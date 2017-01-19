 Пророссийский пропагандист Шарий подал в суд на адвоката Фейгина и "Цензор.НЕТ": не хочет быть "украинофобским животным". ДОКУМЕНТ

В распоряжении Цензор.НЕТ оказался иск Шария в Апелляционный суд города Киева на решение судьи Дарницкого районного суда Киева, которым она постановила вернуть исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации ввиду его неподсудности суду общей инстанции.
Как следует из документа, Шария обидел пост, который Фейгин разместил в Твиттере. В нем адвокат назвал Шария "украинофобским животным", комментируя его разговор с Надеждой Савченко.
Шарий и его адвокат посчитали противоправными действия СМИ, проинформировавших общественность о таком комментарии Фейгина.
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http://www.segodnya.ua/ukraine/ihromana-c-devjatiletnim-ctazhem-cpacla-ctudentka.html
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- Да. Кто тебя козла обидел?
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Факти вірні, я й сам знаю, що влада скоти. Але він обсирає не владу, а Україну, народ. Тому і сам худоба, як та ж влада!
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Кстати, а что шавки могут уже подавать иски.
Пусть пишет в Спортлото.
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летя стремительно в клозет
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