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 Полиция расследует обстоятельства, приведшие к смерти военнослужащего в госпитале Харькова

Полиция расследует обстоятельства получения травм военнослужащим, скончавшимся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

34-летний солдат был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в городе Харькове из госпиталя города Северодонецка 8 января этого года в тяжелом состоянии.

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У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей. 17 января 2017 года, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следователем назначена экспертиза для установления причины смерти солдата.

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такой дианоз ! будто у кодла садистов побівал(
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северодонецк это территория украины .. то наверное свои что то неподелили или пбяная драка
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