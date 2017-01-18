 Дисквалификация украинского шашиста Аникеева является элементом гибридной войны РФ, - Жданов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
"Это абсолютно незаконное, политическое решение, которое не имеет никакого отношения к элементарным нормам международного спортивного права", - написал министр.
По его словам, р ечь идет о личном сведении счетов и политических репрессиях против гражданина Украины Юрия Аникеева за его публичную патриотическую, проукраинскую позицию.
"Это элемент тотальной гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, в том числе, путем использования карманных и подконтрольных Кремлю международных спортивных федераций. Ведь не секрет, что руководство Международной федерации шашек практически полностью состоит из граждан России. По имеющейся информации, решение о дисквалификации Юрия Аникеева также увязывалось с кураторами функционеров IDF в российских властных структурах", - написал он.
Жданов отметил, что Аникеев, несмотря на различные конформистские предложения, которые ему поступали, "не прогнулся, не сломался, не отказался от своих взглядов и личного права надевать на соревнования национальную украинскую одежду, одним из неотъемлемых элементов которого является наша вышиванка".
"Учитывая выдающиеся спортивные достижения, большое патриотическое сознание и прочную гражданскую позицию, Министерство молодежи и спорта будет ходатайствовать о награждении Юрия Аникеева высокой государственной наградой", - написал министр.
Он призвал неравнодушных патриотов, представителей бизнеса, меценатов, юристов предоставить Аникееву финансовую и юридическую помощь для отстаивания своих прав в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. "Реалии таковы, что подача и сопровождение иска требует достаточно больших средств, не менее 50 тыс. евро, которых у нашего спортсмена и профильной федерации нет. А государство не может вмешиваться в этот процесс. Прошу всех, кто хочет оказать необходимую помощь, контактировать с Федерацией шашек Украины, которая впоследствии опубликует соответствующие реквизиты", - отметил он.
Юрий Аникеев - международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины. Чемпион мира 2004 года по бразильским шашкам-64, чемпион мира 2016 года по международным шашкам-100 в быстрой программе, чемпион Европы 2005 года в блице по международным шашкам, многократный чемпион Украины по шашкам 100 и 64.
Отметим, Международная федерация шашек в декабре приняла решение отстранить украинского спортсмена от соревнований под эгидой IDF на три года - до 15 декабря 2019 года - за якобы "многократные нарушения этического кодекса". Президент украинской федерации шашек Анатолий Яценко уверен в том, что решение вызвано политическими мотивами руководителей IDF. По его словам, украинца дисквалифицировали за постоянную критику политики России, Владимира Путина и вышиванку, в которой Аникеев часто выступал на соревнованиях.
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и эти критики в чапаева играть будут
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- Мля... иди уже, кошёлка старая. Вишь, как Конни зазывно вывернулась, а ты сидишь.
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Ну вот. Похоже россосийские гроссмейстеры по игре в чапая,зассали, что украинец опять "раз-рази в дамках" вот и дисквалифицировали.
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- Смотрел матч Магнус Карлсен - Сергей Карякин?
- Смотрел.
- За кого болел?
- За Магнуса Карлсена.
- ...
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