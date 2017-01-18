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Все про:комитет (244) Минздрав (1249) Галковская Татьяна (18) Супрун Ульяна (71)

 Супрун покинула заседание Комитета ВР по здравоохранению из-за отсутствия кворума

И.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун покинула заседание Комитета Верховной Рады по здравоохранению из-за отсутствия кворума.

"Мы думали, что идем на заседание комитета, а не пресс-конференцию, и что будет кворум, чтобы мы могли отвечать всему комитету, а не части". С этими словами и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее команда покинули заседание Комитета ВР по здравоохранению, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Предполагалось, что на заседании будет обсуждаться целый ряд актуальных вопросов, среди которых: состояние закупок лекарств и вакцин, в том числе, по направлению сердечно-сосудистых заболеваний, назначение на должность главного врача клиники "ОХМАТДЕТ", лечение наших граждан за рубежом и другие.

На заседании присутствовали представители общественности, волонтеры, журналисты. Из 13 членов комитета в зале присутствовали только пятеро.

О следующей дате заседания Комитета ВР по здравоохранению, его повестке дня и приглашенных лицах пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун считает не влияющим на перспективы назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца
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Раз ее хотят сладкие сожрать,значит,она на своем месте.
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А кто её на должность назначил? Кислые или горькие?
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Кто её назначил И.О.?

Или она сама пришла и говорит: "Я, короче, подумала и решила, что побуду тут у вас и.о. министра"? Так примерно было, или сладкие её назначили всё таки?
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И?

Вот знаешь, судя по тому, что болтает сейчас Саакашвили он ни грамма не лучше тех, кто обсирает его. Вывалили друг на друга кучу говна, чтоб мы сидели и перебирали, выясняя у кого из них( Михо или шоколадного) оно на вкус и цвет поприятнее? Нет уж. Это без меня.
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Михо не ворует.Все,что он говорил-это правда.В эмоциональной форме.Но такой он человек,нетерпим к барыжничеству,особенно у власти.Это убивает страну.Так в чем Михо не прав.
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даже прихожане,регулярно ходящие в церковь не так истово верят
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Не прав в том (ИМХО), что когда впрягся - тяни. А то как получается? Мне из Киева не давали порядок навести на одесчине, потому я всё бросаю и буду выдвигаться в Киеве. Так потом твоим инициативам будут палки в колёса вставлять на местах и опять твои эмоциональные заявы и все самые благие намерения выльются в громкий пшик.
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Куда звал, Марат?

Если Вы не в курсе, то это открытый форум общедоступного новостного рессурса. Сюда никто никого не зовёт. Люди сюда заходят сами. А уж тут каждый волен высказывать своё мнение и озвучивать свои взгляды, имей он подобное желание, в пределах правил форума. Потому суть Ваших претензий мне совершенно непонятна.
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ага сладенькие...

Комітет з питань охорони здоров'я
Бахтеєва Тетяна ДмитрівнаЧлен Комітету
Березенко Сергій ІвановичЧлен Комітету
Біловол Олександр МиколайовичЧлен Комітету
Богомолець Ольга ВадимівнаГолова Комітету
Донець Тетяна АнатоліївнаЗаступник голови Комітету
Кириченко Олексій МиколайовичЧлен Комітету
Колганова Олена ВалеріївнаСекретар Комітету
Корчинська Оксана АнатоліївнаПерший заступник голови Комітету
Мусій Олег СтепановичЗаступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету
Сисоєнко Ірина ВолодимирівнаЗаступник голови Комітету
Шипко Андрій ФедоровичЧлен Комітету
Шурма Ігор МихайловичЧлен Комітету
Яриніч Костянтин ВолодимировичЧлен Комітету
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все норовишь своей тощей статурой тень на плетень накинуть?
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А где приставы ВР. Поцчему не доставляют, в смирительных рубашках, членов комитета на засидалище.
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рыгопомойка в панике...самый гоавный источник дохода ,от лекарств (в том числе и наркоты) под угрозой
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сейчас еще присоединится медицинская мафия из больниц и загрызут.
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Список уебанов в студию, пожалуйста.

