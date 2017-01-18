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Все про:приватизация (780) Турбоатом (33) конкуренция (27)

 Glencore Inc и DCH совместно примут участие в возможном конкурсе по приватизации "Турбоатома"

Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 18 января текущего года, Президент Украины Петр Порошенко встретился с мажоритарным акционером крупнейшей международной корпорации Glencore Inc Айвоном Глазенбергом и владельцем DCH Group Александром Ярославским.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в экономику Украины, сообщают "Українські новини".

Айван Глазенберг заявил об интересе Glencore International AG к восстановлению и модернизации украинской экономики. В частности, о том, что корпорация совместно с группой DCH Александра Ярославского планирует участвовать в приватизационном конкурсе по АО "Турбоатом".

Отдельно обсуждались перспективы расширения масштабов деятельности Glencore Inc по развитию аграрного сектора как стратегического для Украины.

В качестве примера успешного инвестиционного проекта в сельскохозяйственном машиностроении был назван Харьковский тракторный завод, который Александр Ярославский при содействии Президента Украины запустил 6 января 2017 г. и на возрождение которого выделил 400 млн.грн. Президент Украины отметил, что благодаря этому работу получили более 3000 чел.

Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов

Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.
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Ооо и туда добрались а если рванёт то они где будут ???
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Рыбу пойдут ловить ???
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Ага, завод который делает турбины а они ведь работают и на АэС и могут рвануть ,ну или могут способствовать тому,что рванёт ! В школу тебе надо было ходить а не пуканом торговать !
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Чет GE не участвуют в приватизации... Странно и подозрительно.
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князь Ярославский всю жизнь только воровал (газ, глинозёмный в Николаеве, который слил москаликам итд)! отсюда мораль!
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Так основные уникальные станки-
там г е ш е ф т н и к и уже распилили и
сдали в металлолом.

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на дамбаце? таки да...и домой кое-чего увезли на обмен.

распад и неуважение ‏@VictorKvert2008 1 ч.1 час назад
На Урале пьяный ополченец, приехавший в отпуск пробовал обменять гранату на продукты питания.


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Glencore -это Роттентерг "дворовый" друг Путина...

Россиянцы уже давно хотят купить турбоатом
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Дык хуйло ещё в 2013 сказал, что с харантом можно договорится...

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Glencore это как раз и кацапы. Только вывеска у них офшорная...
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Это тот Glencore, который вместе с фондом Катара купил в прошлом месяце 20% Роснефти? Поосторожнее с ним.
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А ни чего, что тут о Глазенберге речь идет???
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ничего. После санкций он ему типа продал...По закону вроде чисто, а крутят-мутят через него нехило...
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О как? Не предполагала, что Ротенберг внучатый племянник Ротшильда))))
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Гленкор підконтрольна путіну контора, отже вєрняк злиють Турбоатом
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Блин, через Glencore Путин провернул мутную аферу по покупке акций Роснефти. Через ICU Гонтаревой Порошенко связан с Путинским ВТБ
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Какой ещё там конкурс, судя по этой новости ярославский уже "без 5 минут" собственник Турброатома.
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может наш гибридный президент отдаст в иностранные руки добычу урана и вообще все объекты стратегического значения???...А почему бы ему не начать с общанной продажи "Рошена" и других объектов личного бизнеса?Плакался,что не мог найти покупателя,а тут-целое море.Ведь точно кто-то бы смог при РАЗУМНОЙ рыночной цене.А уж стратегические объекты и землю пусть не трогает-будет другой президент,не придётся ничего продавать.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаGlencore Inc и DCH совместно примут участие в возможном конкурсе по приватизации "Турбоатома"
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