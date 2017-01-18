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Все про:мэр (1398) Перемышль (14) Польша (3580)

 Польша направила Украине ноту с требованием объяснить запрет на въезд мэру Перемышля Хоме

Посольство Республики Польша направило Министерству иностранных дел Украины ноту с просьбой объяснить обстоятельства запрета на въезд для мэра польского города Перемышль Роберта Хомы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Йоанна Вайда.

"Сейчас мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась", - заявила Вайда.

Она пояснила, что нота МИД Польши связана с просьбой мэра Перемышля узнать о деталях решения украинской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такие провокации могут уничтожить достижения официальной и общественной работы Украины и Польши, - Дещица о националистическом марше

В среду пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что основанием для решения о запрете Хоме на въезд в Украину является "систематическая антиукраинская деятельность и поддержка антиукраинских движений".

Как сообщалось, в субботу, 10 января, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".

Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перемышль становится городом провокаций", - посол Польши Пекло о националистическом марше



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Птамушо довбаёб У нас таких своих некуда девать.
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Есть куда, да только всех выпускают... Они щаз добробатовцами заняты!
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можливо не в тему...але про далпАЙОпоУ...просто, во злобу дня...

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Запрет-это крайние меры,очевидно были веские основания и факты.
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Я так понял агенты ФСБ уже в СБУ и хотя расстроить дружественные отношения Польши и Украины?
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Они и уже и в польском "CБП", а с СБУ никто, никогда, никуда и ни за что.
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Ви ніколи не були, а ми завжди дружили з Польщею.
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Я вже років 5 туди їзжу на роботу.І якщо для вас красива картинка по телевізору-це дружба,то мені вас шкода.Так там дійсно є хороші люди,але в глобальному сенсі,ми для них дешева робоча сила і таке до нас і відношнення,хто там був,зрозумівє!
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ну с другой стороны сами пшеки - люди 2-го сорта и дешева робоча сила для остальных стран эуропы типа Германии, Франции и т.п.
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С 2012 Славэк и Славко, с 2014 в десна (захват Крыма).
С 2015 (Дула) пошло/возобновилось/расцвело говно по трубам...
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У себя его оставьте, И нехер этой твари здесь ошиваться.
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херои реформации уже плюються на наших адвокатов в Европе7
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Он опять поспал немножко
И опять взглянул в окошко
. А с платформы говорят:
«Это город Перемышля »
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Фразы великих экономистов:
"Дональд Трамп победил старуху Изергиль и Кощея Бессмертного в Америке!"
(Залдостанов сегодня на россия24)
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Он даун , не обращайте внимания на него и на срупаблики.
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Расскажите лучше почему уже несколько дней, Киев похож на филиал ада ? Весь город в густом вонючем дыму, вроде нефтебаза или торвяники горят... Шо это за нах такое ?
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Бережи свою. А в районі московської площі завжди смог був-місце таке. Там майже завжди немає чим дихати.
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теперь я могу сказать "брехня". там с конфетки воняло карамельками, а не палеными шинами.
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Я там два роки у "Кармені" біля пам'ятника автомобілістам пропрацював. Розповідати воно мені буде про "карамельки"...
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я раз за тебя. а я живу на сталинке всю жизнь, еще вопросы имеются ?
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и это не первый день уже... а ты бык походу не киевский
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Народився, виріс і живу. Вже 54 роки поспіль.
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так на улицу выйди, и проедься по городу, дедушка.
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Дитинко, кожного дня з Троещини на Харківський і назад за кермом.
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ну теоретически ты мог меня в 20 лет заделать и назваться папкой. только вот мне без разницы даже если тебе 80, это интернет и тут могут послать нахуй любого, вне зависимости от возраста.
