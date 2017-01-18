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Все про:Савченко (2417) Тымчук (1285)

 "Думаю, в Раде найдется необходимое количество голосов", - Тымчук об исключении Савченко из Комитета по вопросам нацбезопасности

Депутат парламента от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук считает, что в Верховной Раде найдется необходимое количество голосов за исключение народного депутата Надежды Савченко (внефракционная) из Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Об этом он сообщил в эфире телеканале "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, голосов найдется... Стоит понимать, что для Украины сегодня вопрос национальной безопасности обороны - первоочередный", - сказал Тымчук.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Решение комитета незаконное": Савченко дала брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности. ВИДЕО

Говоря о том, могут ли аргументы Савченко быть убедительными, нардеп сказал: "Думаю, что учитывая данную ситуацию, учитывая нашу ответственность членов комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, члены комитета могут просто отказаться от участия в заседании комитета, в котором будет участвовать Савченко, тогда комитет будет заблокирован".

Напомним, на заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января нардеп Иван Винник (фракция БПП) призвал по факту госизмены исключить Савченко из комитета. Члены комитета поддержали постановление об исключении Савченко.
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Из Верховной Рады гоните эту иуду, пусть к своим сепаратюгам едет.
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Вона не хочет своего друга лишать неприкосновенности.
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Выпнули, таки, Гадю...
Пральна: знай шалава своё место, паскуда !!!
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Вот странная ситуация с Савченко.Все вокруг еще продажнее ее,но топят надю.Она хоть налоги не платит в парашу и не имеет большого веса для решения вопросов.Но когда она сказала,что крым давно слили,а нам сказки рассказывают,все накинулись,как коршуны.
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Тепер на 1 рік розтягнуть шоу -виключення з комітету-перевірка держ.зради-слідство-суд і т.д.

А народ про корупцію, прокурорів діамантових, елек.декларації забуде. На це все розраховано.
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Да депутаты давно послали атошников на юх...
Вы освобождать людей то планируете?
Или не просите повышения зарплаты, а то Путин нападет????
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Та да ,в зРаде засранцев много-почти ВСЕ !!! А на отмену депутатской неприкосновенности и за закон о выборах с открытыми списками,голоса найдутся ???
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Та дааааа.... Жаби проти гадюк...Епічно...Серпентарій-лепрозорій-лупанарій...
Коли вже вас, всіх, в колумбарій....
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Ми з тобою до цього не доживемо. Але можемо їх зустріти в колумбарії.
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А мене цікавить тільки реакція "Батьківщини". З іншими все зрозуміло.
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на крысьме сегодня:

