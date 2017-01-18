 Glencore Inc и DCH совместно примут участие в возможном конкурсе по приватизации "Турбоатома"

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в экономику Украины, сообщают "Українські новини".
Айван Глазенберг заявил об интересе Glencore International AG к восстановлению и модернизации украинской экономики. В частности, о том, что корпорация совместно с группой DCH Александра Ярославского планирует участвовать в приватизационном конкурсе по АО "Турбоатом".
Отдельно обсуждались перспективы расширения масштабов деятельности Glencore Inc по развитию аграрного сектора как стратегического для Украины.
В качестве примера успешного инвестиционного проекта в сельскохозяйственном машиностроении был назван Харьковский тракторный завод, который Александр Ярославский при содействии Президента Украины запустил 6 января 2017 г. и на возрождение которого выделил 400 млн.грн. Президент Украины отметил, что благодаря этому работу получили более 3000 чел.
Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов
Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.
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там г е ш е ф т н и к и уже распилили и
сдали в металлолом.
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распад и неуважение @VictorKvert2008 1 ч.1 час назад
На Урале пьяный ополченец, приехавший в отпуск пробовал обменять гранату на продукты питания.
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Россиянцы уже давно хотят купить турбоатом
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