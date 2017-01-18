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Все про:дисквалификация (25) Жданов (121) шашки (6)

 Дисквалификация украинского шашиста Аникеева является элементом гибридной войны РФ, - Жданов

Решение правления Международной федерации шашек (IDF) о дисквалификации украинца Юрия Аникеева на 3 года является незаконным и политическим решением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Это абсолютно незаконное, политическое решение, которое не имеет никакого отношения к элементарным нормам международного спортивного права", - написал министр.

По его словам, р ечь идет о личном сведении счетов и политических репрессиях против гражданина Украины Юрия Аникеева за его публичную патриотическую, проукраинскую позицию.

"Это элемент тотальной гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, в том числе, путем использования карманных и подконтрольных Кремлю международных спортивных федераций. Ведь не секрет, что руководство Международной федерации шашек практически полностью состоит из граждан России. По имеющейся информации, решение о дисквалификации Юрия Аникеева также увязывалось с кураторами функционеров IDF в российских властных структурах", - написал он.

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Жданов отметил, что Аникеев, несмотря на различные конформистские предложения, которые ему поступали, "не прогнулся, не сломался, не отказался от своих взглядов и личного права надевать на соревнования национальную украинскую одежду, одним из неотъемлемых элементов которого является наша вышиванка".

"Учитывая выдающиеся спортивные достижения, большое патриотическое сознание и прочную гражданскую позицию, Министерство молодежи и спорта будет ходатайствовать о награждении Юрия Аникеева высокой государственной наградой", - написал министр.

Он призвал неравнодушных патриотов, представителей бизнеса, меценатов, юристов предоставить Аникееву финансовую и юридическую помощь для отстаивания своих прав в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. "Реалии таковы, что подача и сопровождение иска требует достаточно больших средств, не менее 50 тыс. евро, которых у нашего спортсмена и профильной федерации нет. А государство не может вмешиваться в этот процесс. Прошу всех, кто хочет оказать необходимую помощь, контактировать с Федерацией шашек Украины, которая впоследствии опубликует соответствующие реквизиты", - отметил он.

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Юрий Аникеев - международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины. Чемпион мира 2004 года по бразильским шашкам-64, чемпион мира 2016 года по международным шашкам-100 в быстрой программе, чемпион Европы 2005 года в блице по международным шашкам, многократный чемпион Украины по шашкам 100 и 64.

Отметим, Международная федерация шашек в декабре приняла решение отстранить украинского спортсмена от соревнований под эгидой IDF на три года - до 15 декабря 2019 года - за якобы "многократные нарушения этического кодекса". Президент украинской федерации шашек Анатолий Яценко уверен в том, что решение вызвано политическими мотивами руководителей IDF. По его словам, украинца дисквалифицировали за постоянную критику политики России, Владимира Путина и вышиванку, в которой Аникеев часто выступал на соревнованиях.

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надо малость подождать
и эти критики в чапаева играть будут
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мокшан пугает вышиванка. Мокшане, одевайте кокошники с гремящими подвесками, чтоб не бояцца.
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жданов, открой какой нибудь ящик в своем столе, достань 50 тысяч и дай.
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А хуйло думает:
- Мля... иди уже, кошёлка старая. Вишь, как Конни зазывно вывернулась, а ты сидишь.
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Как там русня визжала после дисквалификации их легкоатлетов? Мол, это всякие еврогеи да пиндосы зассали, что наши легкоатлеты всехпобедуны - вот и дисквалифицировали.

Ну вот. Похоже россосийские гроссмейстеры по игре в чапая,зассали, что украинец опять "раз-рази в дамках" вот и дисквалифицировали.
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Рашка, "1 канал", малыш-шахматист 3-х лет
- Смотрел матч Магнус Карлсен - Сергей Карякин?
- Смотрел.
- За кого болел?
- За Магнуса Карлсена.
- ...

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Так мельдониевые сцыкуны-они такие. Да и их хУЙЛО-СЦарь.
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В знак протеста пускай с других стран шашисты тоже откажутся от участия в соревнованиях, чтобы поддержать нашего украинца, и тем самым сорвать соревнования.
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Для початку ми самі повинні його підтримати-а потім вже про це ПРОХАТИ, а не ВИМАГАТИ, інших.
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Шашист - фошизд, Каспаров тоже в Хорватию от эфэсбешников сбежал, шахматисты также экстремисты - террористы
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Повединкою рашистів не здивований. Здивований такою патріотичною позицією Жданова-приємно здивований.
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Кацап на всех столбах обязан писать, что его притесняют галичане, даже если столб расположен в Аделаиде или Токио, а галичан он в глаза никогда не видел.Слово "Галичина" приводит кацапов неимоверный ужас - он не знает, что это, но ему дедушка нквдшник рассказывал,что это что-то типа ада на земле для кацапов, и галичане, живущие там, любят пить кровь кацапских младенцев, живя в обнимку с Майн кампф и шмайсером. Сам кацап живёт в обнимку с портретом Глиста- этакого мессии, посланца от ВеликойДвухГлавойКуры, спустившегося на благословенную землю кацапов - Россию,где и правит. Там, на родине кацапов, его ещё называют Путин, по-видимому, из-за того, что этот Великий Кормчий установил чёткие направляющие - куды идтить. Без него ну просто никак - беспутье;
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