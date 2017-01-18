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 Международный суд ООН может вынудить Россию уменьшить репрессии в оккупированном Крыму, - Чубаров

Принятие Международным судом ООН временных мер по отношению к России, направленных на предотвращение нарушений прав человека, приведет к уменьшению репрессий на территории оккупированного Крыма.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Это могло бы минимизировать репрессии по отношению к гражданам Украины и, в первую очередь, крымским татарам. Речь идет об обеспечении работы Меджлиса крымскотатарского народа, о свободе слова, речь идет об элементарных правах человека, как возможности выражать свою волю, право на мирные собрания. Все это - то, без чего нормальное общество не может существовать, но Крым сейчас живет как раз без этих очевидных вещей", - констатировал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если Международный суд примет меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств их не выполнить", - Климкин об иске Украины

Он высоко оценил шансы Украины при рассмотрении иска в Международном суде ООН и добавил, что процесс будет долгим, но "это следует делать".

Напомним, 16 января Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН касательно выполнения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Ага ,будут людей бить дубинками в цветочек .....
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Что это за "временные меры" такие? И как именно они окажут воздействие на рашку-кто знает?
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Будуть рекомендувати дотримуватись міжнародних прав та конвенцій,але будуть послані,більше той суд вдіяти нічого не зможе
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Суд-рекомендувати? Саме в такому формулюванні?
А у разі невиконання рекомендацій-взагалі ніяких наслідків?
Точно? Звідки така впевненість?
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Глянь у википедии дело грузии против россии в суде оон,а то шо то глючит и не открывает все,то же самое примерно ждет нас,этот иск лохотрон для нас к сожалению
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І шо це за вираз умєньшіть....не зовсім значить ..трошки можна...
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Может вынудить , а может и не вынудить ... как карта ляжет ?
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Если отключат электронные платежные системы и введут эмбарго на сырье, которое кацапы экспортируют, то вполне возможно.

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Я думаю хороший метиорит на Мухосранск мог бы решить этот вопрос одним махом
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Какая-то мышиная возня без цели. А могли-бы, например, электричество вырабатывать
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Международный суд ООН может вынудить Россию уменьшить репрессии в оккупированном Крыму, - Чубаров типа сажать и расстреливать через одного
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Та да, Карлуш...Каждое второе буратино в топку- брак, ммллляяя..
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а расея может международный и послать...ее умом то не понять....
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Более глупого заявление, чем это, за последнее время не читал и не слышал
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Був газ "Черьомуха" , стане- "Боярышник"....
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Украина сажала в тюрьму усех крысмских жителёв.Путлер продолжает то ГУЛАГ
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Мне жаль, но Рефат Чубаров сильно заблуждается, считая кацапов людьми. Есть конечно некоторая схожесть их с людьми: две руки, две ноги на которых они условно ходят, одна голова...Но отсутствие мозга, культуры четко относит их лишь к неразвитым приматам, где еще эволюция не сделала их людьми.
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Килограмм ошибок: в российском Златоусте выпустили монету Трампа
Монета Трампа получилась с ошибками
Монета Трампа получилась с ошибками.
На оружейном предприятии "Арт-Грани" в российском городе Златоуст Челябинской области выпущена монета-медаль весом 1 кг, на которой изображен избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает apostrophe.
Монета имеет диаметр 12 см. Она изготовлена из серебра 925 пробы методом художественного литья. На аверсе - протрет в профиль Трампа, по периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America (фраза на английском содержит несколько ошибок). На реверсе изображена Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру расположены надписи: In Trump We trust - по аналогии с фразой In God We Trust, размещенной на долларовых банкнотах, и United States of America.
https://www.rupor.info/news/119876/kilogramm-oshibok-v-rossiyskom-zlatouste-vypustili-monetu-trampa
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кацапы верны себе - нада меть царя не только в голове, но и на монетах и не важно шо это пиндоский))) царь през!
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парашные орки х-й ложили на все права человека !
как заставит соблюдать права человека это Рейган знает, вспомнили бы его опыт!
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уникальное видео в Ютубе. КТО И ЗАЧЕМ ПРИДУМАЛ, .что россияне русские
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Кто придумал...Петя 1 в шизофреническом угаре придумал, а потом немцы начали раскручивать этот бред.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный суд ООН может вынудить Россию уменьшить репрессии в оккупированном Крыму, - Чубаров
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