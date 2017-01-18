 Бальчун показывает прибыль только на бумаге, - нардеп Урбанский

Об этом заявил нардеп от БПП, член парламентского комитета по вопросам транспорта Александр Урбанский, сообщают ФАКТЫ. ICTV
- Я больше чем уверен, что прибыль УЗ - это манипулирование цифрами. На прибыль на государственном предприятии влияет такая вещь, как амортизация. Может, они списали какие-то вагоны - не восстановили, а списали. В результате амортизации нет, но на бумаге прибыль. Были повышены тарифы на пассажирские и грузоперевозки. Нельзя отбрасывать этот фактор. Нужно, чтобы иностранные менеджеры, которые, кстати, получают огромные деньги, были экспертами не только на бумаге, - подчеркнул парламентарий.
Реальную эффективность работы госпредприятия для государства можно отследить по уплаченным налогам. В 2015 году, который УЗ закончила с убытком в 16 млрд грн, сумма уплаченного налога на прибыль составила 710 млн грн. При этом в якобы прибыльном 2016 году этот показатель сократился до 440 млн грн. Также снизились на 400 млн грн отчисления в местные бюджеты и социальные фонды. Реальный вклад Укрзализныци в госбюджет наглядно демонстрируют объемы отчислений в эквиваленте иностранной валюты, которые за последние 5 лет сократились с $1,7 млрд до $0,59 млрд. Фактически Укрзализныця стремительно теряет статус донора госбюджета. И списать этот финансовый провал на девальвацию гривны нельзя - предприятие получает оплату за транзит в иностранной валюте и ориентируется в своей тарифной политике на расценки соседних стран.
Александр Урбанский отметил, что деятельность Войцеха Бальчуна в целом носит популистский характер.
- У нас как не хватало, так и не хватает подвижного состава. Со стороны Бальчуна мы слышим только лозунги, популистские заявления. Открыл книжку по менеджменту, нахватался оттуда слов. Но такие фокусы не походят! Если ты заявляешь, ты должен что-то делать, - заявил депутат.
Он подчеркнул, что руководством Укрзализныци не решена проблема с созданием запасов топлива, ситуация на стратегическом предприятии несет угрозу национальной безопасности.
- Когда был предыдущий глава УЗ, запасы топлива были на полтора месяца. Сейчас, когда пришел новый глава, полтора дня. Это нонсенс. Конечно, это все делается под лозунгами - мы боремся с коррупцией и не хотим допускать тех-то или тех-то к тендерам. Но если вытаскивать шашку наголо и делать все сдуру, с наскоку - можно и шею сломать. А это был именно наскок. Надо было правильно разработать план действий. Не оперировать какими-то общими фразами и книжными терминами, а с чувством, толком, расстановкой подойти к этой проблеме. Этого, к сожалению, не было сделано со стороны Балчуна. И мы видим последствия этого, - уточнил Александр Урбанский.
Напомним, 13 декабря Войцех Бальчун сообщил, что "Укрзализныця" закончила 2016 год с прибылью в 303 млн грн, чем выполнила свои обязательства перед государством.
Напомним, ранее Факты ICTV сообщали, что грузовые и пассажирские поезда по железной дороге в Донецкой и Луганской областях могут остановиться из-за дефицита дизельного топлива.
1983 49
Убытки платежеспособных банков с начала года снизились в 4,4 раза, – НБУ(0)
Научные учреждения получили право оставлять себе прибыль от деятельности(43)
"Нафтогаз Украины" по итогам полугодия получил более 20 миллиардов прибыли, - Гройсман(0)
Без менеджмента Коломойского прибыль "Укртранснафты" выросла в два раза(0)
Пиарщик Балчуна и сколько стоят лайки(0)
"Центрэнерго" показало прибыль в 269 млн(7)
Кэмерон признал получение прибыли от офшора своего покойного отца(81)
здесь не может быть сверхприбылей и сверхзарплат. За какие заслуги государство
платит миллион долларов гитаристу из Польши?
Повышать цены можно и за более умеренную
зарплату...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Укрзализныцю" получает зарплату млн. долларов. Кто назначил ему
такую зарплату из государственного (народного) кармана?... Не удивлюсь, если он
ее делится с покровителем. Аморально в стране, где для
людей ни на что не хватает денег, назначать зарплаты на
государственных предприятиях в десятки раз превосходящие среднюю зарплату по
стране. Но, похоже, гитарист - парень без комплексов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Анатолій Гриценко
Факт. На державній шахті закупили 50 кг м'яса за 200 тисяч гривень - по 4000 грн/кг; 340 літрів мінеральної води за 200 тисяч гривень - по 588 грн/л. Факт зафіксований у системі державних закупівель Prozorro. Договори, постачальники, посадові особи, контактні телефони, мейли... Чого не вистачає? Відео взяття під стражу і судового вироку - щодо повернення злодіями вкрадених коштів, конфіскації їхнього майна і терміну посадки за грати. Чому так? А тому що у Києві посадовці крадуть сотнями мільйонів і мільярдами, в обласних центрах - мільйонами і десятками мільйонів, у райцентрах - десятками і сотнями тисяч, і всіх усе влаштовує. Такий собі суспільний договір. Жити по-новому. Де вихід? Жити по-чесному - лише тоді Україна отримає позитивну перспективу.
http://blogs.pravda.com.ua/authors/grytsenko/587f5606a5982/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/RMHECuURGnM
Ответить
здесь не может быть сверхприбылей и сверхзарплат. За какие заслуги государство
платит миллион долларов гитаристу из Польши?
