 Международный суд ООН может вынудить Россию уменьшить репрессии в оккупированном Крыму, - Чубаров

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Это могло бы минимизировать репрессии по отношению к гражданам Украины и, в первую очередь, крымским татарам. Речь идет об обеспечении работы Меджлиса крымскотатарского народа, о свободе слова, речь идет об элементарных правах человека, как возможности выражать свою волю, право на мирные собрания. Все это - то, без чего нормальное общество не может существовать, но Крым сейчас живет как раз без этих очевидных вещей", - констатировал Чубаров.
Он высоко оценил шансы Украины при рассмотрении иска в Международном суде ООН и добавил, что процесс будет долгим, но "это следует делать".
Напомним, 16 января Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН касательно выполнения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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А у разі невиконання рекомендацій-взагалі ніяких наслідків?
Точно? Звідки така впевненість?
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Монета Трампа получилась с ошибками
Монета Трампа получилась с ошибками.
На оружейном предприятии "Арт-Грани" в российском городе Златоуст Челябинской области выпущена монета-медаль весом 1 кг, на которой изображен избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает apostrophe.
Монета имеет диаметр 12 см. Она изготовлена из серебра 925 пробы методом художественного литья. На аверсе - протрет в профиль Трампа, по периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America (фраза на английском содержит несколько ошибок). На реверсе изображена Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру расположены надписи: In Trump We trust - по аналогии с фразой In God We Trust, размещенной на долларовых банкнотах, и United States of America.
https://www.rupor.info/news/119876/kilogramm-oshibok-v-rossiyskom-zlatouste-vypustili-monetu-trampa
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царьпрез!
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как заставит соблюдать права человека это Рейган знает, вспомнили бы его опыт!
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