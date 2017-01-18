 Полиция расследует обстоятельства, приведшие к смерти военнослужащего в госпитале Харькова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
34-летний солдат был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в городе Харькове из госпиталя города Северодонецка 8 января этого года в тяжелом состоянии.
У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей. 17 января 2017 года, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следователем назначена экспертиза для установления причины смерти солдата.
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а кацапособакам- ліпіть і далі півників з гівна.....
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