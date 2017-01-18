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Все про:виза (965) консульство (293) Польша (3580) украинцы (1734) МИД Польши (139)

 Польша в 2016 году выдала украинцам более 1,2 млн виз

В прошлом году польские консульства в Украине выдали украинцам в целом 1 млн 264 тыс. 593 визы, что на 27% больше, чем в 2015 году.

Об этом проинформировали в МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.

Польские консульские учреждения в 2016 году выдали украинцам больше национальных виз (тип D) - 705 тыс. 852 (55,8%), чем шенгенских (558 тыс. 741 - 44,2%).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина открыла почетное консульство в польском городе Лодзь. ФОТО

Как и в предыдущие годы, рекордсменом по количеству выданных виз стало генконсульство Польши во Львове, которое выдало почти 40% всех виз в Украине (свыше 515 тыс. виз). В Луцке польское консульство выдало в общей сложности более 288 тыс. виз, Киеве - более 145 тыс., Виннице - более 139 тыс. виз, в Харькове - свыше 125 тыс., Одессе - более 50 тыс.

В сравнении с 2015 годом, наибольший скачок в количестве выданных виз зафиксирован в польских консульствах в Харькове (более 40%) и во Львове (более 26%).

Читайте: Украинцы, официально работающие в Польше, за 2016 год заработали более 2 млрд долл

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Украина превращается в большой дом для пристарелых !!!
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Гройсман пообещал нам устроить "винницкий маховик"
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Украинцы голосуют ногами этой бездарной и воровской власти.
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Когда то все учились выборам, мы не исключение.
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работающие в польше там же себе и пенсии оформлять будут? или платим пенсии лугандону, и будем через 20 чет платить незаработаные пенсии западной Украине?
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Каждый год все с пенсией хуже и хуже.
Как бы я уже смысла здесь не вижу вообще налоги платить - за медицину я плачу, за образование тоже...а то, что мне парят бесплатное - меня напрягает и я готов платить дабы это не видеть!
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Работающие в Польше жители Украины, работают там, в основном, по причине отсутствия работы в Украине.
Кроме того, когда они тратят в Украине, заработанные в Польше деньги, то отдают в виде налогов государству, не менее 25% этих денег.
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Вот считай что миллион укранцев уехали из нищебродской Украины. И еще раз в десять больше желают уехать. Скоро останутся в Украине одни директора и будут керувать друг другом.
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планктона для принеси-подай и бели больше/бросай дальше - всегда будет с головой
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Это "Жить по-новому" вне дома родного!
Спасибо за шоколадную жизнь!
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Из Закарпатья по польской шенгенке в основном в Чехии работают (нелегально). Посредники, как и работодатели, в Польше совсем охренели. Посредники 3 из 4 наеппппчики!!! Да и зарабатывают в Чехии поболее, чем в Польше.
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Украинцев в Польше учат в институтах бесплатно - надо только знать язык. Думаю, что многим студентам интересно пожить в другой стране .
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При мертвой экономике нищих зарплатах галопирующей инфляции и повальной безработице - чему удивляться?!Люди едут зарабатывать себе на жизнь туда где платят хоть какие-то деньги.Если раньше - это было-Португалия Италия Турция - и не так массово - теперь Польша - рабочие на заводы и Финляндия-клубника на сезон.
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А шо плохого в рабочих на заводе? Зарплата и медстраховка присутствует. Вот в Словакии ТРИ крупнейших автозавода(на 4,5 млн граждан). КИА в Жилино. Фольксваген под Блавой( Братислава) - сборка Порш, Ауди, Фольксванен. Третий не помню. Но уже отвели площадку под строительство толи Ренджровер , толи Дженерал. И под жилые районы тоже готовят площадку для рабочих. Конечно там работают и словаки, и венгры, и румыны и украинцы.
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Да уж....
Бегут самые образованные, опытные, обученные, трудоспособные....
Остаются одни патриоты.
Малограмотные, неопытные, необученые, лентяи... и т. д.
Зато декоммунизированые и умеющие громко кричать "Путин )(уйло, ла-ла-ла....
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не переживай...не малограмотный,не лентяй, и путин хуйло...
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втікають пристосуванці. Вони завжди тікають туди де жопі тепліше-краще. їх лозунг -- моя батьківщина там де мені краще. Їх не треба засуджувати. це звичайне лайно є в кожному народу. Їм похєр хто їми керує Петро чи хуйло чи будь хто інший...
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У тебе стереотипы этак наверное устарели лет 15 назад.Живу в Мариуполе,ты думаешь здесь ситуация лучше?В Марике у каждой третьей жены муж моряк.Плавают они все на зарубежных судах, налоги не платят также.О родине вспоминают только когда их работодатель кинет или пираты выкуп просят.И за последних три года только я знаю с Марика в Польшу свалили.Поверь там уже вся география Украины.Очень жаль конечно.Но все хотят получят хорошо и в валюте.А вот трудиться на пенсии их родителем и что б оплачивать медицину и прочее должны такие как мы с тобой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша в 2016 году выдала украинцам более 1,2 млн виз
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