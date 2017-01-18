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Все про:ООН (1867) Россия (64758) Хейли Никки (1)

 "Не думаю, что России можно доверять", - кандидат на должность посла США при ООН Хейли

Кандидат на должность посла США при ООН Никки Хейли заявляет, что России не стоит доверять. Кремль в свою очередь должен предпринять ряд "позитивных шагов" перед тем, как Вашингтон отменит санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

18 января на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает ее утверждение, губернатор южной Каролины Хейли отметила, что Россия пытается "демонстрировать мускулы".

"Не думаю, что мы можем им доверять", - заявила Хейли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает международному порядку, - постпред США при ООН Пауэр

В случае одобрения ее кандидатуры Сенатом, Никки Хейли заменит на должности посла США в ООН Саманту Пауэр, которая резко критикует Россию за аннексию украинского Крыма, агрессию на Донбассе и поддержку Москвой режима сирийского президента Башара аль-Асада.

44-летняя Никки Хейли является дочерью мигрантов из Индии.

Во время праймериз республиканцев Никки Хейли критиковала Дональда Трампа за высказывания в отношении мигрантов. Она поддерживала его соперников на первичных выборах, но затем объявила, что будет голосовать за Трампа.

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Вова-Хуйло,тобі й справді треба підлікуватися на дачі,про яку ВИсоцький писав.Але спочатку ти потрапиш у трампункт,бо отримаєш важкі трампи рук та ніг
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а я ей просто не верю потому что родился и вырос среди этих уродов кацапских!
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а я ей просто не верю..... -кому не веришь?

44-летняя Никки Хейли является дочерью мигрантов из Индии.





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так, так, от бабамі та мерхель з оляндом мона вірити. Правда вони проти путі не зробили ні пуя. Але вірити їм можна.
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"Не думаю, что мы можем им доверять" - это существенно отличается от позиции Саманты Пауэр, которая ставила чурика на место.....
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Чурка, это полено, материал для изготовления Буратино
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Кремль в буквальном смысле "слил" Януковича



Новость о том, что у ГПУ появились реальные доказательства обвинения Януковича в госизмене не была бы столь приятной, если бы вы не узнали, кто помог эти доказательства добыть

Глупость произошедшей ситуации описать словами сложно. Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал об этом генпрокурор на своей странице в Фейсбуке во вторник.



Понимаете в чем подвох?

В секретариате ООН нашли заготовленные Чуркиным материалы для его выступления в Совбезе 4 марта 2014 года, документы оправдывающие, легализующие вторжение российских войск в Украину!

При этом заметьте, основанием для вторжения был документ - письменная просьбой Януковича к Путину об оказании "братской помощи", аналогичная той, что другой диктатор Башар Асад попросил Путина ввести войска в Сирию.

Что тут добавить?

Жулики запутавшиеся в собственной лжи сами написали явку с повинной! Чуркин практически "слил" путинскую марионетку, которая теперь не имеет никаких шансов заявить о том, как он пострадал от "переворота".

Николай Иванов
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Якщо Трамп не дурний, то буде враховувати думки розумних.
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44 года прожила, а думать так и не научилась. Ты не думай, а с Саманты Пауэр пример бери и делай так же, как и она.
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шо таке - тобі подобаються циркові вистави замість реальних справ?
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Что мне нравиться, не твое дело, мне например, нет никакого дела, что нравиться тебе, комментируй статью, а если сказать по сути поста нечего, то проходи мимо.
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а ти теж коментуй статтю, а не уявні тобі особисто розумові здібності особи, що займе посаду до якої ти з не дорастеш ніколи.
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Мне эта должность ни к чему, а комментировать я буду всё, что посчитаю нужным. Диалог закончен.
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Росіяни викрадають прем'єр міністра і посилають «зелених чоловічків» на нафтовидобувні платформи Норвегії з метою контролю видобутку. З мовчазної згоди Євросоюзу окупація Норвегії починається... - Телесеріал "Окуповані" http://moviestape.net/katalog_serialiv/dramy/9079-okupovani.html
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Події серіалу відбуваються в недалекому майбутньому. На Близькому сході йде війна, яка паралізувала нафтовидобуток. Норвегія, зважаючи на кліматичні зміни, повністю припиняє видобуток нафти, плануючи замінити її на альтернативне ядерне паливо - торій. Євросоюз, незадоволений припиненням видобутку нафти і газу у Північному морі, звернувся до Росії з проханням окупувати Норвегію і відновити нафтовидобуток ...

Дуже реально, якщо при владі в євросаюзі залишаться ліберасти. :D
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ну прямо годзилла-6. мы все умрем.

