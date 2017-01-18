 Гройсман в конце недели уйдет в отпуск в связи с днем рождения, - пресс-секретарь премьер-министра

Об этом пресс-секретарь политика Дмитрий Столярчук сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"С советских времен у нас сложилась плохая традиция, когда в День рождения высокопоставленного чиновника все идут поздравлять только ради того, чтобы отметиться - "засвидетельствовать свое уважение". Чем выше должность, тем длиннее очередь. Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать. Много лет назад, тогда еще городской голова Винницы ввел свою традицию - брать отпуск в этот день и проводить его только в семейном кругу. Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год", - отметил Столярчук.
Он сообщил, что в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, "как всегда, эти дни проведет в кругу семьи". С понедельника, по словам Столярчука, премьр-министр намерен вернутся к выполнению своей повседневной работы.
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