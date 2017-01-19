EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  9241  148
Все про:пропаганда (1785) Савченко (2429) СМИ (3151) суд (19881) Бутусов Юрий (1141) Фейгин (361)

 Пророссийский пропагандист Шарий подал в суд на адвоката Фейгина и "Цензор.НЕТ": не хочет быть "украинофобским животным". ДОКУМЕНТ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказался иск Шария в Апелляционный суд города Киева на решение судьи Дарницкого районного суда Киева, которым она постановила вернуть исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации ввиду его неподсудности суду общей инстанции.

Читайте также: Суд продлил на 60 суток арест экс-депутату Харьковского облсовета Розсохе, причастному к похищению бывшего сотрудника ФСБ Богданова

Как следует из документа, Шария обидел пост, который Фейгин разместил в Твиттере. В нем адвокат назвал Шария "украинофобским животным", комментируя его разговор с Надеждой Савченко.

Шарий и его адвокат посчитали противоправными действия СМИ, проинформировавших общественность о таком комментарии Фейгина.

шарий

шарий

шарий

шарий

Документы, подтверждающие право украинского адвоката Никиты Попова представлять интересы Шария.

шарий

шарий

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ишь, в суд побежал, нет чтобы разместить на ютубе ролик и все опровергнуть и разоблачить. Там бы пусть доказывал, что он не животное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так он и разоблачал, просто Вы видимо это упустили)) Собственно как и большинство здесь комментирующих людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так чего парится тогда? раньше ему этих разоблачений на ютубе хватало
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересный феномен людей , которые верят игроману и аферисту со стажем , что это вата головного мозга , врожденный идиотизм , жертвы пропаганды ? Любой кто живет в Украине относится к его бредням как к камланию психа перед уколом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Русне, никогда не бывавшей в Украине, проще поверить проходимцу из Украины, живущему за ее пределами, нежели полагаться на здравый смысл. Для них он кладезь правдивой информации...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен , 90 процентов его аудитории из страны победившей проституции , Бугульма , Пенза , Рязань .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага , три раза , все по феншую , уже бульону поели горяченького , все супер .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про шмария есть ролик старый на томском тв где оно призналось что он игроман и аферист...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Ало, это общество защиты животных?
- Да. Кто тебя козла обидел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Честь и достоинство,,у шария ? не смешите )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Достоинство мы ему еще оторвем, а честь эта падла продала!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откуда у этой проститутки может вдруг появиться честь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
До сих пор никто не смог доказать что Шарий российский пропагандист. Он критикует только президента и правящую верхушку Украины. Он уже не раз и не два выигрывал суды по защите себя от клеветы и .т.п. Он выиграет и этот суд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
запасись туалетной бумагой, будешь ему жопу подтирать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шарий, типичный пропагандист, вот определение пропаганды. Пропаганда, может быть "за" кого-то, а может быть и "против". Никакие суды Шарий не выигрывал, иначе почему он скрывается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а не пошло бы оно со своей ватной "честью и достоинством" на ПУЙло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шарий считает, что суд может из животного сделать человека? Тогда по интеллекту он даже на животное не тянет. Скорее всего промежуточная стадия, личинка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже оформить жалобу нормально не смогли!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дивився десяток роліків цього Шарія, так би мовити з "науковою метою"...

Факти вірні, я й сам знаю, що влада скоти. Але він обсирає не владу, а Україну, народ. Тому і сам худоба, як та ж влада!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
позитив тут в тому, що якщо суд не задовільнить вимог шарка, то його можна буде називати УКРАЇНОФОБСЬКОЮ ТВАРЮКОЮ на підставі законного рішення суду
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
суд уже решил, что эти требования не стоит даже рассматривать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а почему шмарий не хочет приехать в Украину и защитить в суде себя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем 7 пещерный суд и так , с этим , не плохо справляется - сам факт принятия такого иска уже победа Шария ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а куда ублюдок ещё может подать в суд? в его любимой московии ему за это бошку в подьезде проломят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот именно - а этот сидит себе , в Литве , спокойно ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ватные мрази любят жить в честных странах - можно строить свой вонючий рутский миръ и уничтожать демократию с помощью этой самой демократии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да - чётко следуют заветам Ильича и Алоизовича - уничтожать демократию демократическими методами !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему так - все до одного ватные животные люто ненавидят демократию и правду, хотят во всём мире установить сатанинский рутский миръ, но при каждом удобном случае когда им наступят на хвост они всегда оглушительно по свинячи вижжат - "Где ваша демократия????!!!! Я подаю в суд!!!!!!!!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПЫСЫ... Пусть на своей любимой московской помойке подаёт в суд - там за такое быстро бошку отрывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так чего же этот страдалец живет за бугром. Я сомневаюсь, что он приедет на суд.
Кстати, а что шавки могут уже подавать иски.
Пусть пишет в Спортлото.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в том то и проблема, что знает это жывотное что его некчемная жизнь закончится сразу же он появится в Украине и никакое мармеладное сбу и шыкаладная гвардия его не спасут от народного негодования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скаргу в суд на украинском написал, а тарахтит про Украину на русском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"я не говно!" кричала кучка
летя стремительно в клозет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Документ оформлен на иностранном языке - Шарий уже проиграл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я случайно посмотрел шария, кровь потекла из глаз и ушей, СБУ ненадо мне новостей про то как вы геройски отобрали автомат у лоха, дайте новость что этого уебка случайно сбила машина, если у вас нет фантазии и агентуры то заплатите чурке нелегалу чтоб он зарезал этого уебана
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПророссийский пропагандист Шарий подал в суд на адвоката Фейгина и "Цензор.НЕТ": не хочет быть "украинофобским животным". ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ ГФС Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны НАТО Нацполиция обстрел Олег Богачук переговоры Пинчук Порошенко Путин розыск Россия Савченко СБУ суд Супрун Ульяна США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти