в Украине была бы совершенно иной. И войны бы не было, и братские народы жили бы в дружбе", - сказал он.
При этом российский депутат заявил, что Захарченко "своей жизнью доказал, что может повести за собой людей, что для него очень ценны русские традиции".
В то же время, Кайсаев назвал задачей России "сделать так, чтобы эти фашиствующие элементы поскорей ушли".
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Вот энтот что ля?
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Ани думали , шо до них , последними, доходит и смеютца тоже через месяц ...
Отвльокся на подъезды гадить, блин....
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Эх Обама, натворил ты делов что в США (раз выбрали Трампа), что в мире (раз распоясалась россия которая за твое "миротворчество" убила сотни тысяч людей по всему миру) Если то что сейчас говорят о Трампе будит правдой, то это будит и твоя вина.
Хочется что бы хоть Трамп понимал, что благими намерениями дорога может быть выстелена в АД!
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оправдывается как-будто это Америка напала на Рашу
хорошо что уже наконец уходит этот неудавшийся эксперимент с выбором президента по цвету кожи
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