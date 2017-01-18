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Все про:ОГА (1225) Одесская область (1327) Степанов Максим (5)

 Новый глава Одесской ОГА Степанов намерен строить дороги и реформировать структуру администрации

Новый глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Степанов среди своих приоритетов видит строительство дорог, привлечение инвестиций в регион, реформирование структуры облгосадминистрации.

Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами 18 января, передает "Интерфакс".

По его данным, на автодороге Одесса - Рени в ремонте нуждаются более 230 км, на что требуется около 1,4 млрд грн. Также Степанов считает необходимым поддерживать в хорошем состоянии трассу Киев - Одесса. Для привлечения инвестиций новый глава Одесской ОГА считает необходимым проведение инвестиционных форумов.

Кроме того, в его планах - создание отдельного структурного подразделения, которое будет заниматься подготовкой инвестиционных предложений, проведением других соответствующих мероприятий.

Также глава области намерен реформировать структуру обладминистрации в целом, поскольку, по его словам, действующая структура работает неэффективно. "У нас сегодня 4,4 тысячи обращений граждан, на которые не даны ответы", - заявил Степанов.

Он отметил, что намерен возродить управление агропромышленной политики, которое было упразднено предыдущим руководителем, а также разделить управления здравоохранения и социальной политики, которые в настоящее время объединены.

Кроме того, в кадровой политике глава Одесской ОГА намерен ориентироваться на профессиональные кадры Одесской области и ряд своих знакомых, с которым ранее работал. В настоящее время он возложил обязанности заместителя главы ОГА на начальника департамента финансов Марину Зинченко. Он добавил, что в ближайшее время намерен посетить все районы Одесской области, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами. Начать Степанов намерен с южных районов - Ренийского, Измаильского, Болградского, а по дороге лично увидеть объемы предстоящих работ по трассе Одесса - Рени.

По итогам поездок в районы, а также ознакомления с делами в ОГА, Степанов планирует к марту подготовить стратегический план работы.
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Соцмережі обговорюють ганебне засідання з представлення нового губернатора Одеської області18.01.2017, 19:45 · Категорія: Політика
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Айдер Муждабаєв, Олена Васіна та інші блогери та користувачі соціальних мереж обговорюють засідання, присвячене поданням Президентом України нового губернатора Одеської області.

Васіна на своїй сторінці у Фейсбуці написала: «Це сталося в Одесі вчора. На представленні Президентом України нового губернатора Одеської області були присутні Унгурян, Урбанський, Ківалов, Голубов - всі зірки... без коментарів». Муждабаєв на цей рахунок написав: «Ганьба». Як повідомлялося раніше, новим губернатором Одеської області став Максим Степанов.

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Інші користувачі соціальних мереж цю подію прокоментували так: «Одні гандоны. До чого ж противні морди. Особливо кидаловская. Сидіти повинні на нарах ці мерзоти. Особливо цей хакер уебищный, позорище, і ушльопок кидалов. І давно повинні сидіти. Наче й не було революції гидности. Жах просто». Також під цим постом можна було прочитати: «Господарі Одеси. Господарі життя. Непотоплювані при будь-якій владі. Любі друзі» та «Ганьба тим, хто за них голосував! Потрапили ж вони як то у Верховну Раду. Та й тим, що «проковтнули» пидрахуйство кидалова і ще, і ще....це верхній ешелон. А батогом обуха не переб'єш. Навіть майдани виявилися слабкими проти гаманців і влади».
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И будет скоро как Сеня праздновать свой первый "зеленый" лярд. А на дороге таких много можно "закатать"
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И будут его хвалить в Киеве, и прибудет с ним власть ново-старая в новых дирибанах
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троль, вчи матчастину - мочанов ще пів-року тому зізнався, що збрехав про сєнін мільярд!
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Угу и виллы в США он за гривны купил. Вот удивились местные торговцы недвижимостью увидев валюту папуасов.
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Овощ тоже беднее церковной мыши, но домик в Сочи построил. И Барыга тоже в "слепой траст" свои дела отдал. Раньше воровали вагонами продукцию, теперь вагонами воруют деньги.
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В этом и все соевые. Когда нет аргументов, начинаются оскорбления и посылания.
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Тебе ніхто нікуди не посилав і не ображав. Ти сам казав, що біля комп'ютера в тебе зимно-11 градусів. Ще застудишся.
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Сикоко там вилл он купил не напомнишь? Чтоб ещё раз поржать с дебила,который верит в такой наброс говнана вентилятор.

