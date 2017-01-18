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Все про:история (1226) Министерство культуры и туризма (259) премия (232)

 Кабмин одобрил учреждение госпремии им. Грушевского за лучшие научные издания по истории Украины

Правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины", дополнив его Государственной премией Украины имени Михаила Грушевского – за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 января, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Государственная премия Украины имени Михаила Грушевского будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучшее научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно Президентом Украины.

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Учреждение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере восстановления сохранения национальной памяти украинского народа. А также будет способствовать повышению престижа научных и научно-популярных трудов по истории Украины, активизации научных исторических исследований и созданию национального культурного продукта исторического характера, будет стимулировать повышение качества научных и научно-популярных изданий по истории Украины.

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"Сегодня, в условиях российской военной и информационной агрессии, Украина, как никогда, требует внимательной и скоординированной государственной политики национальной памяти, направленной на консолидацию общества вокруг своего исторического прошлого, воспитание настоящих украинских патриотов, способных противодействовать антиукраинской пропаганде. Поэтому особенно остро чувствуется потребность в усилении авторитета украинских историков и повышении государством роли исторической науки, поддержке исторических исследований и их популяризации. Учреждение Государственной премии Украины имени Михаила Грушевского имеет целью решение именно этих государственных задач", - отметил министр культуры Евгений Нищук.

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Ну это конечно можно, вместо того, что бы строить Украину, они грабят её, под громкие звуки патриотизма.
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О-ак, НАУКА. (впоминается Буратино и Доктор КУКОЛЬНЫХ НАУК) (в США наука Бозон Хигса изучает, уравнения Шредингера вычисляет, у нас Статисты - Научные деятели)
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Та дааа... ХРЯК1.0 вже "пісьпісьменником" був, книжка в картинках але ж ГОГОНОРАРІМУС,
десь 15 лімонів(??) грв...
Черга за ХРЯКОМ2.0 - не підведи, переплюню ХРЯЧИЛО1.0!!!!
З аккумуляторами вже "опыт" Є!!

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Украинизация истории - это не есть хорошо.Это очень похоже на руссификцию истории. И то и другое не принесет ожидаемого эффекта ни для народа Украины, ни для народа РФ. Наоборот, это посеет национальную вражду. Кому это выгодно - думайте сами, для этого у вас есть мозги или вата, все зависит от вашего уровня мировоззрения.
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Что значит украинизация истории и которой,той,что руссифицирована и мистифицирована ?
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Конкретизируйте, что такое украинизация истории.Вас устраивает рос.версия?
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Украинизация истории - вымышленная версия преимущества украинской культуры. Руссификация - тоже самое с точки зрения Российской культуры. Отсюда вырастает взаимная неприязнь, которой никогда не было (последние 50 лет). Кому-то это очень выгодно, поссорить украинцев с русскими. Вот и вся конкретика.
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поссорить украинцев с ордой? ссорить уже не надо. Лучше путина и 86% ваты никто эту задачу не выполнил.
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Не возражаю. Вот только с точки зрения прожитых лет все осознается несколько иначе: молодые склонны к максимализму, им все не в терпеж - давай сейчас и немедленно, думать не надо - надо прыгать и т.д. С возрастом здравый смысл берет верх, но это будет потом. Как говорится там, где Вы сейчас я уже был, там где я я сейчас - Вы будете . И никуда от этого не деться, такова правда жизни. И как говорил классик советской литературы - главное, чтобы не было мучительно стыдно о прожитой жизни.
PS: А кто это сказал?
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Не ссорились,потому что преимущество рос.версии было безусловным и никем не оспаривалось,но исторические факты и отношение к ним не сходятся,видна рука московских мистификаторов.Плюс ко всему наша независимость- главный повод для ссоры.
Вы,я так понимаю,придерживаетесь теории,что Украину создал ленин,укр. язык-это ополяченый русский и мы все из одной колыбели.
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[Экономика от Пророка: Просто "гений": Порошенко получил госпремию за свинцово-кислотные аккумуляторы]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/t-s.html#more

А ВИ , Шановне Панство, ще чогось чекаєте...
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Премии за истории,это как-то дурно попахивает !!! При товарище Сталине очень любили историков поощрить за правильно написанную и переписанную историю ,не хотелось бы такого !!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин одобрил учреждение госпремии им. Грушевского за лучшие научные издания по истории Украины
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