 Супрун покинула заседание Комитета ВР по здравоохранению из-за отсутствия кворума

"Мы думали, что идем на заседание комитета, а не пресс-конференцию, и что будет кворум, чтобы мы могли отвечать всему комитету, а не части". С этими словами и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее команда покинули заседание Комитета ВР по здравоохранению, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Предполагалось, что на заседании будет обсуждаться целый ряд актуальных вопросов, среди которых: состояние закупок лекарств и вакцин, в том числе, по направлению сердечно-сосудистых заболеваний, назначение на должность главного врача клиники "ОХМАТДЕТ", лечение наших граждан за рубежом и другие.
На заседании присутствовали представители общественности, волонтеры, журналисты. Из 13 членов комитета в зале присутствовали только пятеро.
О следующей дате заседания Комитета ВР по здравоохранению, его повестке дня и приглашенных лицах пока не сообщается.
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Супрун считает не влияющим на перспективы назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца(29)
Команда Супрун способна преодолеть коррупцию в системе здравоохранения, - Гройсман(45)
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман(26)
Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ(153)
"Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун(466)
Аптеки должны распродать лекарства, закупленные по завышенным ценам, до 1 февраля, - Супрун(37)
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Или она сама пришла и говорит: "Я, короче, подумала и решила, что побуду тут у вас и.о. министра"? Так примерно было, или сладкие её назначили всё таки?
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Вот знаешь, судя по тому, что болтает сейчас Саакашвили он ни грамма не лучше тех, кто обсирает его. Вывалили друг на друга кучу говна, чтоб мы сидели и перебирали, выясняя у кого из них( Михо или шоколадного) оно на вкус и цвет поприятнее? Нет уж. Это без меня.
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Если Вы не в курсе, то это открытый форум общедоступного новостного рессурса. Сюда никто никого не зовёт. Люди сюда заходят сами. А уж тут каждый волен высказывать своё мнение и озвучивать свои взгляды, имей он подобное желание, в пределах правил форума. Потому суть Ваших претензий мне совершенно непонятна.
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Комітет з питань охорони здоров'я
Бахтеєва Тетяна ДмитрівнаЧлен Комітету
Березенко Сергій ІвановичЧлен Комітету
Біловол Олександр МиколайовичЧлен Комітету
Богомолець Ольга ВадимівнаГолова Комітету
Донець Тетяна АнатоліївнаЗаступник голови Комітету
Кириченко Олексій МиколайовичЧлен Комітету
Колганова Олена ВалеріївнаСекретар Комітету
Корчинська Оксана АнатоліївнаПерший заступник голови Комітету
Мусій Олег СтепановичЗаступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету
Сисоєнко Ірина ВолодимирівнаЗаступник голови Комітету
Шипко Андрій ФедоровичЧлен Комітету
Шурма Ігор МихайловичЧлен Комітету
Яриніч Костянтин ВолодимировичЧлен Комітету
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Соболев в ФБ пишет что Антикоррупционного комитета половины нет, Парасюк в комментах чтото вякнул и тут же был обложен ху*ями.
Из примечательных прогуляли Парасюк, Лещенко, Береза, Тимошенко.
Присоединяйтесь, раздавайте им в ФБ говна, комменты Цензора они точно не читают.
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Если уж нельзя уволить за такую работу, то нужно хотя бы их штрафовать.
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Лучше помолчи, сойдёшь за умного.
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"...Сама Супрун на своей странице в Facebook уверяет, что является врачом-радиологом. И утверждает, что окончила Мичиганский государственный медицинский университет (Michigan State University College of Human Medicine). Ни диплома, ни каких-либо других документов она не предоставила. Правда, в Википедии есть какая-то фотка и даже Свидетельство о признании этой фотки в Украине, как диплома, но давайте вспомним господина Романа Зварыча - министра без диплома, который очень долго водил украинцев за нос, показывая липовые свидетельства о высшем образовании.
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