Если бы сказали 2-3, то ещё можно было бы поверить, но 24... мля,только вдумайся!..24 виллы! Да от этого вброса фейком разило даже при первом забросе подобного в СМИ.
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Да мне без разницы, Хоть одну, хоть сто. Такие как он приходят только во власть, чтобы карманы набивать. Жаль, нет е декларации
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Ну не скажи. Не все такие. Вот вАна уже сколько лет в украинском серпентар... прости, политикуме, а нищая, как церковная мышь.
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Ну, во всяком случае , она из немногих, для которых власть дороже денег. Для нашего серпенполитикума это редкость.
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Папа на сайте Миротворца,а он Одессу отстраивает.Чем Савченко хуже него.
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В Иерусалиме готовят флэш-моб против ''ансамбля Красной Армии''



19 января в Иерусалиме должен состояться концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Группа активистов из Комитета гуманитарной помощи сирийскому народу намерена провести в этот день флэш-моб с требованием прекратить геноцид в Сирии.19 января в "Биньяней ха-Ума" в Иерусалиме должен состояться концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством В. П. Елисеева. Группа активистов, именующая себя Комитетом гуманитарной помощи сирийскому народу, намерена провести в этот день флэш-моб с требованием прекратить геноцид в Сирии.

"Скажем нет дружбе Нетаниягу с Путиным. Скажем нет искусству на службе преступной агрессии", - призывают активисты. В сообщении организаторов флэш-моба также сказано: "В прошлом Ансамбль Красной Армии был символом борьбы против фашизма, однако, сегодня он воспевает преступления Путина против человечности. Рядом с местом выступления Ансамбля Красной Армии в Иерусалиме мы проводим флэш-моб, который изобразит страдания сирийского народа и равнодушие всего мира к этим страданиям. Мы выразим свой протест против жестокостей диктатора Путина в Сирии, против растущего сотрудничества между ним и премьером Израиля Нетаниягу, против молчания мировой общественности".

Сказано также, что Комитет гуманитарной помощи сирийскому народу создан три года назад группой общественности, евреями и арабами, с целью сбора пожертвований для детей сирийских беженцев, которые размещены в лагерях беженцев за пределами Сирии. Ранее комитет провел демонстрацию протеста у посольства России, а также пикет у министерства главы правительства против визита в Израиль премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Подробности: http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2017-01-18/34181.html#ixzz4W8X8C5DG
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Перед тем, как строить новые, пусть почистит от снега те, что уже есть! Ехали из Болгарии и попали в ДТП из-за того, что была прочищена только 1 полоса шириной 2м.
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прийде весна,вони самі почистяться(РАЗОМ С АСФАЛЬТОМ)!!! а їхати потрібно-ОБЕРЕЖНО!!
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опять кум...

Степанов имеет совместный бизнес с Леонидом Юрушевым, который спонсировал избирательные кампании Арсения Яценюка. Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО "Республиканский правовой союз". Другим основателем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%.

Степанов - кум близкого соратника Игоря Коломойского - Игоря Палицы, который до Саакашвили возглавлял Одесскую область.
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Да. Ты так написал, что бы кто то так подумал. Я вот так не думаю. И рад что ты тоже.
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каждый думает в силу своего вяликого ума. ключевое слово кум. кумовство не криминал. кумовство - аморальность власти. за аморальною власть голосуют аморальные избиратели
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Ты его не правильно понял. Оно просто завидует.
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Еще один нашелся. Так делал Гитлер и Рузвельт. Дороги тех лет до сих пор в эксплуатации. А эти стырят деньги и скажут что израсходавали на типа песок. И вообще. Пример с какой то сомнительной личности. Ну не Рузвельт же он.
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И этот туда-же...

