 Украинская делегация не поедет на Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, - Арьев

Об этом заявил член комитета по иностранным делам, глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С МПС у нас ситуация, вы знаете, какая. Не удастся избежать столетия революции, и МПС в Санкт-Петербурге украинская делегация игнорирует", - сказал Арьев на заседании комитета по иностранным делам в среду. Вместе с тем он отметил, что украинская делегация примет участие в 136-й Ассамблее МПС, которая пройдет 1-5 апреля 2017 года в Бангладеш.
Согласно информации на сайте МПС, 137-я Ассамблея в Санкт-Петербурге пройдет 14-18 октября 2017 года.
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сеичас только эти остались....
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Ник этого рекламного спамера живёт от силы 5-ть минут. По этой причине нет смысла писать ему свои комментарии. Он не выходит на ветки и тем более не читает диалоги.
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только не давайте им здесь житья...
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страшно сказать когда они её достроят и введут - на яйцо кащеево похожа...
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Сейчас некоторые «украинские» политики и эксперты начнут продвигать идею об обмене Донбасса на оккупированный Крым: Украина признаёт аннексию, а Россия как будто уходит с Донбасса.
Здесь очень актуальна моя любимая фраза Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».
Как вы помните, будущий Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма без учёта мнения Украины. Поэтому сейчас в украинском информационном пространстве начнётся кампания по обсуждению этого «обмена», ведь главное для Кремля создать иллюзию, что это возможно.
НЕЛЬЗЯ торговать родителями, детьми и Родиной. Нельзя сказать, что один сын дороже другого. Так что нельзя отдать одну часть своей территории, чтобы сохранить другую, хотя на самом деле никто ничего сохранять не предлагает.
В Кремле заявляют, что Украина отказывается от «республик». Только дело в том, что в Минских соглашениях нет ни одного слова ни о каких «республиках», там идет речь об ОРДЛО.
Кремль продвигал, продвигает и будет продвигать «ЛДНР» в Украину, сохраняя при этом контроль над этими территориями.
Это не только не предусмотрено Минском-2, это противоречит здравому смыслу.
Россия зубами вцепилась в границу с Донбассом и создала два армейских корпуса на оккупированной территории для обеспечения войны с Украиной.
Разве так отдают территории?! Нет, в действительности никто в Москве возвращать измученный и разрушенный Донбасс НЕ собирается!!!
А по поводу пенсий, ответственность за оккупированные территории несет ОККУПАНТ.
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