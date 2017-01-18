 Рада 19 января рассмотрит новую редакцию закона о Конституционном Суде

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Перед этим Рада намерена рассмотреть в первом чтении законопроект №4783 о вступлении в аспирантуру и деятельности высших специализированных советов, а также №5240 о переносе последнего набора на программы подготовки младших специалистов с 2016 на 2020 год.
Также парламент планирует рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Об антидопинговом контроле в спорте" (законопроект №4724) и законопроект №2018 о разрешении достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество.
Кроме того, в повестке дня стоит блок вопрос местного самоуправления, в том числе законопроект №2489 (второе чтение) о запрете служащим местного самоуправления членства в политических партиях, а также назначение внеочередных местных выборов.
В этот день в повестке дня также значится законопроект №5636 об одобрении допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия во многонациональных учениях.
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Не смешите - не для того они туда шли ..))
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выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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Что дальше? Результат! Где результат?
Хренею, к чему эти статьи, чтоб весь мир ржал их читая?
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а делай свое - набивай карманы...
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http://www.technosotnya.com/2017/01/Irakskie-voennye-posle-zachistki-Mosula-nahodjat-u-boevikov-IGIL-rossijskie-pasporta.html
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Липецким "ROSEN", наверное?
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Сборище наркоманов, воров и даунов!
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