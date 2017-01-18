 В Киеве со стрельбой ограбили почтовое отделение

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 14:00 столичным правоохранителям поступило сообщение о разбойном нападении на почтовое отделение на улице Алма-Атинской.
По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой человек в возрасте примерно 18-20 лет в черной одежде. Нападающий сделал два выстрела, приказал всем лечь на пол, а затем перегнулся через стойку и забрал из кассы около 3 тыс. гривен. Подозреваемый побежал в направлении лесополосы и прилегающих заводов.
С места происшествия полицейскими изъяли две гильзы, которые направили для проведения экспертизы.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
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В России выпустили монету весом 1 кг с портретом ТрампаПо периметру монеты расположены надписи: In Trump We trust - по аналогии с фразой In God We Trust.На оружейном предприятии "Арт-Грани" в российском городе Златоуст Челябинской области выпущена монета-медаль весом 1 кг, на которой изображен избранный президент США Дональд Трамп.Монета имеет диаметр 12 см. Она изготовлена из серебра 925 пробы методом художественного литья. На аверсе - протрет в профиль Трампа, по периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America (фраза на английском содержит несколько серьезных ошибок). На реверсе изображена Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру расположены надписи: In Trump We trust - по аналогии с фразой In God We Trust, размещенной на долларовых банкнотах, и United States of America.Выпуск монеты-медали приурочен к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Всего планируется выпустить 25 таких монет из серебра, 15 комбинированных из серебра и золота и пять золотых монет.Читайте также: Вашингтонская сотня. Кто из украинских политиков летит на инаугурацию ТрампаСвое изделие оружейники собираются передать самому Трампу.
...а традиційну з дерьма випустили ?
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