Соболев в ФБ пишет что Антикоррупционного комитета половины нет, Парасюк в комментах чтото вякнул и тут же был обложен ху*ями.
Из примечательных прогуляли Парасюк, Лещенко, Береза, Тимошенко.
Присоединяйтесь, раздавайте им в ФБ говна, комменты Цензора они точно не читают.
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Нужно. Чтобы не предполагали а видели что за ними следят и нем их считают.
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Дурнею не займаюся. З розумними людьми завжди радий поспілкуватися.
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потому что засекречена - Джеймс Бонд-Супрун собственной персоной с засекреченным "дипломом". Поганой метлу за океан суку...
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Что это за работники такие, что это за работа, захотели пришли, захотели не пришли.
Если уж нельзя уволить за такую работу, то нужно хотя бы их штрафовать.
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И кворума нет и здравоохранения нет !
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[Супрун наговорила такого, що волосся дибом стає - експерт]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1484746147-suprun-nagovorila-takogo-shcho-volossya-dibom-stae---ekspert.html
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Видно кормушку їм перекрила,якщо стільки шуму навколо неї
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не удрала а ушла ввиду отсутствия кворума, не стала участвовать в пиар-шоу - ишь прибежали журнашлюшки, волонтеры купленные, общественники (кто это?) Рабиновичи устроили гоп-шоу в Мариинском.
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То, что медицина в "глубокой жопе" и не собирается оттуда вылазить я убедился на собственной шкуре, в декабре лечил воспаление легких. А у соевых, видимо хорошо знают песню "Всё хорошо прекрасная маркиза".
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так такие как ты и создали такую глубокую задницу, и ты за них жопу рвёшь
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Я в своё время не смог переступить через себя и не стал обворовывать страну, и поэтому остался бедным, а сейчас уже почти нищий. Поэтому могу умереть спокойно, эту страну я не грабил.
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ты нищий , потому что молчал, молча наблюдал как бандиты грабят страну. Вот почему мы не могли этого терпеть и вышли на Майдан. Мне он вообще экономически был невыгоден, но хряк и его мацковские покровители украли будущее моих детей, они хотели сделать нас изгоями в Украине. Поэтому мы их выгнали . мы изменим Украину, я в это верю и делаю это своими мозгами , своими руками и своими деньгами.
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Да, и кого вы к власти привели ? Барыг без "тормозов" лишенных напрочь морали. Евроворы, которые установили евротарифы и зарплату, по которой нам три четверти Африки нужно догнать, не говоря уже о Европе.
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Значит, по-твоему, прежние воры были лучше, и надо было их оставить?

Лучше помолчи, сойдёшь за умного.
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Честно говоря не знаю. Но нынешние ещё хуже папередников.
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я тоже лечил воспаление легких и бронхит после гриппа недавно- вылечил, хорошый участковый терапевт, дала много хороших советов, правда лекарства дорогие но эффективные - выздоровел. все зависит от самого пациента, как он выполняет предписания врача и лечится, а не бегает по улице и магазинам.
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Да и сидение в очереди по 6 часов вдень тоже хорошо, как и капельница по 300 грн. за штуку.
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С таким горе-министром здравоохранения, трандец и медицине и здоровью!
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Мутная американская овца с секретным дипломом радиолога.
"...Сама Супрун на своей странице в Facebook уверяет, что является врачом-радиологом. И утверждает, что окончила Мичиганский государственный медицинский университет (Michigan State University College of Human Medicine). Ни диплома, ни каких-либо других документов она не предоставила. Правда, в Википедии есть какая-то фотка и даже Свидетельство о признании этой фотки в Украине, как диплома, но давайте вспомним господина Романа Зварыча - министра без диплома, который очень долго водил украинцев за нос, показывая липовые свидетельства о высшем образовании.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун покинула заседание Комитета ВР по здравоохранению из-за отсутствия кворума
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