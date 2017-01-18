 "Не думаю, что России можно доверять", - ставленица Трампа в ООН Хейли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
18 января на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает ее утверждение, губернатор южной Каролины Хейли отметила, что Россия пытается "демонстрировать мускулы".
"Не думаю, что мы можем им доверять", - заявила Хейли.
В случае одобрения ее кандидатуры Сенатом, Никки Хейли заменит на должности посла США в ООН Саманту Пауэр, которая резко критикует Россию за аннексию украинского Крыма, агрессию на Донбассе и поддержку Москвой режима сирийского президента Башара аль-Асада.
44-летняя Никки Хейли является дочерью мигрантов из Индии.
Во время праймериз республиканцев Никки Хейли критиковала Дональда Трампа за высказывания в отношении мигрантов. Она поддерживала его соперников на первичных выборах, но затем объявила, что будет голосовать за Трампа.
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Международный суд ООН может вынудить Россию уменьшить репрессии в оккупированном Крыму, - Чубаров(23)
Российский оккупант задержан вблизи позиций украинских войск на Донетчине, - пресс-центр штаба АТО(78)
Россия включила в обменный список пленных 5 "беркутовцев", но Украина никогда их не выдаст, - Шкиряк(59)
Цель Путина - восстановление Российской империи, и США не могут с ним сотрудничать, - Маккейн(80)
Приток иностранной валюты в Россию упал до 18-летнего минимума, - Центробанк РФ(97)
Турция четко и последовательно поддерживает Украину, а также занимает принципиальную позицию по Крыму, - посол Сибига(9)
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44-летняя Никки Хейли является дочерью мигрантов из Индии.
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Новость о том, что у ГПУ появились реальные доказательства обвинения Януковича в госизмене не была бы столь приятной, если бы вы не узнали, кто помог эти доказательства добыть
Глупость произошедшей ситуации описать словами сложно. Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины.
"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал об этом генпрокурор на своей странице в Фейсбуке во вторник.
Понимаете в чем подвох?
В секретариате ООН нашли заготовленные Чуркиным материалы для его выступления в Совбезе 4 марта 2014 года, документы оправдывающие, легализующие вторжение российских войск в Украину!
При этом заметьте, основанием для вторжения был документ - письменная просьбой Януковича к Путину об оказании "братской помощи", аналогичная той, что другой диктатор Башар Асад попросил Путина ввести войска в Сирию.
Что тут добавить?
Жулики запутавшиеся в собственной лжи сами написали явку с повинной! Чуркин практически "слил" путинскую марионетку, которая теперь не имеет никаких шансов заявить о том, как он пострадал от "переворота".
Николай Иванов
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то ж передайте йому, що він - лошок
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Дуже реально, якщо при владі в євросаюзі залишаться ліберасти. :D
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Онлайн
https://www.youtube.com/watch?v=bm4aRYd1M_4
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АляскаНАШ!!!
Не сумлевайтесь!!!
ГыыыыЫЫЫЫ...
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Кацапы пи*дят все подряд. Вон даже у Моршинской дизайн украли. http://www.nsvision.com/news/the-design-of-the-site-of-mineral-water-voskresenskaya.html …
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В команде Трампа заявили о разработке плана политики в отношении России и новых санкциях.
https://ria.ru/economy/20170118/1485986100.html …
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РАБссия что за странный зуд?
Три Михайлковых по тебе ползут...
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