1. Политзаключённому Эмир-Усеину Куку оккупанты предъявили обвинение в "насильственном захвате власти в россии". Ранее аналогичные обвинения были предъявлены Вадиму Сируку и Энверу Бекирову. Трудно комментировать этот циничный фарс http://krymsos.com/ru/news/emiruseyina-kuku-zvinuvatili-v-nasilnitskomu-zakhoplenni-vladi-v-rosiyi/
2. путин пытается подтолкнуть Украину к сдаче Крыма в период смены власти в США, о чем свидетельствуют последние заявления Пинчука, Савченко и вой Марин Ле пен. Ботоксная крыса спешит, т.к. понимает, что скоро из него начнут вышибать награбленное https://twitter.com/Crimea_Ukr/status/821472702888345600 (скрин). Если Украина сдаст Крым/Донбасс, то это приведёт к снятию санкций с россии с последующим неминуемым вторжением на свободные территории Украины https://twitter.com/CrimeaUA1/status/819303514270822403 (прочтите моё мнение).
3. Севастопольские пропагандоны понимают, что ВСЕ жители Крыма являются ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ. Без украинского паспорта ты никто. В статье под названием "Что делать крымчанину без двух паспортов" они описали алгоритм действий по доказательству своего украинского гражданства для восстановления украинского паспорта http://primechaniya.ru/home/news/january2017/chto_delat_krymchaninu_bez_dvuh_pasportov/
4. Ялтинский пропагандист Сергей Сардыко продолжает зазывать на митинг "в поддержку путина", который (не)состоится 21 января, но ватники пишут, что почти никто не придёт, т.к. "ялтинцы не поддерживают политику путина", но виноват, конечно, не путин, а Ростенко (т.н. "мэр" Ялты) https://twitter.com/KrimRt/status/821705123835609088 (скрин).
5. Керчь. Хронология очередной лжи скотских оккупантов: 11 января - В детской больнице Керчи произошла утечка ядовитого химиката; 13 января - Крымский Минздрав опроверг информацию об утечке фенола и эвакуации пациентов детской больницы Керчи; 17 января - Завхоз керченской детской больницы арестован из-за утечки фенола https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821452789364772866 (скрин и 3 ссылки).
6. Ялта. Снова хронология очередной лжи: 11 января - Крымские власти заявляют о ликвидации свалки на Солнечной тропе http://ru.krymr.com/a/news/28224420.html ; 18 января - Мусорная свалка на месте https://twitter.com/KrimRt/status/821647345960026112 (фото).
7. Врали, врут и будут врать: декабрь 2016/январь 2017 - Заголовки крымских "СМИ" пестрят сообщениями о космическом росте цен; 18 января 2017 - Оккупанты заявили, что в Крыму не зафиксировали скачков цен в новогодние праздники https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821685641914236929 (скрин и 4 ссылки).
8. Кореиз. Ложь российских пропагандонов уже отказывается влазить в головы крымчан, которые просят их молчать, а не повторять лживых крымских "чиновников" о том, что в Крыму нет проблем с водой https://twitter.com/KrimRt/status/821627118815690755 (скрин). Проблемы с водой и светом продолжаются и в Гвардейском https://twitter.com/KrimRt/status/821686543643529216 (скрин). Тем временем оккупант Владимир Гарначук снова пишет про экологическую катастрофу и необходимость переселения жителей северного Крыма из-за проблем с водой! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821737229437595648 (фото-скрин). Удалось сегодня пообщаться с Гарначуком в твиттере. Он снова обвинил Украину и сказал, что Чернобыль тоже отселяли, после чего забанил меня. Причинно-следственные связи отсутствуют напрочь https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821757053395988480 (скрин).
9. Оккупанты рассчитывают на то, что порт в Керчи станет прибыльным, а вот ВСЕ остальные на данный момент, по словам захватчиков, "не используются и не ведут хозяйственную деятельность, но тратят деньги на фонд оплаты труда, обеспечение мероприятий по безопасности". Намахали триколорами проблем? Орали "референдум"? http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-ostalsya-tolko-odyn-prybylnyj-port.html
10. Думаю, многие украинцы помнят, какой автостанция "Курортная" (возле ЖД вокзала в Симферополе) была до оккупации. Вот теперь сравните, что с ней стало теперь https://twitter.com/KrimRt/status/821636101349769216 (фото).
11. Минус два колеса у ватного любителя русских дорог + диски в хлам… Как же я улыбался, когда он мне об этом слёзно рассказывал)))
12. В Симферополе за 5 дней в сломанную ливневку проваливается уже вторая машина. Единственная реакция оккупантов - обмотанная предупредительной лентой покрышка. Кстати, покрышки хорошо горят https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821764467700731904 (фото).
