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 Олланд и Меркель по телефону обсудили с Путиным ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Президент Франции подчеркнул, что режим прекращения огня, который был официально оформлен 24 декабря 2016 года, должен быть реализован устойчивым по всей всей линии фронта. Он также напомнил о необходимости срочного прогресса по гуманитарным вопросам: освобождение заключенных по принципу "всех на всех" и восстановление устойчивого водоснабжения", - говорится в официальном сообщении администрации президента Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нормандский формат" работает вяло, но отказ от него приведет к довольно быстрому ухудшению ситуации, - Путин

Также главы государств пришли к выводу, что положения "Минска-2" являются единственным путем урегулирования кризиса на востоке Украины. "И Нормандский формат, с этой точки зрения, является наиболее удобным форматом для реализации прогресса по всем вопросам, включая вопросы безопасности и политики", - отмечается в сообщении.

Читайте: Лавров: Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям

Напомним, 16 января президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудил с главами Франции и Германии вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.
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это уже в миллионный раз не смешно, а про валютных - наслышаны, от главсутенера
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шо сепары через бялосрусь побягуть в Европу...ну-ну.....
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ну .да , , ящетаю , , эти разговоры .меркельши , оланда с путиным -.ниачем ,,,.пока трамп не войдет в роль первой персоны сегодняшней международки , мы нихрена не поймем , , чего ожидать Украине ,,,. еще , кстати , спасибо нашим "" дипломатам "" , , перегрызлись и с трампом ( надеюсь , он не злопамятный , и на дураков не оглядывается ) , и с ле пен , и с израилем , с польшей ,,,,..проще сказать ,с какими странами .установили прекрасные отношения ,,,.таковых мною не замечено
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обговорили рецепт нового зелья, чтобы панмаского миротворца оппоить.
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девушки с пониженной социальной ответственностью (с)
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Что бы наступил там мир педофильному карлику надо забрать в свой мордор террористов вместе с семьями,а они ничего кроме как грабить и убивать ничего не умеют.Он хочет их впихнуть назад в Украину,а тут им тюрьма.Замкнутый круг.Гадя предлагает им улыбнуться и простить,но с убийцами никто жить не хочет.
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Также главы государств пришли к выводу, что положения "Минска-2" являются единственным путем урегулирования кризиса на востоке Украины. "И Нормандский формат, с этой точки зрения, является наиболее удобным форматом для реализации прогресса по всем вопросам, включая вопросы безопасности и политики", - отмечается в сообщении.Источник:http://censor.net.ua/n423911


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просто минск и нормандскй устраивал рашку и поэтому "европейские друзья" хуйла радостно согласились, чтобы был диалог,бизнес (результат форматов для них впринципе всё равно)
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Минская балалайка которая исполняет гимн россии - Гриценко
https://www.youtube.com/watch?v=12xhzGCgPiw

викрито таємний план .....
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFtbtV_rU
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Ну, поговорили, (в который раз) и разошлись?
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Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.Источник:http://censor.net.ua/f893111


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хуйло - миротворец,хуле. Олланд уже на чемоданах,меркель - просто клоун
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"Що це було? Мабуть НЛО! Не сіло,не впало- по небу пливло"
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В арміі це називалось ППР(партполитработа), або попиз....м,попиз...м и разойдемся))))
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Америка и Британия обсудили с Гитлером ситуацию по нормализации ситуации на Курской дуге...Абсурд? Как и абсурд обсуждать с Путиным что бы то ни было на Донбасе или с Крымом.
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нормально, а шо, немка, француз и москаль бе представителей Украины обсуждают судьбу украинской земли. Без меня меня женили, я на улице была - где-то так((
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Чужі дяді і тьоті вирішують за українців! Це може бути там, де немає господара.
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Кто там незнал кто придумал минские договорняки? Кравчук кажись ...
Керри, Олланд и Меркель улетели в Москву. Детали мирного ...

Видео - Меркель и Олланд привезли в Киев новое предложение по ...

Держсекретар США Джон Керрі, який теж відвідував Київ - натякнув, що європейські лідери отримали план дій від Володимира Путіна - і розробили свою відповідь. Більше читайте тут: http://tsn.ua/video/video-novini/merkel-ta-olland-privezli-do-kiyeva-novu-propoziciyu-iz-mirnogo-vregulyuvannya-krizi-na-shodi-ukrayini.html?type=1554
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Кстати, народ. Весьма советую почитать свежую (2017-01-18 16:29:00) статью по изменению обстановки на Донбассе:
Подготовка
"В Донецке настоящая паника, среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах…"
И с концовкой:
"Увидите, после реинтеграции оккупированных территорий, там будут украинцы украинистее бандеровцев. Будут еще нам, киевлянам, мозг ебать за то, что мы по-русски говорим и недостаточно сильно ненавидим Россию."

Подробнее: http://npubop.livejournal.com/3699290.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОлланд и Меркель по телефону обсудили с Путиным ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе
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