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Все про:исключение (64) комитет (244) Савченко (2417) Фриз (45)

 Постановление об исключении Савченко из Комитета ВР по нацбезопасности еще должно пройти Регламентный комитет, - Фриз

Постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны еще должно пройти регламентный комитет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от "БПП" Ирина Фриз.

"Думаю, это постановление, кроме нашего комитета должно пройти еще главный комитет. В данном случае мы говорим о регламентном комитете, и только после этого оно будет вынесено в зал. Учитывая обстоятельства и факты, которые были представлены как СБУ, так и другими членами комитета, которых заслушали при рассмотрении этого постановления. Я думаю, что большие шансы того, что это постановление будет принято залом, так же, в принципе, как и была исключена из состава делегации ПАСЕ Савченко не за то, что она является народным депутатом, а за то, что она некачественно выполняет функции и полномочия, которые на нее возложены, учитывая ее статус", - сказала Фриз.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Решение комитета незаконное": Савченко дала брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности. ВИДЕО

Напомним, в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.

Как сообщалось,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко: "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать"


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я сьогодні дивився засідання цього комітету. реально- на цих бандітах немає де клейма ставити.
їх усіх разом на бабани(це зона під Уманю)
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Власть вконец завралась насчет американских лоббистов


Сегодня заместитель главы АП и секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив, наконец-то, окончательно подтвердил, что Украина наняла американских лоббистов. Хотя ранее власть врала, опровергая этот факт.
написал Шимкив на своей странице в Facebook.

"Данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств", - добавил он.

Тогда как 11 января глава пресс-службы Администрации президента Андрей Жигулин заявил в интервью Радио Свобода, что информация о лоббистской компании BGR Group, которую наняла украинская власть в США для отстаивания интересов государства, не соответствует действительности.

То есть, как видим, сначала власть врала и придумывала всякие варианты, а теперь придумала и озвучила новое вранье.

Оговорка Шимкива, что государственные средства не используются, указывает на то, что, по-видимому, оплата производится традиционно длянынешнего президента-клептократа через офшоры.

Ну а все это вранье чиновников из АП подтверждает справедливость недавно высказанного экспертного мнения, что американские лоббисты будут работать не на Украину, а на Порошенко.

Напомню, информацию о том, АП Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины, сообщило 6 января со ссылкой на документы сайта отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США немецкое издание DW.com.

Позорное жулье, блин...
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ну слава богу хоть клепки хватило баяришніков ненанять....
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От тему нашли очередную для отвлечения народа ,лучше скажите по чём будет нынче сахарок и то где он содержится !!! Всю эту байду с Савченко придумал Пашинский ,чтобы отвлечь от своей ворошиловской стрельбы и Винник,чтобы отвлечь от своих кредитов !!!
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А мог бы сука на заседания взять пистолет и решить вопрос одним махом,простили бы все дураку
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так міг би.от тільки одна халепа- нікому недали пронести пляшку. :D
Ви ж уже знаєте що за пашинSSьким уже всі спец .служби всього світу ганяються і хочуть його кончить. цінний кадр однако.......
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Да,все мозги разбили на части,все извилины заплели ...
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еще перед Новым годом говорили, что ее нужно исключить из этого комитета за зраду, за списки. Думали, что все все забудут и устаканится! Нет не забудут!
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Савченко забрала козырь у Шоколадки...
Теперь он не может так просто говорить, что там АТО и он конфетами торгует иначе Путин нападет!
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Иди уже лепи чё нибудь из говна...
Автопортрет, или сявченко...
Ну видно ведь, что ели терпишь..
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на востоке говорят - " если ты умер - это на долго, а если дурак - то на всю жизнь"
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питання не у тому, що Надю вивели з комітету, а в тому - як вона туди, взагалі, потрапила? хіба це не фаховий комітет? хіба "героїчне сидіння у в'язниці" для того має якесь значення?
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Ага Пашинський ..Вінник ..Льевочкін і тп..то всі *хфахівці* (на свою кишеню )
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Савченко не виновата, что это АТО очень выгодно любителям устроить "жизнь по-новому".
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Давайте поставим перед Гарантом 1 вопрос:
У нас АТО и сколько ждать освобождения заложников? Год, два, пять, десять....???
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Мы должны ждать пока Ленинская кузня построит достаточно гранатометов по 0,5 млн грн:??
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Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. (с) Служебный роман
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Да никто уже мараться не захочет, чтобы тормозить постановление, гадя реально всех задолбала и левых, правых, и синих, и белых, носатых, усатых, плешивых и кучерявых.
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это говорит о ее ненормальности, получила депутатство ни за что
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почему же, ни за что. За отлично сыгранную роль, не то, что депутатство, Оскара можно было получить.
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Пока Савченко сливала списки...
Кто-то наполнял Ленинскую кузню заказами, кто-то платит налоги в России, кто-то прятал деньги страны в Панаме....
-
Надя во всем виновата, она засланный козачек!!!!
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- Будуть з нас люде сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
От радилися-радилися та й урадили, тепер він спить, не почує,- прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався,- тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали та й пішли собі.цитирую народный эпос про 6 братьев.
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Надя слила списки с 200 людей, которые в плену...
А кто-то посылает каждый день одного украинца на смерть и калечит несколько!
-
Надя, ты засланный козачек, в тебе одни проблемы!
Тебя бы не было, был бы МИР!
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Отказаться от Крыма - Герой Украины торгует Украиной



Надежда Савченко со своими заявлениями пытается осознать новую реальность и найти в ней свое политическое место.

