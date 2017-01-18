 Польша в 2016 году выдала украинцам более 1,2 млн виз

Об этом проинформировали в МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.
Польские консульские учреждения в 2016 году выдали украинцам больше национальных виз (тип D) - 705 тыс. 852 (55,8%), чем шенгенских (558 тыс. 741 - 44,2%).
Как и в предыдущие годы, рекордсменом по количеству выданных виз стало генконсульство Польши во Львове, которое выдало почти 40% всех виз в Украине (свыше 515 тыс. виз). В Луцке польское консульство выдало в общей сложности более 288 тыс. виз, Киеве - более 145 тыс., Виннице - более 139 тыс. виз, в Харькове - свыше 125 тыс., Одессе - более 50 тыс.
В сравнении с 2015 годом, наибольший скачок в количестве выданных виз зафиксирован в польских консульствах в Харькове (более 40%) и во Львове (более 26%).
387 20
Украинка открыла музей украинской культуры в своем доме в Айове, США. ФОТО(10)
ФСБ задержала украинца на границе с оккупированным РФ Крымом, - РИА "Новости"(58)
Теракт в Турции: двое погибших, более 10 человек ранены, украинцы не пострадали. ФОТО(120)
Украинцы, официально работающие в Польше, за 2016 год заработали более 2 млрд долл(131)
10 украинцев, которые прославили Украину в 2016 году. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(55)
Коста-Рика отменила визы на краткосрочные поездки для украинцев(185)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как бы я уже смысла здесь не вижу вообще налоги платить - за медицину я плачу, за образование тоже...а то, что мне парят бесплатное - меня напрягает и я готов платить дабы это не видеть!
Ответить
Кроме того, когда они тратят в Украине, заработанные в Польше деньги, то отдают в виде налогов государству, не менее 25% этих денег.
Ответить
Ответить
Ответить
Спасибо за шоколадную жизнь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бегут самые образованные, опытные, обученные, трудоспособные....
Остаются одни патриоты.
Малограмотные, неопытные, необученые, лентяи... и т. д.
Зато декоммунизированые и умеющие громко кричать "Путин )(уйло, ла-ла-ла....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить