 Постановление об исключении Савченко из Комитета ВР по нацбезопасности еще должно пройти Регламентный комитет, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от "БПП" Ирина Фриз.
"Думаю, это постановление, кроме нашего комитета должно пройти еще главный комитет. В данном случае мы говорим о регламентном комитете, и только после этого оно будет вынесено в зал. Учитывая обстоятельства и факты, которые были представлены как СБУ, так и другими членами комитета, которых заслушали при рассмотрении этого постановления. Я думаю, что большие шансы того, что это постановление будет принято залом, так же, в принципе, как и была исключена из состава делегации ПАСЕ Савченко не за то, что она является народным депутатом, а за то, что она некачественно выполняет функции и полномочия, которые на нее возложены, учитывая ее статус", - сказала Фриз.
Напомним, в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.
Как сообщалось,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.
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їх усіх разом на бабани(це зона під Уманю)
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Сегодня заместитель главы АП и секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив, наконец-то, окончательно подтвердил, что Украина наняла американских лоббистов. Хотя ранее власть врала, опровергая этот факт.
написал Шимкив на своей странице в Facebook.
"Данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств", - добавил он.
Тогда как 11 января глава пресс-службы Администрации президента Андрей Жигулин заявил в интервью Радио Свобода, что информация о лоббистской компании BGR Group, которую наняла украинская власть в США для отстаивания интересов государства, не соответствует действительности.
То есть, как видим, сначала власть врала и придумывала всякие варианты, а теперь придумала и озвучила новое вранье.
Оговорка Шимкива, что государственные средства не используются, указывает на то, что, по-видимому, оплата производится традиционно длянынешнего президента-клептократа через офшоры.
Ну а все это вранье чиновников из АП подтверждает справедливость недавно высказанного экспертного мнения, что американские лоббисты будут работать не на Украину, а на Порошенко.
Напомню, информацию о том, АП Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины, сообщило 6 января со ссылкой на документы сайта отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США немецкое издание DW.com.
Позорное жулье, блин...
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Ви ж уже знаєте що за пашинSSьким уже всі спец .служби всього світу ганяються і хочуть його кончить. цінний кадр однако.......
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Теперь он не может так просто говорить, что там АТО и он конфетами торгует иначе Путин нападет!
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Автопортрет, или сявченко...
Ну видно ведь, что ели терпишь..
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У нас АТО и сколько ждать освобождения заложников? Год, два, пять, десять....???
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Кто-то наполнял Ленинскую кузню заказами, кто-то платит налоги в России, кто-то прятал деньги страны в Панаме....
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Надя во всем виновата, она засланный козачек!!!!
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От радилися-радилися та й урадили, тепер він спить, не почує,- прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався,- тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали та й пішли собі.цитирую народный эпос про 6 братьев.
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А кто-то посылает каждый день одного украинца на смерть и калечит несколько!
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Надя, ты засланный козачек, в тебе одни проблемы!
Тебя бы не было, был бы МИР!
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Надежда Савченко со своими заявлениями пытается осознать новую реальность и найти в ней свое политическое место.
Это ее личная трагедия, но не только ее. Сейчас все сознание, и советское и украинское переживает тяжелейший когнитивный кризис. С одной стороны на уровне самоочевидности украинское сознание не может примириться с тем, что у него украли куски территории. С другой стороны понятно, вернуть Крым сейчас - технически не хватит ресурсов.
И тут неважны формулировки - временно отказаться от Крыма, еще как-нибудь отказаться от Крыма. Проблема в том, что тема не обсуждается. Путин этот Крым не отдаст ни при каких условиях. Это будет означать его полнейшее политическое поражение на внутреннем рынке. Более того - он не сделает этого никогда, пока жив. Поэтому обсуждать эту тему даже бессмысленно.
Хотя в Украине есть люди, которые обязаны говорить, что вот мы раньше или позже, но вернем Крым. Я так не думаю, хотя понимаю, насколько сильное раздражение это вызывает в украинской патриотической общественности.
Обратное присоединение территории - вещь резкая до невероятности. Я знаю только один пример - это отсоединение от советского блока восточной Германии и ее присоединение назад к западной.
Но для того, чтобы это случилось - должно было пройти два поколения, в процессе которых восточная Германия предельно ясно поняла, что она живет на порядок хуже, чем западная. В Крыму такого пока нет. Поэтому крымское население, если его спросить, вовсе не настроено возвращаться назад в Украину. Также и с Донбассом.
Государственные люди обязаны и вынуждены и своим статусом, и поиском поддержки говорить о том, что Донбасс мы себе непременно вернем. При взгляде со стороны это было бы крайне опасным решением для той же самой Украины.
Таким образом получается разбитая в хлам инфраструктура, 3 млн раздраженных, крайне негативно настроенных против киевской власти, схроны с оружием, дестабилизирующая обстановка. Все это попадает назад в Украину и совершенно непонятно, что с этой ситуацией делать.
Честно сказать, что вот "давайте плюнем на Донбасс" - сказать невозможно, потому что сразу поднимут на вилы все патриоты. И это понятно. Есть люди, которые воевали за этот Донбасс, которые погибли, потеряли детей, семьи, и смысл их жизни состоит в том, чтобы Донбасс вернуть назад.
Но есть и рациональная составляющая, что Донбасс - это отравленное яблоко. Путин его есть не хочет, а хочет, чтобы его ел Порошенко. Порошенко тоже это понимает. И другое дело - реальные разговоры и практика. Реальная практика заключается в том, что отломленные куски территории назад прирастают чрезвычайно редко. Вот я знаю только один случай с восточной Германией.
Все остальное, законное, незаконное, преступное, любое - остается таким, каким оно есть. Республика северный Кипр, Нагорный Карабах, Абхазия, Приднестровья, эти самые "ЛНР-ДНР" - все это достаточно уродливые, нищее, не имеющие международного признания территории.
Тем не менее они существуют. И тем не менее у них есть свои элиты, которые сделают все, чтобы их территории, от которых они кормятся, не попали туда, где их судьба предрешена.
Приднестровья и его элиты ни за что не вернутся в Молдову до тех пор, пока там не поменяются элиты и не будет осознано, что там живется на порядок лучше. Пока этого нет. И вряд ли скоро будет.
Крым в ближайшие годы, а может и десятилетия, будет вне украинской юрисдикции. Если и изменится его политический статус, то это произойдет тогда, когда развалится Российская Федерация благодаря мудрому управлению Путина и его команды. Это произойдет нескоро, но произойдет. Но вовсе не факт, что тогда Крым захочет присоединяться к Украине.
Когда я это говорю, я вижу, как уважаемые украинские коллеги хотят порвать меня в мелкие клочки. Но дело-то не во мне, а в том, что так устроена реальность.
Дмитрий Орешкин
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Уж не обессудьте Як казали кацапи...
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