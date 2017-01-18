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Все про:Киев (15836) ограбление (1101) оружие (3544) Нацполиция (5516) разбой (163) стрельба (2113) преступность (921)

 В Киеве со стрельбой ограбили почтовое отделение

В Днепровском районе Киева вооруженный преступник ограбил почтовое отделение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 14:00 столичным правоохранителям поступило сообщение о разбойном нападении на почтовое отделение на улице Алма-Атинской.

По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой человек в возрасте примерно 18-20 лет в черной одежде. Нападающий сделал два выстрела, приказал всем лечь на пол, а затем перегнулся через стойку и забрал из кассы около 3 тыс. гривен. Подозреваемый побежал в направлении лесополосы и прилегающих заводов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Возле "обменника" в Киеве мужчина получил ножевые ранения и лишился сумки с деньгами, - Нацполиция. ФОТО

С места происшествия полицейскими изъяли две гильзы, которые направили для проведения экспертизы.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Дожили, почтовые дилижансы по среди столицы бомбят....
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Та нормально ,Аваков говорит,что то ВСЁ шатун шатает !!!
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Кончились деньги у пацана, правда вместе с мозгами
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Щаз выползет Кацахол и расскажет о вреде ЛЕГАЛЬНОГО оружия )))
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И первым будет про Америку и 11000 погибших от огнестрельного оружия.
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Ні. Я вірю що будь у тебе легальний ствол, ти б перестріляв усіх злочинців у своєму місті.
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Якби він був, то у злочинців і стріляти не було б треба.
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Ага. Всі злочинці пішли б працювати менеджерами і бухгалтерами.
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Звичайно ні. Та гоп-стопом та розбійницькими нападами займалися би менше злочинців.
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Тогда получается что Аванисян этих сволочей специально наградными стволами наградил чтобы от народа защищаться могли гады .....
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пфффф джентльмен удачи... 3 тыс. грн на укрпоште стырить, еще и со стрельбой.
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Это дело рук Чёрного Гарри. Шериф крепко взялся за этого ковбойца.
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Так. Бо вони про це знали з самого початку-просто відморозки. Тому пам'ять про них і лишилася.
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Але не дивлячись на легальний короткоствол у всіх громадян, кулю отримали від поліцейських.
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Так. Бо там професійні поліцейські і іх вистачає.
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Это не ту почту ограбили, где начальница 29 пенсий прикарманила?)) Почитал наверное Цензор и решил сорвать куш))
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Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета!!
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...В России выпустили монету весом 1 кг с портретом Трампа
В России выпустили монету весом 1 кг с портретом ТрампаПо периметру монеты расположены надписи: In Trump We trust - по аналогии с фразой In God We Trust.На оружейном предприятии "Арт-Грани" в российском городе Златоуст Челябинской области выпущена монета-медаль весом 1 кг, на которой изображен избранный президент США Дональд Трамп.Монета имеет диаметр 12 см. Она изготовлена из серебра 925 пробы методом художественного литья. На аверсе - протрет в профиль Трампа, по периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America (фраза на английском содержит несколько серьезных ошибок). На реверсе изображена Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру расположены надписи: In Trump We trust - по аналогии с фразой In God We Trust, размещенной на долларовых банкнотах, и United States of America.Выпуск монеты-медали приурочен к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Всего планируется выпустить 25 таких монет из серебра, 15 комбинированных из серебра и золота и пять золотых монет.Читайте также: Вашингтонская сотня. Кто из украинских политиков летит на инаугурацию ТрампаСвое изделие оружейники собираются передать самому Трампу.
...а традиційну з дерьма випустили ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве со стрельбой ограбили почтовое отделение
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