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 Украинская делегация не поедет на Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, - Арьев

Украинская делегация не примет участия в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге (Россия).

Об этом заявил член комитета по иностранным делам, глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С МПС у нас ситуация, вы знаете, какая. Не удастся избежать столетия революции, и МПС в Санкт-Петербурге украинская делегация игнорирует", - сказал Арьев на заседании комитета по иностранным делам в среду. Вместе с тем он отметил, что украинская делегация примет участие в 136-й Ассамблее МПС, которая пройдет 1-5 апреля 2017 года в Бангладеш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сессии ПАСЕ в январе Украина потребует от России освободить незаконно удерживаемых украинцев, - Арьев

Согласно информации на сайте МПС, 137-я Ассамблея в Санкт-Петербурге пройдет 14-18 октября 2017 года.



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вообще не надо никого. ты представляешь, что она там может наплести?
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Арьев,вы не просто не должны туда ехать,а вы должны признать военную агрессию РФ в Украине.
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Ну и оставить её там, пускай дальше бред несёт. Может её даже в госдуму возьмут, там все шизофреники, она там быстро освоится среди своих.
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ну ты даешь! та она там и сто лет не нужна никому, в той госдуре, там своих пиздюков полно. ее место там на маргинезе, между пивнушкой и церковью мпц.
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Добровольно поехать на парашу и там попасть на подвал, нужно быть, как говорил классик - дебиломбля
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Правильно...ничего не потеряете.. в Питере сейчас как в Бангладеш...одни узкоглазые бегают)
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раньше недомерки всякие бегали, потом в мацкву переехали.
сеичас только эти остались....
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А почему в пидербурге? Ведь на расие нет легитимного парламента.
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Зря ,поехали бы в вышиванках ,с украинскими стягами ,спели бы песенку путин-хуйло !!!
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Тише а то Гадя услышит и таки поедет . Эта умалишенная в Украине еще более менее а за границей ей вообще крышу сносит .
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тебя флудера сейчас админ шокирует...


+++++++++++
+++++++++++
Ник этого рекламного спамера живёт от силы 5-ть минут. По этой причине нет смысла писать ему свои комментарии. Он не выходит на ветки и тем более не читает диалоги.
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спасибо админ что быстро реагируете, больше не буду комментить их...
только не давайте им здесь житья...
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Зянит Арена плавно переходящая в Крысмский мост .
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здесь кто-то фотку вылаживал, это не Зянит-арена, там под ней "Звязда смерти" построена...
страшно сказать когда они её достроят и введут - на яйцо кащеево похожа...
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в стране духовных скрепов и лишних ХромойСомов побывал,значит Вяликим стал..
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Напомните, в 41 году в гитлеровской Германии проходила международная ассамблея,ну хоть какая, а всё потому что в Украине АТО....
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торговать с сепарами и Крымом это нормально, а тут стали в девочку целочку играть. просто противно.
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белые ночи там только летом с июня по август, а эта МПА состоится 1-18 октября как раз к годовщине октябрьского переворота
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А вобще правильно делают что не едут на этот шабаш устраевымый кремлевским Х-ЙЛО -нечего там делать на этом заседании -заверяю вас нечего хорошего там не будет -просто Х-ЙЛО будет обсырать извините за слово Украину а остальные в благодарность за прием будут подтакивать Х-ЙЛУ и не надо большего ума чтобы это понять.
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Сука,а в 70м Питер был приличным городом,после Одессы.
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А продажной Гади Сявки случайно там не будет? Ведь у неё лепшими друганами бандиты сепаратисты с оккупированной российскими фашистами бандитской резервации лугандония длнр. Вот только с ними и фашистом )(уйлом путлиным она тасуется видно в плену её фашисты и бандиты очень хорошенько приголубили.
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Очень важно!

Сейчас некоторые «украинские» политики и эксперты начнут продвигать идею об обмене Донбасса на оккупированный Крым: Украина признаёт аннексию, а Россия как будто уходит с Донбасса.

Здесь очень актуальна моя любимая фраза Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».
Как вы помните, будущий Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма без учёта мнения Украины. Поэтому сейчас в украинском информационном пространстве начнётся кампания по обсуждению этого «обмена», ведь главное для Кремля создать иллюзию, что это возможно.

НЕЛЬЗЯ торговать родителями, детьми и Родиной. Нельзя сказать, что один сын дороже другого. Так что нельзя отдать одну часть своей территории, чтобы сохранить другую, хотя на самом деле никто ничего сохранять не предлагает.

В Кремле заявляют, что Украина отказывается от «республик». Только дело в том, что в Минских соглашениях нет ни одного слова ни о каких «республиках», там идет речь об ОРДЛО.

Кремль продвигал, продвигает и будет продвигать «ЛДНР» в Украину, сохраняя при этом контроль над этими территориями.

Это не только не предусмотрено Минском-2, это противоречит здравому смыслу.

Россия зубами вцепилась в границу с Донбассом и создала два армейских корпуса на оккупированной территории для обеспечения войны с Украиной.

Разве так отдают территории?! Нет, в действительности никто в Москве возвращать измученный и разрушенный Донбасс НЕ собирается!!!

А по поводу пенсий, ответственность за оккупированные территории несет ОККУПАНТ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация не поедет на Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, - Арьев
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