Когда уже не звиздеть, а делать начнут?
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когда украинцы перестануть звиздеть и начнут требовать действий
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треба не "трєбовать", а засукати рукава і починати все робити самим. Ще не набридло чекати доброго царя?
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причем тут царь? у каждого, кто хотел упралять и пришел управлению, есть свои полномочия и обязанности, которые нужно качественно выполнять. но как качественного выполнения могут требовать те кто сам ничего не умеет? смотрит российские зомбисериалы вместо чтения книг по экономике?
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а чо ща обсуждать?посмотрим через год...
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так когда стырят-тогда и кукарекай...а то все норовят вангами или нострадамусами.а проконтроллировать некому.
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Да, соевый все труднее и труднее отца родного Барыгу отмазывать.
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сержик,тебя выпустили? и вечное недовольство на роже...ты хоть был когда нить женат?
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А чего мне радоваться. Одно из достижений Гноя Винницкого - экономия газа . я почувствовал на собственной шкуре. А, вы, здесь все пишите и пишите, вот только с примера успехов у вас почему то полный напряг. Да, трудно высосать из пальца то,чего и в принципе быть не может. Я был женат, если вас это интересует.
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не забываешь спамить,шаловливые ручки?ну базарь сам с собой,неадекват...
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Я НИКОГДА НИКОГО не спамлю. Это одно из моих правил общения. Я уже не помню писал вам это или нет. Кстати, и не оскорбляю первым.
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да мне пофиг,сам ты,или твои друганы-одного поля ягоды,подкожные.
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Видите, Рыгушка, вы даже не можете вести дисскусию, не говоря уже о наличии аргументов.
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25 лет смотрим... год туда, год сюда. вы наверное никуда не спешите
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ну,в каких случаях спешат,пора бы уже и знать...
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Ещё не начали строить ,а местные инженеры по дорогам уже визг подняли Одни Ванги на цензоре.
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Сегодня ехал в Овидиополь из Одессы, чуть пломбы не повылетали, дорога-шифер.
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В статье речь про СЕГОДНЯ ? Вот когда у тебя будут выпадать пломбы уже на НОВЫХ дорогах ,тогда и жалуйся. А до него был Саакашвили. Вот у него и спрашивай про дорогу в Овидиополь.
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сними не нужно говорить,они сами нарываются.
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раз его шоколадный батя назначил, значит усё будет добре.
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Я вот пытаюсь вспомнить, а было хоть раз, что бы кто-то из них пришёл на должность и сказал - Буду воровать, брать взятки, хер вам а не дороги?
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Даааа,дороги это шикарная тема - ВСЕ хотят их строить !!!
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Новый глава намерен воровать по новому, по порашенковски.
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О борьбе с коррупцией -ни слова.будем загнивать дальше !
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Пид....ры!!! Каждый раз - назад в будущее!!! Я живу г. Беляевка (это там где Пороху понравилось вино). Сука, уже год закрыта дорога через Днестр. И края не видать. Из того, что сделал Михо, и я лично видел, это примерно 10 км ( участок между с. Мяки и с. Петродолинское) больше - хер, как были колдоебины так и остались (в сторону от с. Маяки до Одессы). А вот дорога на с. Кучурган - это вообще п..здец (трасса Одесса-Тирасполь). Там вообще по моему ощущению - бомбили недавно. Отсюда вопрос (он же вывод): ПИЗДУНЫ (все были - есть - будут) как долго это будет продолжаться?
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Клас... почати вирішив з збільшення синекури... - повернуться усі «скривджені» 3,14дараси...
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Про дороги все весело подхватили. Кто чей кум, сват, брат и сосед по горшку в детском саду вычислили. Вот только мимо внимания прошли почти 4,5 тысячи неотвеченных обращений граждан. Офигенно конечно предыдущая команда работала.
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аха... ну да.. Михо не дали это сделать.. а тут на - оно намеряно строить дороги)))
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Михе не дали даже закончить ремонт на морвокзале .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый глава Одесской ОГА Степанов намерен строить дороги и реформировать структуру администрации
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