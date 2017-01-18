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Все про:лекарства (625) Минздрав (1250) закупки (69) Супрун Ульяна (72)

 Мы впервые за пять лет сможем получить лекарства в том году, в котором заказали, - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на сегодняшней пресс-конференции опровергла обвинения в срыве закупок лекарств по различным государственным программам через международные организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас закончились закупки 15 года, уже в Украине есть 98% лекарств. Те 2%, которые еще не завезены, мы сами попросили, чтобы их завезли позже. Это вакцины, у нас сейчас есть запас, и мы хотим, чтобы их привезли позже, чтоб мы могли их иметь на более долгий период", - сообщила Супрун.

Она пояснила журналистам, почему процесс объявления тендеров и поставки лекарств занял столь большой период времени.

"Когда мы пришли в Минздрав в сентябре 2016 г., процесс госзакупок был провален. Это был саботаж как тех, кто работал в Минздраве, так и дистрибьюторов. В сентябре мы уже разблокировали все, что было заблокировано, и к ноябрю имели 90% всех поставок. Мы вынуждены были переписать большое количество технических заданий, потому что они были составлены так, что были одни производители, или одни дистрибьюторы, которые могли податься на тендер. Мы подали в международные организации, подписали с ними контракты, объявили тендеры, и уже есть поставка лекарств 2016 года, которые пришли под конец 2016 года и сейчас в 2017", - рассказала Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун покинула заседание Комитета ВР по здравоохранению из-за отсутствия кворума

По ее оценкам, в 2017 году ситуация с закупками должна улучшиться.

"Мы первый раз за 5 лет будем закупать и сможем получить лекарства в том самом году, когда мы их заказали. Это будет чудо в Украине. По техническим, бюрократическим и финансовым причинам этот процесс занимает три месяца. Финансирование мы можем получить только в марте. В Минфине согласились увеличить финансирование закупок лекарств. Вместо 2,9 млрд. грн. на 17 год будет 5,9 млрд. грн. Кроме того, они согласились, чтобы мы смогли оплатить все лекарства до конца марта, а не разбивать на целый год, чтобы мы могли получать те лекарства, которые сейчас необходимы для Украины", - говорит и.о. министра здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств, - Минздрав

Супрун также опровергла обвинения в том, что международные организации получают стопроцентную предоплату за лекарства, держат их на своем счету и зарабатывают на нас деньги.

"Это предоплата лежит на счету, который принадлежит Украине, и все проценты идут на увеличение средств, которые находятся на этом счету. И если мы эти деньги не используем, они вернутся в наш бюджет. В 2015 году мы сэкономили 3 млн. долларов на закупку вакцин и смогли закупить их больше, чем предполагали. И это причина того, что у нас сейчас есть запас вакцин", - уточнила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должен быть проведен аудит международных закупок лекарств в 2015-16 гг, - Розенко


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А можем и не получить ....
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Да никто не верит , как бы провластные боты не старались ..))
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Мадам супрун на вакцинах зацикленная . Терзают мутные сомнения.
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То Супрун покинула заседание парламента из за кворума, то радостный рапорт об излечении всех. Что же на самом деле правда?
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Кусочек текста по ссылке Dima30. Почитайте, форумчане. Подумайте над прочитанным.
17 січня кілька головних лікарів вийшли на прес-конференцію "Катастрофа у вітчизняній медицині. Хто винен?", звинувачуючи нову команду МОЗу в колапсі у вітчизняній медицині та провалі закупівель ліків, зокрема через міжнародні організації.От тільки, якщо детальніше придивитися до спікерів та основних опонентів реформ закупівель та ініціатив, розпочатих новою командою міністерства, - усе стає на своє місця і пазл складається.Більшість людей, які сьогодні критикують реформи, - це люди, які роками, працюючи на керівних посадах, підтримували існуючу систему.
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Сьогодні головлікар Охматдиту вивів своїх на протест, бо його, бачите, хочуть звільнити. Він 8 років займає цю посаду і його контракт закінчується, а по закону треба провести новий конкурс, то замість того щоб подавати документи на участь у конкурсі, він влаштовує шоу під виглядом "протестів вдячних пацієнтів та відповідальних співробітників". Цирк на дроті!
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Мені виносять міски заяви такого плану. Я зрозумів у перекладі це так: "Ми вже порозумнішали, і тепер у нас все робиться за здалегідь! Ми думаємо на майбутнє!"
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Не может быть министров с засекреченными дипломами.
Она же не "засекреченный ракетчик".
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Если за отставку министра выступают неприятные люди - это еще не значит, что министр хорош...
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Но тем более это не значит, что министр плох.
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Там такооое бааблооо качают. Таааакоооееее. Без "дела врачей" дела не будет...
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Получили лекарства? Ну так хоть принимайте! Гггг
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Прилетела пиар-санитарка с другой планеты в Украину...
Давай сразу в министры!...
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Ригік , киш до хуйла на кацапські сайти , мерзота прикорупційна.
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Супрун хрєн зломиш . Ця госдепівка , як її риги обзивають на хрєну бачила бувших раніше при владі дактаров. І може нарешті почнуть хоч потроху прижимати цю мерзенну лікарняно - аптечну мафію , яка не менш ганебна , чим прокурорські з мєнтами.
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Може й так. Але це допоки "рєшальі" не дійдуть згоди щодо суми... Знімуть її. Стільки вже реформаторів собі лоба побили. А ось наприклад, де той дохтур, що брали з грошима в Олександрівській лікарні. Вже сів? Скоріш Супрун сяде...
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Почитаеш коменты и удивляешся сему тупому быдлу,или твари приближённые к гопникам во всех ветвях власти могут такое писать,выходит лучше пускай каждый заведуючий больницей и его приблеженные устанавливают цену на мел,ето в лучшем случае а может быть и похуже бадяга в своих аптеках обедневшему народу,или лучше качественные лекарства и по дешевле по международным тендерам.
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Высокооплачиваемый гитарист из Польши, пиар-санитарка из Америки - сразу в ширмы-министры существующей однотуровой власти... Украинцы, почему же мы так себя не уважаем?...
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И с етим вам украинцьі помочь должньі? Сами не?
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зэчара с двумя ходками, киля азиров - даун - геолог, продавец бананов колесников и прочие дебилы и бандиты твой идеал
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