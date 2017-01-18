 Мы впервые за пять лет сможем получить лекарства в том году, в котором заказали, - Супрун

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас закончились закупки 15 года, уже в Украине есть 98% лекарств. Те 2%, которые еще не завезены, мы сами попросили, чтобы их завезли позже. Это вакцины, у нас сейчас есть запас, и мы хотим, чтобы их привезли позже, чтоб мы могли их иметь на более долгий период", - сообщила Супрун.
Она пояснила журналистам, почему процесс объявления тендеров и поставки лекарств занял столь большой период времени.
"Когда мы пришли в Минздрав в сентябре 2016 г., процесс госзакупок был провален. Это был саботаж как тех, кто работал в Минздраве, так и дистрибьюторов. В сентябре мы уже разблокировали все, что было заблокировано, и к ноябрю имели 90% всех поставок. Мы вынуждены были переписать большое количество технических заданий, потому что они были составлены так, что были одни производители, или одни дистрибьюторы, которые могли податься на тендер. Мы подали в международные организации, подписали с ними контракты, объявили тендеры, и уже есть поставка лекарств 2016 года, которые пришли под конец 2016 года и сейчас в 2017", - рассказала Супрун.
По ее оценкам, в 2017 году ситуация с закупками должна улучшиться.
"Мы первый раз за 5 лет будем закупать и сможем получить лекарства в том самом году, когда мы их заказали. Это будет чудо в Украине. По техническим, бюрократическим и финансовым причинам этот процесс занимает три месяца. Финансирование мы можем получить только в марте. В Минфине согласились увеличить финансирование закупок лекарств. Вместо 2,9 млрд. грн. на 17 год будет 5,9 млрд. грн. Кроме того, они согласились, чтобы мы смогли оплатить все лекарства до конца марта, а не разбивать на целый год, чтобы мы могли получать те лекарства, которые сейчас необходимы для Украины", - говорит и.о. министра здравоохранения.
Супрун также опровергла обвинения в том, что международные организации получают стопроцентную предоплату за лекарства, держат их на своем счету и зарабатывают на нас деньги.
"Это предоплата лежит на счету, который принадлежит Украине, и все проценты идут на увеличение средств, которые находятся на этом счету. И если мы эти деньги не используем, они вернутся в наш бюджет. В 2015 году мы сэкономили 3 млн. долларов на закупку вакцин и смогли закупить их больше, чем предполагали. И это причина того, что у нас сейчас есть запас вакцин", - уточнила она.
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17 січня кілька головних лікарів вийшли на прес-конференцію "Катастрофа у вітчизняній медицині. Хто винен?", звинувачуючи нову команду МОЗу в колапсі у вітчизняній медицині та провалі закупівель ліків, зокрема через міжнародні організації.От тільки, якщо детальніше придивитися до спікерів та основних опонентів реформ закупівель та ініціатив, розпочатих новою командою міністерства, - усе стає на своє місця і пазл складається.Більшість людей, які сьогодні критикують реформи, - це люди, які роками, працюючи на керівних посадах, підтримували існуючу систему.
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Она же не "засекреченный ракетчик".
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Давай сразу в министры!...
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