 Польша направила Украине ноту с требованием объяснить запрет на въезд мэру Перемышля Хоме

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда.
"Сейчас мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась", - заявила Вайда.
Она пояснила, что нота МИД Польши связана с просьбой мэра Перемышля узнать о деталях решения украинской стороны.
В среду пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что основанием для решения о запрете Хоме на въезд в Украину является "систематическая антиукраинская деятельность и поддержка антиукраинских движений".
Как сообщалось, в субботу, 10 января, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".
Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.
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С 2015 (Дула) пошло/возобновилось/расцвело говно по трубам...
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И опять взглянул в окошко
. А с платформы говорят:
«Это город Перемышля »
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"Дональд Трамп победил старуху Изергиль и Кощея Бессмертного в Америке!"
(Залдостанов сегодня на россия24)
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немного туману добавилось.
ничего не горит и ничего в киеве не работает.
нет "большевика", нет литейки на "лепсе", да и лепсе нет... и т. д.
не переживайте
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Смог над Киевом, висит второй день, но если бы, это, горели торфяники или очередная шарага от "БРСМ-Нафта", то хотя бы кто-то, уже выяснил бы, в чем суть дела.
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Про эпизод, "редкий для западного телевидения", рассказал Первый канал.
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Когда одна из журналисток поинтересовалась у актрисы, нет ли у той впечатления, что "сегодня часто путают Россию, русскую культуру с политической Россией, с путинской Россией?", Ардан возмутилась.
"Я думаю, что Запад очень любит давать уроки и считает себя вправе расставлять хорошие и плохие оценки. Тогда как у него за плечами годы колонизации, всяких безобразий и войн. Я думаю, что вам, журналистам, вам, дамы и господа, всегда необходимо кого-нибудь демонизировать. В то время как все гораздо сложнее. Почему никому не приходит в голову демонизировать Америку? Hy, если только не именно сейчас и только потому, что "приходит Трамп"! У вас на все случаи имеются козлы отпущения, и в данном случае это Россия. Вместо того, чтобы рассмотреть и взвесить все "за" и "против". Или вы уже настолько стали лакеями Америки, что вовсе не хотите, чтобы хоть кто-то мог ей противостоять?" - гневно ответила лауреатка премии "Сезар", добавив, что обличать разного рода "империализмы", безусловно, необходимо. Но куда как более важен тот факт, что "теперь существует хоть одна власть, реально противостоящая Америке", - настаивала Ардан.
"Хуже всего - когда имеется один-единственный империализм. По крайней мере, сейчас люди начинают лучше ориентироваться, начинают понимать, что все они были под безоговорочным влиянием именно американского империализма", - заключила актриса.
Фанни Маргерит Жюдит Ардан родилась в 1949 году в городе Сомюр в семье офицера. Получила образование политолога. Занималась на актерских курсах. В кино дебютировала в 1976 году, к текущему дню снявшись в порядка сотни фильмов и сериалов. Есть несколько картин и на режиссерском счету Ардан. Включая только что вышедший "Диван Сталина" с давним другом и партнером - Жераром Депардье - в главной роли.
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Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину из-за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.
Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в комментарии «Радио Свобода«.
«Оснований для такого запрета немало, это все открытая информация в СМИ в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигала межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей «, - пояснил Ткачук .
http://hvylya.net/news/digest/v-sbu-nazvali-prichinu-zapreta-vezda-v-ukrainu-meru-peremyishlya.html
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мэр патронировал марш орлят, на котором прозвучала речевка "Убей украинца!"
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