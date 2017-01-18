 Дисквалификация украинского шашиста Аникеева является элементом гибридной войны РФ, - Жданов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МОК Бах выступил за пожизненную дисквалификацию для попавшихся на допинге российских спортсменов

дисквалифицировали за постоянную критику политики России , Владимира Путина и вышиванку , в которой Аникеев часто выступал на соревнованиях.