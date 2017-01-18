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 Двое украинских воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18.00 18 января боевики совершили 30 обстрелов наших позиций: двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Три большие тайника с боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки.

Также читайте: Боевики из 120 и 82 мм минометов обстреляли Троицкое на Луганщине, - пресс-центр штаба АТО

Всего зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены.
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Шо за АТО та такое, АТОШников калечат и убивают кожен день?
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Название не отображает сути конфликта. Это война.
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головне, шо липецька фабрика працює без пошкоджень...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО
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