Это ее личная трагедия, но не только ее. Сейчас все сознание, и советское и украинское переживает тяжелейший когнитивный кризис. С одной стороны на уровне самоочевидности украинское сознание не может примириться с тем, что у него украли куски территории. С другой стороны понятно, вернуть Крым сейчас - технически не хватит ресурсов.

И тут неважны формулировки - временно отказаться от Крыма, еще как-нибудь отказаться от Крыма. Проблема в том, что тема не обсуждается. Путин этот Крым не отдаст ни при каких условиях. Это будет означать его полнейшее политическое поражение на внутреннем рынке. Более того - он не сделает этого никогда, пока жив. Поэтому обсуждать эту тему даже бессмысленно.

Хотя в Украине есть люди, которые обязаны говорить, что вот мы раньше или позже, но вернем Крым. Я так не думаю, хотя понимаю, насколько сильное раздражение это вызывает в украинской патриотической общественности.

Обратное присоединение территории - вещь резкая до невероятности. Я знаю только один пример - это отсоединение от советского блока восточной Германии и ее присоединение назад к западной.

Но для того, чтобы это случилось - должно было пройти два поколения, в процессе которых восточная Германия предельно ясно поняла, что она живет на порядок хуже, чем западная. В Крыму такого пока нет. Поэтому крымское население, если его спросить, вовсе не настроено возвращаться назад в Украину. Также и с Донбассом.

Государственные люди обязаны и вынуждены и своим статусом, и поиском поддержки говорить о том, что Донбасс мы себе непременно вернем. При взгляде со стороны это было бы крайне опасным решением для той же самой Украины.

Таким образом получается разбитая в хлам инфраструктура, 3 млн раздраженных, крайне негативно настроенных против киевской власти, схроны с оружием, дестабилизирующая обстановка. Все это попадает назад в Украину и совершенно непонятно, что с этой ситуацией делать.

Честно сказать, что вот "давайте плюнем на Донбасс" - сказать невозможно, потому что сразу поднимут на вилы все патриоты. И это понятно. Есть люди, которые воевали за этот Донбасс, которые погибли, потеряли детей, семьи, и смысл их жизни состоит в том, чтобы Донбасс вернуть назад.

Но есть и рациональная составляющая, что Донбасс - это отравленное яблоко. Путин его есть не хочет, а хочет, чтобы его ел Порошенко. Порошенко тоже это понимает. И другое дело - реальные разговоры и практика. Реальная практика заключается в том, что отломленные куски территории назад прирастают чрезвычайно редко. Вот я знаю только один случай с восточной Германией.

Все остальное, законное, незаконное, преступное, любое - остается таким, каким оно есть. Республика северный Кипр, Нагорный Карабах, Абхазия, Приднестровья, эти самые "ЛНР-ДНР" - все это достаточно уродливые, нищее, не имеющие международного признания территории.

Тем не менее они существуют. И тем не менее у них есть свои элиты, которые сделают все, чтобы их территории, от которых они кормятся, не попали туда, где их судьба предрешена.

Приднестровья и его элиты ни за что не вернутся в Молдову до тех пор, пока там не поменяются элиты и не будет осознано, что там живется на порядок лучше. Пока этого нет. И вряд ли скоро будет.

Крым в ближайшие годы, а может и десятилетия, будет вне украинской юрисдикции. Если и изменится его политический статус, то это произойдет тогда, когда развалится Российская Федерация благодаря мудрому управлению Путина и его команды. Это произойдет нескоро, но произойдет. Но вовсе не факт, что тогда Крым захочет присоединяться к Украине.

Когда я это говорю, я вижу, как уважаемые украинские коллеги хотят порвать меня в мелкие клочки. Но дело-то не во мне, а в том, что так устроена реальность.

Дмитрий Орешкин
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Пока мы отдаем последнее на налоги, кто-то меценатит - кормит бедных панамцев!
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Згадалося з дитинства: "Надя" - дура, "Надя" - псіх, "Надя" - гавкає на всіх!

Уж не обессудьте Як казали кацапи...
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Ну да национальная безопасность и все там такое. Давайте трижды сплюнем через плечо и заговрим реально. Что будет если РФ - применит к Украине такие же "сирийские" - методы? ТУ-22 + ТУ-95+ Лебеди+крылатые, коврово и по городам? Что??? Будет с ".пацриотами". Смогут ли они остановиться в Португалии и ли махом пересекут шарик раза эдак 3? А савчено - либо рашала вопросы, как могла, либо трижды Штирлиц но в юбке.
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ух сколько вылезло защитников надюхи а ведь она сама слила себя в сортир своими заявлениями
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если надо, значит надо - странно, чего так не которые завалновалис то.
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Откуда у Савченко "списки" почему не у Гаврылюка а это игра на публику и манипуляция и от этой дурной бабы как с козла молока
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостановление об исключении Савченко из Комитета ВР по нацбезопасности еще должно пройти Регламентный комитет, - Фриз
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