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Можуть. Та це вже проблеми адміна-не мої. Прощавай.
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разговор с категорично хамства ты начал ? ну так не булькай теперь.
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дым тот же, что и всегда.
немного туману добавилось.
ничего не горит и ничего в киеве не работает.
нет "большевика", нет литейки на "лепсе", да и лепсе нет... и т. д.
не переживайте
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да ничего подобного, с обычным туманом ничего общего. воняет реально гарью, в низинах очень густой, на возвышеностях меньше.
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так розенко ж призывал переходить на дрова,- мож начали люди его слушать да и переходить начали...газ дорогой ...
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Метеорологи заявили, что из за перепадов температуры и отсутствия ветра, продукты горения киевских ТЭЦ образовали смог.
Смог над Киевом, висит второй день, но если бы, это, горели торфяники или очередная шарага от "БРСМ-Нафта", то хотя бы кто-то, уже выяснил бы, в чем суть дела.
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опять в бурятии лес горит и аж до нас догнало ? )))
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С такими друзьями, как мэр этого когда то украинского города и врагов не надо.
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Так судя по фамилии он этнический украинец. А худший наш враг - это собственный оборотень.
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ну Хула вашего в гораздо худшем виде по всему миру рисовали-то.... не все за газок продаются, таки да.
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В Абхазии снесли историческую Польскую Церковь и никаких нотов.
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67-летняя французская кино- и театральная актриса и режиссер Фанни Ардан, известная по фильмам "Каллас навсегда" и "8 женщин", выступая в прямом эфире канала ARTE, "позволила себе усомниться в непогрешимости США и Запада" и назвала присутствующих журналистов "лакеями Америки".
Про эпизод, "редкий для западного телевидения", рассказал Первый канал.
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Когда одна из журналисток поинтересовалась у актрисы, нет ли у той впечатления, что "сегодня часто путают Россию, русскую культуру с политической Россией, с путинской Россией?", Ардан возмутилась.
"Я думаю, что Запад очень любит давать уроки и считает себя вправе расставлять хорошие и плохие оценки. Тогда как у него за плечами годы колонизации, всяких безобразий и войн. Я думаю, что вам, журналистам, вам, дамы и господа, всегда необходимо кого-нибудь демонизировать. В то время как все гораздо сложнее. Почему никому не приходит в голову демонизировать Америку? Hy, если только не именно сейчас и только потому, что "приходит Трамп"! У вас на все случаи имеются козлы отпущения, и в данном случае это Россия. Вместо того, чтобы рассмотреть и взвесить все "за" и "против". Или вы уже настолько стали лакеями Америки, что вовсе не хотите, чтобы хоть кто-то мог ей противостоять?" - гневно ответила лауреатка премии "Сезар", добавив, что обличать разного рода "империализмы", безусловно, необходимо. Но куда как более важен тот факт, что "теперь существует хоть одна власть, реально противостоящая Америке", - настаивала Ардан.
"Хуже всего - когда имеется один-единственный империализм. По крайней мере, сейчас люди начинают лучше ориентироваться, начинают понимать, что все они были под безоговорочным влиянием именно американского империализма", - заключила актриса.
Фанни Маргерит Жюдит Ардан родилась в 1949 году в городе Сомюр в семье офицера. Получила образование политолога. Занималась на актерских курсах. В кино дебютировала в 1976 году, к текущему дню снявшись в порядка сотни фильмов и сериалов. Есть несколько картин и на режиссерском счету Ардан. Включая только что вышедший "Диван Сталина" с давним другом и партнером - Жераром Депардье - в главной роли.
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Так пусть покажут им видео, а то строят из себя невинных овечек. Случилось бы такое в Украине, сколько было бы вони.Да и в украинском городе (правда в прошлом), где большинство этнические украинцы, слышать такое обидно. На обиженых воду возят.
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Если есть доказательства ,что он организовывал или давал разрешения на проведение антиукраинских маршей с лозунгами "смерть украинцам", ответ на ноту должен быть подтвержден этими доказательствами с встречной нотой и требованием провести расследование и наказать виновных.
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Правильно, пусть жиды ответят за свой базар.
