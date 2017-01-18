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 Рада 19 января рассмотрит новую редакцию закона о Конституционном Суде

Верховная Рада на пленарном заседании 19 января рассмотрит новую редакцию закона о Конституционном Суде.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Перед этим Рада намерена рассмотреть в первом чтении законопроект №4783 о вступлении в аспирантуру и деятельности высших специализированных советов, а также №5240 о переносе последнего набора на программы подготовки младших специалистов с 2016 на 2020 год.

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Также парламент планирует рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Об антидопинговом контроле в спорте" (законопроект №4724) и законопроект №2018 о разрешении достигшим 16 лет гражданам Украины по своему усмотрению менять отчество.

Кроме того, в повестке дня стоит блок вопрос местного самоуправления, в том числе законопроект №2489 (второе чтение) о запрете служащим местного самоуправления членства в политических партиях, а также назначение внеочередных местных выборов.

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В этот день в повестке дня также значится законопроект №5636 об одобрении допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия во многонациональных учениях.

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Опять Зрада, что делать Ваналюбам?
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Я думал толковые законопроекты начнут принимать, а они как всегда всякую хрень рассматривать будут.
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Я думал толковые законопроекты начнут принимать

Не смешите - не для того они туда шли ..))
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так завтра все в проруби будут. или уже не в трэнде?.
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Кто в курсе. А с зарплатами аппарату ВР уже порешали, или завтра голодный бунт аппаратчиков стоит ожидать ?
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Делай это "по закону", значит делай втихаря!..
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Существует в Украине странная организация, - так называемый «конституционный суд»,к которому постоянно апеллируют власти, чтобы протащить
выгодные им законы. Этот суд никогда не был избран гражданами Украины, на каком основании он выдает разрешения на политические
преобразования в стране, где источником власти являются ее граждане? Роль суда только в том, что в случае неясного толкования, он трактует, отвечает ли данный закон действующей на
данный момент конституции или нет. И все! К принятию конституции этот суд не должен иметь никакого
отношения. Я уж не говорю о том, что эти «судьи» должны сидеть в
тюрьме, за содействие государственному перевороту при Януковиче.
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Разсмотрела... рада... , а дальше?
Что дальше? Результат! Где результат?
Хренею, к чему эти статьи, чтоб весь мир ржал их читая?
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У них принцип такой - вешай лапшу на уши олухам,
а делай свое - набивай карманы...
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Интересно чем закусывали?
Липецким "ROSEN", наверное?
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Гнать эту раду надо... сраным веником!!!


Сборище наркоманов, воров и даунов!
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