13. Прошли праздники, и пенсионеры потянулись узнавать новые тарифы ЖКХ. Они просто "рады". Пенсионеры считают, что кое-как жить ещё могут "военные, которые ещё не умерли". А помните, сколько было счастья от предвкушения "больших российских пенсий"? https://www.youtube.com/watch?v=ubiJMFIVDIc (посмотрите видео).
14. Знакомая получила зарплату - всего 8 тыс. руб. Сказали: "Это всё! Не нравится, тогда увольняйся!". Работает в торговле.
15. Сегодня на почте в очереди люди обсуждали: "Мы же три года назад думали, что в рай попали. Кто же думал, что при россии все так плохо окажется".
16. В Симеизе закрылся курортный комплекс "Мрия" российского Сбербанка. Якобы на подготовку к сезону, якобы до февраля. Но персонал будет "гулять" аж до марта. Говорят, что причиной закрытия стала низкая загрузка 1-2%. Т.е. даже Сбербанк не может нагнать свою челядь в свой же комплекс. В общем, с нетерпением ждем следующего несезона.
17. Дельфинарий Севастополя снова продаёт животных, чтобы выжить: "Мы висим на волоске, в правительстве намекают, что у нас будут неприятности, если громко будем кричать об этом в прессе", - сказал сотрудник. В начале января проданы в россию морские котики и дельфин, о чём стало известно только сегодня. Ранее были проданы белухи http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/delfynaryj-sevastopolya-rasprodaet-zhyvotnyh.html
18. "Севтеплоэнерго" возглавил понаехавший оккупант из Нижнего Новгорода Рамиль Галимуллин. Местные, на выход! http://podpricelom.com.ua/read/politics/sevteploenergo-vozglavyl-vyhodets-yz-nyzhnego-novgoroda.html . Кроме того, украинская разведка сообщает, что оккупанты увольняют с завода "Титан" граждан Украины за якобы "связи с украинскими спецслужбами". Во как! http://15minut.org/news/167964-ukraincev-uvolnyayut-s-zavoda-krymskij-titan-razvedka
19. В Севастополе понаехавшим ФСБшникам оккупанты построили дом на 97 квартир. Будут строить ещё http://sevastopolnews.info/2017/01/lenta/sobytiya/069260639/ . Тем временем у севастопольцев продолжают отбирать земли и недвижимость. Крым теперь не для крымчан http://an-crimea.ru/page/news/151392
20. "Руководители российских региональных больниц и поликлиник направляют в Крым своих подчиненных в добровольно-принудительном порядке и выбирают, как правило, тех, кто не нужен в своем медицинском учреждении, и кто имеет наихудшую профессиональную квалификацию", - сообщает севастопольский врач. Кроме того, понаехавшие низкосортные врачи ещё и на наши цены жалуются http://ru.krymr.com/a/news/28240827.html
21. Террорист Захарченко, находясь сейчас в Крыму, заявил, что жители Донбасса, скупавшие в разгар боевых действий недвижимость в Ялте, являются предателями, а не беженцами http://www.c-inform.info/news/id/47956
22. Под царствованием путина россия стремительно прошла путь от гордости за дидов до гордости за лучших в мире проституток (слова путина) http://zn.ua/UKRAINE/putin-nazval-russkih-prostitutok-luchshimi-v-mire-236130_.html (видео).
23. Проститутки какие-то…Чему вы удивляетесь? Чем дальше, тем больше путин будет впадать в маразм. Это только начало!
P.S. В прошлом году в Крыму выдали 479 лицензий на пользование недрами. Крым разграбят полностью. Не останется даже унитазов, как на Чонгаре http://podpricelom.c
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Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. (c) Служебный роман
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НАЧАВСЯ ЕТАП ПОИСКА ВОРОГИВ. ПОЛЬСКОГО МЕРА. НЕ ПУСКАЮТ. БЕДНУЮ ЖЕНЩИНУ ШПИНЯЮТ.
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Охота на волков открыта. Найдена жертва - Савченко. Главный - враг страны. Если работает система, как например в СССР? Там парни и девки, щи даром не хлебали. Все было четко и доказательно. Профессионально. А здесь? Ща шаровары и ватники на себе рвать будут. Пацриотав - не меряно. Только запах пороха 99,9% - не знаком. Вопрос в курятнике:"Клюнуть ближнего, насрать на нижнего..." Выиграет В. Путин. А Савченко? История все покажет.
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если бы тупая кобыла надюха не несла ахинею то не чего бы не было
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"Думаю, в Раде найдется необходимое количество голосов", - Тымчук об исключении Савченко из Комитета по вопросам нацбезопасности"
Так КАЗЕ понятно,что проголосят и одобрямс сделают! Это же не за повышение зарплат для работников...сельского труда.Или вопрос о СПЕЦКОНФИСКАЦИИ -год мусолят-НЕ ХВАТАЕТ ГОЛОСОВ..
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Если не найдется достаточное количество адекватов, что бы уволить эту идиотку - можно считать что совсем все плохо стало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Думаю, в Раде найдется необходимое количество голосов", - Тымчук об исключении Савченко из Комитета по вопросам нацбезопасности
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