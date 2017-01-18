 Двое украинских воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В частности, из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки.
Всего зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены.
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