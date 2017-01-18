 Российский оккупант задержан вблизи позиций украинских войск на Донетчине, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г.Курганинск Краснодарского края", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что у задержанного найдены документы, которые удостоверяют его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.
Напомним, 18 января сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Сумской области боевика террористической организации "Оплот".
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И зачем лишнехромосомного задерали? Ну, шел человек в Херсон за Бояришником, а его хвать за причинное место, изверги...Креста на вас нету...
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НІ , ну повний писець, так і шастають , падлюки!!!
Це одного з п'яти злапали, імхо....
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Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает NewsOboz.org
"Верните Крым - это не ваша земля.
Выведите войска из Украины - это не ваша земля.
Уйдите из Сирии - это не ваша земля.
Прекратите спонсировать палестинских террористов и диктаторов по всему миру - вы сеете зло и горе на это планете.
Хватит давить еду - миллионы ваших людей недоедают", - с таких призывов начал Александр Тверской.
Далее он упомянул о преступлениях Ленина и Сталина, миллионах репрессированных, о том, что россиянам пора перестать гордиться победами в войнах, бояться НАТО и стыдить западный образ жизни.
"Свобода и достоинство - эти вещи никогда не давались легко, их всегда добивались сквозь страх и невзгоды, но разве иначе - это жизнь? Зачем? Воспряньте наконец из многовекового угнетения, стряхните с себя всю ложь, которой угомонили вашу совесть и разум. И трезвым, критичным взглядом посмотрите на своё бедственное положение и на то, что вы творите по отношению к другим народам. Вот тогда может что-нибудь да поменяется", - убежден журналист.
Пост Александра Тверского получил более 1,6 тыс лайков и около 260 перепостов.
Комментаторы дополняли воззвание Тверского своими предложениями, а также подчеркивали, что каждое "заклинание" хочется повторять, как мантру. Один из пользователей предложил напечатать текст воззвания и положить "в каждый почтовый ящик".
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