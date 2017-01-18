 Олланд и Меркель по телефону обсудили с Путиным ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Президент Франции подчеркнул, что режим прекращения огня, который был официально оформлен 24 декабря 2016 года, должен быть реализован устойчивым по всей всей линии фронта. Он также напомнил о необходимости срочного прогресса по гуманитарным вопросам: освобождение заключенных по принципу "всех на всех" и восстановление устойчивого водоснабжения", - говорится в официальном сообщении администрации президента Франции.
Также главы государств пришли к выводу, что положения "Минска-2" являются единственным путем урегулирования кризиса на востоке Украины. "И Нормандский формат, с этой точки зрения, является наиболее удобным форматом для реализации прогресса по всем вопросам, включая вопросы безопасности и политики", - отмечается в сообщении.
Напомним, 16 января президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудил с главами Франции и Германии вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=12xhzGCgPiw
викрито таємний план .....
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFtbtV_rU
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https://www.youtube.com/watch?v=oZZx9w1YInE
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Подготовка
"В Донецке настоящая паника, среди простого местного населения. Люди начали бить друг друга за упоминания о ДНР, начали называть себя украинцами, жителями города Донецк, срывают любые упоминания о ДНР в своих домах и квартирах…"
И с концовкой:
"Увидите, после реинтеграции оккупированных территорий, там будут украинцы украинистее бандеровцев. Будут еще нам, киевлянам, мозг ебать за то, что мы по-русски говорим и недостаточно сильно ненавидим Россию."
Подробнее: http://npubop.livejournal.com/3699290.html
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