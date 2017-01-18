 Новый глава Одесской ОГА Степанов намерен строить дороги и реформировать структуру администрации

Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами 18 января, передает "Интерфакс".
По его данным, на автодороге Одесса - Рени в ремонте нуждаются более 230 км, на что требуется около 1,4 млрд грн. Также Степанов считает необходимым поддерживать в хорошем состоянии трассу Киев - Одесса. Для привлечения инвестиций новый глава Одесской ОГА считает необходимым проведение инвестиционных форумов.
Кроме того, в его планах - создание отдельного структурного подразделения, которое будет заниматься подготовкой инвестиционных предложений, проведением других соответствующих мероприятий.
Также глава области намерен реформировать структуру обладминистрации в целом, поскольку, по его словам, действующая структура работает неэффективно. "У нас сегодня 4,4 тысячи обращений граждан, на которые не даны ответы", - заявил Степанов.
Он отметил, что намерен возродить управление агропромышленной политики, которое было упразднено предыдущим руководителем, а также разделить управления здравоохранения и социальной политики, которые в настоящее время объединены.
Кроме того, в кадровой политике глава Одесской ОГА намерен ориентироваться на профессиональные кадры Одесской области и ряд своих знакомых, с которым ранее работал. В настоящее время он возложил обязанности заместителя главы ОГА на начальника департамента финансов Марину Зинченко. Он добавил, что в ближайшее время намерен посетить все районы Одесской области, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами. Начать Степанов намерен с южных районов - Ренийского, Измаильского, Болградского, а по дороге лично увидеть объемы предстоящих работ по трассе Одесса - Рени.
По итогам поездок в районы, а также ознакомления с делами в ОГА, Степанов планирует к марту подготовить стратегический план работы.
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Айдер Муждабаєв, Олена Васіна та інші блогери та користувачі соціальних мереж обговорюють засідання, присвячене поданням Президентом України нового губернатора Одеської області.
Васіна на своїй сторінці у Фейсбуці написала: «Це сталося в Одесі вчора. На представленні Президентом України нового губернатора Одеської області були присутні Унгурян, Урбанський, Ківалов, Голубов - всі зірки... без коментарів». Муждабаєв на цей рахунок написав: «Ганьба». Як повідомлялося раніше, новим губернатором Одеської області став Максим Степанов.
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Інші користувачі соціальних мереж цю подію прокоментували так: «Одні гандоны. До чого ж противні морди. Особливо кидаловская. Сидіти повинні на нарах ці мерзоти. Особливо цей хакер уебищный, позорище, і ушльопок кидалов. І давно повинні сидіти. Наче й не було революції гидности. Жах просто». Також під цим постом можна було прочитати: «Господарі Одеси. Господарі життя. Непотоплювані при будь-якій владі. Любі друзі» та «Ганьба тим, хто за них голосував! Потрапили ж вони як то у Верховну Раду. Та й тим, що «проковтнули» пидрахуйство кидалова і ще, і ще....це верхній ешелон. А батогом обуха не переб'єш. Навіть майдани виявилися слабкими проти гаманців і влади».
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Если бы сказали 2-3, то ещё можно было бы поверить, но 24... мля,только вдумайся!..24 виллы! Да от этого вброса фейком разило даже при первом забросе подобного в СМИ.
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19 января в Иерусалиме должен состояться концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Группа активистов из Комитета гуманитарной помощи сирийскому народу намерена провести в этот день флэш-моб с требованием прекратить геноцид в Сирии.19 января в "Биньяней ха-Ума" в Иерусалиме должен состояться концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством В. П. Елисеева. Группа активистов, именующая себя Комитетом гуманитарной помощи сирийскому народу, намерена провести в этот день флэш-моб с требованием прекратить геноцид в Сирии.
"Скажем нет дружбе Нетаниягу с Путиным. Скажем нет искусству на службе преступной агрессии", - призывают активисты. В сообщении организаторов флэш-моба также сказано: "В прошлом Ансамбль Красной Армии был символом борьбы против фашизма, однако, сегодня он воспевает преступления Путина против человечности. Рядом с местом выступления Ансамбля Красной Армии в Иерусалиме мы проводим флэш-моб, который изобразит страдания сирийского народа и равнодушие всего мира к этим страданиям. Мы выразим свой протест против жестокостей диктатора Путина в Сирии, против растущего сотрудничества между ним и премьером Израиля Нетаниягу, против молчания мировой общественности".
Сказано также, что Комитет гуманитарной помощи сирийскому народу создан три года назад группой общественности, евреями и арабами, с целью сбора пожертвований для детей сирийских беженцев, которые размещены в лагерях беженцев за пределами Сирии. Ранее комитет провел демонстрацию протеста у посольства России, а также пикет у министерства главы правительства против визита в Израиль премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Подробности: http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2017-01-18/34181.html#ixzz4W8X8C5DG
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Степанов имеет совместный бизнес с Леонидом Юрушевым, который спонсировал избирательные кампании Арсения Яценюка. Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО "Республиканский правовой союз". Другим основателем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%.
Степанов - кум близкого соратника Игоря Коломойского - Игоря Палицы, который до Саакашвили возглавлял Одесскую область.
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Когда уже не звиздеть, а делать начнут?
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