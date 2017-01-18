 Кабмин одобрил учреждение госпремии им. Грушевского за лучшие научные издания по истории Украины

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Министерства культуры Украины.
Государственная премия Украины имени Михаила Грушевского будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучшее научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно Президентом Украины.
Учреждение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа. А также будет способствовать повышению престижа научных и научно-популярных трудов по истории Украины, активизации научных исторических исследований и созданию национального культурного продукта исторического характера, будет стимулировать повышение качества научных и научно-популярных изданий по истории Украины.
"Сегодня, в условиях российской военной и информационной агрессии, Украина, как никогда, требует внимательной и скоординированной государственной политики национальной памяти, направленной на консолидацию общества вокруг своего исторического прошлого, воспитание настоящих украинских патриотов, способных противодействовать антиукраинской пропаганде. Поэтому особенно остро чувствуется потребность в усилении авторитета украинских историков и повышении государством роли исторической науки, поддержке исторических исследований и их популяризации. Учреждение Государственной премии Украины имени Михаила Грушевского имеет целью решение именно этих государственных задач", - отметил министр культуры Евгений Нищук.
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десь 15 лімонів(??) грв...
Черга за ХРЯКОМ2.0 - не підведи, переплюню ХРЯЧИЛО1.0!!!!
З аккумуляторами вже "опыт" Є!!
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PS: А кто это сказал?
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Вы,я так понимаю,придерживаетесь теории,что Украину создал ленин,укр. язык-это ополяченый русский и мы все из одной колыбели.
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А ВИ , Шановне Панство, ще чогось чекаєте...
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