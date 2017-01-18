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 Российский оккупант задержан вблизи позиций украинских войск на Донетчине, - пресс-центр штаба АТО

18 января 2017 года на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г.Курганинск Краснодарского края", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Россиян возил. Ездил за грузами под "ленточку". Там все российское - техника, советники и разведчики", - боевик "Оплота" задержан на Сумщине. ВИДЕО

Отмечается также, что у задержанного найдены документы, которые удостоверяют его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.

Напомним, 18 января сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Сумской области боевика террористической организации "Оплот".

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Он не военнослужащий ВС РФ. Наемник.
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Там что, деревья не растут? Такие, знаете, с крепкими ветками?
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нееее... только на кол....................................... я так думаю
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Не военнослужащий ? Тогда на кол и забыли .
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"На кол" - а ты добряк, Буков, я так погляжу. На горшок с растущим бамбуком голой сракой! У китайцев спроси, они раньше практиковали. Если не в курсе - бамбук очень быстро растет....а та одно направление, куда ему расти, там одно.
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Женити на Савченко і відправити обох на історичну Родину, во.
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З нього мертвого толку - куча гною. А так - його свідчення це матеріали для суду проти РФ, після рішення українскького суду на нього можна виміняти хочаб 3 українців.
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За одне недолуге трьох не віддадут, сепари з кобилою міняют 48 наших на 700 з гаком сепарів )))
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Александров и Ерофеев, убившие нашего парня, - дома. А взамен мы получили тупую сучищу и с ней большую головную боль.... У нас в Запорожье на стене элеватора разместили ее большой портрет. Каково ехать мимо и видеть рожу этой "спасительницы-мыслительницы"? Да, да, знаю: кто же знал... Все равно обидно...
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Интересно, а как там судьба этих двух представителей "рузьге мир". Может кто в курсе.
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я надеюсь его хорошенько прострапонили, пару раз обоссали там не знаю для профилактики
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Якщо ти хочеш щоб так відповідно вони вели із нашими полоненими, то так, можеш творить, що завгодно. Крім того є женевська конвенція. А взагалі тау дурню пишуть ідіоти, які вооють лише на дивані.
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Ты ж сам сказал что он наемник , что там Женева про наемников пишет ?
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Найманці це терористи і не можут бути воєннополоненими, АТО це не війна, тому військовополоненних не може бути ))))
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он реально шел сдаваться, нас вводят в заблуждение по поводу задержания..но по сути он задержан...
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Или совсем идиот , или по обкурке заблудился .
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Краще би звучало:"застрелений при спробі втечі під-час затримання..."
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это мясо на обмен и на доказательства по ихтамнетам.... хотя эти доказательства уже никому не нужны....
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краще йди воюй в окопи, ніж пишеш дурню на дивані.
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"член российско-оккупационных войск" - это прекрасно
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Российский оккупант задержан вблизи позиций украинских войск
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И зачем лишнехромосомного задерали? Ну, шел человек в Херсон за Бояришником, а его хвать за причинное место, изверги...Креста на вас нету...
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ТОт самый момент когда нужно негодяя именно распять. Ну на худой конец раза четыре)))
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надо уже пойманных оккупантов как-то метить , обрезание что ли делать.
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ПС пальцы выдрызали, щоб быльше не воювали. Як на мене дыэвий ы выдносно гуманний варыант...
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Трое наших солдат было убито такими мразями неделю назад. Пристрелить сволочь на месте надо было!
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Не не, сначала на анализы и если все нормуль - на конструктор
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А если ему пондравицца? Бутылок на руснявых не напасешься.
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А КУЙ вам парашники а не САЛО!!!
НІ , ну повний писець, так і шастають , падлюки!!!
Це одного з п'яти злапали, імхо....
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Тама столька металла в почвє , шо кампас не туди показує...
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Прізвище і фото незнайомої тобі людини хіба щось доводить ))))
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Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своим соотечественникам с эмоциональным воззванием о том, как, по его мнению, россияне могли бы улучшить собственную жизнь и что они должны для этого сделать.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает NewsOboz.org

"Верните Крым - это не ваша земля.

Выведите войска из Украины - это не ваша земля.

Уйдите из Сирии - это не ваша земля.

Прекратите спонсировать палестинских террористов и диктаторов по всему миру - вы сеете зло и горе на это планете.

Хватит давить еду - миллионы ваших людей недоедают", - с таких призывов начал Александр Тверской.

Далее он упомянул о преступлениях Ленина и Сталина, миллионах репрессированных, о том, что россиянам пора перестать гордиться победами в войнах, бояться НАТО и стыдить западный образ жизни.



"Свобода и достоинство - эти вещи никогда не давались легко, их всегда добивались сквозь страх и невзгоды, но разве иначе - это жизнь? Зачем? Воспряньте наконец из многовекового угнетения, стряхните с себя всю ложь, которой угомонили вашу совесть и разум. И трезвым, критичным взглядом посмотрите на своё бедственное положение и на то, что вы творите по отношению к другим народам. Вот тогда может что-нибудь да поменяется", - убежден журналист.

Пост Александра Тверского получил более 1,6 тыс лайков и около 260 перепостов.

Комментаторы дополняли воззвание Тверского своими предложениями, а также подчеркивали, что каждое "заклинание" хочется повторять, как мантру. Один из пользователей предложил напечатать текст воззвания и положить "в каждый почтовый ящик".
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а скільки такої"отставної" падалі живе серед нас...за все життя тварі не спромоглися вивчити мову ...розкозують про американських імперіалістів...про КРИШНАШ та іншу фсбшну грязь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский оккупант задержан вблизи позиций украинских войск на Донетчине, - пресс-центр штаба АТО
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