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Вопрос только один, почему так долго терпели эту вражину и пускали в Украину.
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Ну що,давайте ще з поляками врогувати.Мало їх у нас.
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щось мені здається, що ГШ ЗСУ не здивовані вашими істериками....
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поляки не всі українці. як Петро офшорний -- на коліна ставать не будемо і просить пробачення теж ( як він). Чи ви думаєте, що прийматимите в сеймі всяку хєрню, кричатимите на ходах антиукраїнські репліки, а ми тупо не будемо всього цього бачити-чути...
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один Хома-єто еще не вся Польша...в каждом стаде есть своя пар...ранормальная овца...
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У нас хіба мало придурків які репетують що ляхів треба мочити,а даже те дурне гасло "москалів на ножі"...
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ні млять цілуваться-брататься з москалями-вбивцями, так по-твоєму?
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Так є там таких багато бо промили мозги путінською пропагандою ,німці теж вірили Гітлеру але тепер це зовсім друга нація і так буде з Росією коли цей рашистський режим здохне зі своїм карликом.
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хуйло - це тільки вершина айсбергу. Винен весь народ підерації і відповідатиме так само як і всі німці після другої світової...
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Поршенко теж творить щось не понятно і ми винні в тому що вибрали це брехло та злодюжку для якого гроші вище всього.
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Сітуація з Рашею набогато гірша ніж була з Німеччиною, богаторічна пропаганда великодержавного шовінизму в Росіі пустила набогато глибше корені ніж пропаганда націзму в Німеччині за відносно короткий відрізок часу правління Гітлера))))) А шовінизм нічим не поступиться ні фашизму ні наці в відношенні до інших народів ))))
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Так,вірно але це не значить що всі до одного вони сволочі,у нас є свої які набагато гірші . Россію на Марс не відправиш і самим втекти не втечеш від такого сусіда,а це значить що треба бути сильним і заставити себе поважати,але для цьогопотрібна влада яка буде опиратися на власний народ та вірити в державу а не молитись грошам .
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Впервые слышу такое. А ну-ка поподробнее, кто, где , когда!
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В СБУ уже обьяснили причину запрета.
Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину из-за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.
Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в комментарии «Радио Свобода«.
«Оснований для такого запрета немало, это все открытая информация в СМИ в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигала межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей «, - пояснил Ткачук .
http://hvylya.net/news/digest/v-sbu-nazvali-prichinu-zapreta-vezda-v-ukrainu-meru-peremyishlya.html
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Я сама з Західної України і повітре що 90 % хочуть жити мирно та працювать щоб утримувати свої родини а радикалів у любій нації є достатньо неадекватних.В Польші є більшіть людей які до нас ставляться добре але є і такі що як скажені пси готові кидатись на нас але їх не так і багато.
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але коли треба - треба тримати фіри заправлені))))
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изучите мат.часть, прежде чем утверждать насчет кретинизма.
мэр патронировал марш орлят, на котором прозвучала речевка "Убей украинца!"




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Люди як вівці-і у нас і в других народів бо коли вожак Лев то і вівці будуть героїчні а коли вожак Баран то і отара буде тупа та без волі та самостійності.
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Правий,лише барани можут обрати в вожаки барана)))))
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Поляки нам найбільші в даний час друзі,ми в більшості там заробляємо собі і своїм родинам кусень хліба бо у нас в рідній державі ми лишні. І нам треба шукати з ними компромісних а не конфліктних ситуацій.
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Во теперь на сборе и сортировке яблок будет полная .... И так ни по...ть, ни покурить не дают (((
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У мене серед поляків багато друзів і був випадок коли йшов їхній фільм "Волинь"то декого з них трохи начало крутить але після дискусій та розмов прийшли до одного висновку-більше не допускать таких ганебних та злочинних дій до один одного.
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в любом случае поляки помогают нам, за что им спасибо
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