а чем тебе либералы не угодили? мечтаешь о "сильной руке"?
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Собака тоже Панину доверяла,наивная была,как Трамп
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Последняя пресс-конференция президента Обамы

Онлайн
https://www.youtube.com/watch?v=bm4aRYd1M_4
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Нагнуть хохлов, поставить раком Европу, вздрючить Америку - голубая мечта русского человека. Русский человек считает, что таким образом он поднимается с колен, на которых стоял последние двадцать лет, а в это время все остальные его нагибали, ставили раком и дрючили. Сами они об этом, конечно, не догадывались, но в плане геополитических и межнациональных извращений русский человек всегда был абсолютно самодостаточен.

АляскаНАШ!!!
Не сумлевайтесь!!!
ГыыыыЫЫЫЫ...
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Бороться со всеми людьми определенной страны? Это бороться с ветром. Если человека - трижды назвать свиньей - он захрюкает. Нужно бороться не с людьми и народами, а с БОРОДАВКАМИ и НАРОСТАМИ на на теле народов. Почему ни США ни ЕС - не достигли особых приоритетов в этой "борьбе?" Не с теми и не так борются. Нужно адресно и точечно, если конечно это не просто игра-отвлечение. А будит ли там Никки или Саманта? Не столь важно.
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точечно - это как? террор что-ли? предлагаешь "уронить" спутник с реактором на путю?
так там не в путе дело, вместо него другие отморозки найдутся. очень уж среда питательная...
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не думаю что сша можно доверять.
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совєцкий пережиток, ти взагалі не думаєш!
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бычье так и надо учить - концом жизни по посадкам...)
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КОТЯКИ ЗНАЮТЬ ДЕ ЇМ КРАЩЕ І БЕЗПЕЧНІШЕ....


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как жаль.. Саманта Пауэр - СИЛА.. Всегда любовалась её поведением, речью, а особенно её отношением к идиоту этому чуркину.... Жаль. Большого своего друга потеряет Украина в ООН..
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И Чуркин отвечал взаимностью Саманте. Жалко! Такие яркие сцены вряд ли будут с Хейли.
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твій чуркінд так розмовляв з усіма. А Саманта тільки з таким непотрібом як твій малохольний чуркінд.. Різницю відчуваєш?
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Хіба в лілових носків є така якість як уява?
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кацапи, як правильно: "трамп ще друг, але вже чмо" чи "трамп вже не друг, але ще не чмо" ?
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Друг, чмо, друг, чмо,друг, чмо,друг, чмо... :D


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Ну вот, и в ООН смягчение.
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вата в голове не позволяет созидать, она допускает только копировать.
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причём, даже єто у них хреновенько получается))
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айяаяай, а де ж оплачєні соросом ліберасти з постами єтоміявозаставілі. :D
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Когда то Валентин Гафт написал :
РАБссия что за странный зуд?
Три Михайлковых по тебе ползут...
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Ех, жаль что Саманты не будет. Надеюсь эта новая будет годной заменой.
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А шо таке пауер? масовка, яка реальну неборотьбу з хуйлом прикривала цирковими виставами в оон, шоб легковірні дурники мліли.
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хотел бы я на тебя посмотреть на ее месте.
вот что бы ты сделал? только конкретно, без размазни?
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Антизомби?... та нееееее...))
Чем народнее лозунги и правительство, тем жирнее "представители народа"...
Бгггг, дыровцы или дыряне, удачи вам в кормежке ваших "слуг"....
https://www.youtube.com/watch?v=CbEyT6qDMe4
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Друзья, самое страшное - это то, что мы снова, как и в 18 веке, не видим в упор, как ВОРУЮТ нашу историю, а значит - будущее наших детей. Движение ариев в сторону иранского плато, их распространение по малой азии, присутствие протославян в Трое, распространение вдоль Адриатики, на север Италии и т.д. все это начиналось с Карпат и Днепра. Все это описано у Егора Классена, об этом, вспоминая Энея в Трое, писал Котляревский. Сегодня эту историю преподают в четвертом классе в педерации, и места там для Украины нет. Ее вскользь называют Русью ( естественно не Киевской). В эту же мордорскую историю вписывают Крым, где были крещены и Ольга и Володимер, откуда и в Киев пришло раннее христианство. Это наша, южная прерогатива быть этой историей, здесь начиналось христианство уже в первом веке, когда Крым и киевские холмы посетил Андрей Первозванный. Во Владимир и на Север пришла уже Византийская церковь, уничтожив своих конурентов в Византии и принявшаяся за наших предков, уничтожив руками андрея боголюбского киевскую митрополию в 1169 году. БЕДА! Настоящая беда в том, что отечественная историческая школа - это идеологический оплот мордора. Для нее ничего на территории Украины до восьмого века вообще не существует! Эти шестерки-приспособленцы, создавшие свои "академические школы" под диктовку и контролем "старших" братьев, написали сотни липовых диссертаций и сегодня они контролируют украинскую историю, которая у них начинается с 15 века!! Они никогда не признаются в своей профанации. Билять! Да простят меня модеры! Что же делать? Это нам обязательно аукнется через пяток лет. Вот запомните мои слова.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Не думаю, что России можно доверять", - кандидат на должность посла США при ООН Хейли
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