Ответить
Ответить
- "Александр и Анатолий Урбанские являются сыновьями одиозного одесского бизнесмена Игоря Урбанского, в прошлом народного депутата V созыва и замминистра транспорта и связи во времена Николая Рудьковского"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зверніть увагу на освіту : Московский Государственный институт международных отношений (г. Москва, РФ), факультет «Международный бизнес и деловое администрирование», диплом магистра.
ДЛЯ ТИХ ХТО В ТАНКУ...викормиш ФСБ
Ответить
Кандидат в нардепы А. Урбанский заказал хакерскую атаку на СМИ3 сентября 2014 г. около 12 часов дня новостной портал INFOречье подвергся массированной атаке со стороны хакеров, в результате которой сайт был не доступен для наших читателей на протяжении 6 дней. Все это время наши технические специалисты делали все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу сайта. Был закуплен и установлен на площадке хостинг-провайдера самостоятельный сервер, а также предприняты ряд мер, благодаря которым нам удалось многократно повысить защиту сайта от подобных атак в будущем.Проанализировав все события, предшествующие действиям со стороны хакеров, мы пришли к мнению, что атаку на сайт заказал кандидат в народные депутаты Украины Александр Урбанский, пытающийся прорваться в Верховную Раду по 143 мажоритарному округу. И вот почему… 1 сентября на сайте была размещена публикация под названием «В Измаиле скандально известный клан Урбанских рвется к власти», которая носила критический характер и изобличала некоторые действия членов семейства Урбанских. Спустя час после публикации статьи, на мобильный телефон главного редактора Станислава Тугая позвонила Лариса Евсеева, являющаяся сотрудником избирательного штаба Александра Урбанского и попросила о личной встрече. Во время встречи женщина настаивала убрать с сайта вышеупомянутую публикацию, а также на период предвыборной гонки не публиковать про Урбанских другие статьи критического характера.Взамен Лариса предложила главреду INFOречье взятку в размере 4 тысячи долларов США. Однако редактор С. Тугай отказался от такого предложения со стороны сотрудника штаба А. Урбанского. После этого, спустя один день, на сайт была организована хакерская атака, которую нам удалось ликвидировать только вечером 8 сентября. Подобные действия со стороны кандидата А. Урбанского мы расцениваем как давление на СМИ, ограничение свободы слова, шантаж и угрозу, препятствующие нормальной работе журналистов. В связи с этим коллектив редакции новостного портала INFOречье обратился с ходатайством в прокуратуру, СБУ и к народному депутату Украины Антону Киссе (подробнее про него читайте в статье Антон Киссе: как физрук стал болгарским бароном Бессарабии) с просьбой принятия соответствующих мер в отношении противоправной деятельности Александра Урбанского и работников его предвыборного штаба...
Ответить
Новый председатель Одесского областного совета ранее возглавлял отдел эксплуатации флота в ООО "РиверТрансСервіис", имеет отношение к судоремонтным заводам "Дунайсудосервис" и "Дунайсудноремонт", а также председательствует в "Благотворительном фонде Урбанского "Придунавья".Как мы уже говорили, он является представителем известной одесской семьи. Его отец Игорь Урбанский - народный депутат V созыва от социалистов и заместитель министра транспорта и связи во времена Николая Рудьковского и Иосифа Винского. С июля 2005 по сентябрь 2006 года (до назначения в Минтранс) он числился директором оффшорной кампании "Kaalbye Agency Services Limited".До перехода на чиновничью должность Урбанский входил в учредители нескольких компаний холдинга "Kaalbye Group", среди которых, например, "Украинское морское агентство", оказывающего услуги на судах иностранных судовладельцев.В 2008 году, после захвата сомалийскими пиратами судна "Фаина" с украинским экипажем и грузом танков и стрелкового оружия на борту, отец новоизбранного председателя облсовета был заподозрен прессой в том, что именно он был конечным владельцем судна. Однако сам замминистра, как и СБУ, эту информацию опровергали и дело удалось "замять", тем более, что глава Минтранссвязи Винский сразу же выступил в защиту своего заместителя, сказав, что Урбанский к таинственному владельцу судна никакого отношения не имеет.На голосовании в облсовете присутствовал и брат Анатолия, Александр Урбанский.В прошлом году Александр, который является директором ООО "Судоремонтное предприятие" Дунайсудносервис", стал нардепом. Субъектом выдвижения он выбрал для себя партию Сергея Тигипко "Сильная Украина" . После публикации под названием "В Измаиле скандально известный клан Урбанских рвется к власти" портал INFOречье подвергся массированной атаке со стороны хакеров. Редакция портала тогда обвинила именно Александра Урбанского в заказе атаки.Что же может означать избрание депутата Урбанского председателем Одесского областного совета?А означает это лишь то, что народному депутату Алексею Гончаренко и мэру Одессы Геннадию Труханову удалось окончательно прийти к консенсусу, фактически "кинув" "Оппозиционный блок" и Саакашвили. Им удалось монополизировать власть в регионе, несмотря на громкие заявления экс-губернатора Николая Скорика и его попытки применить "тяжелую артиллерию", когда тот пытался подкупить депутатов облсовета перед голосованием.Факт такого пакта между мэром и молодым нардепом подтверждает и вчерашнее назначение секретарем городского совета Одессы свояка Гончаренко. Труханов даже сам предложил его кандидатуру.Скільки цікавого про "достойного" БПП депутата...
Ответить
...
Ответить
Папаша там вместе с ющом оружием торговал . Что вскрылось при нападении на Фаину пиратами.
Вобщем, по - видимому , клан урбанских хочет взять под контроль укрзализныцю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и о самих братьях - "Любопытна «серая» схема, которую наладили братья Урбанские на «Дунайсудосервисе». Они зарегистрировали оффшорную компанию, на которую судовладельцы перечисляют деньги за ремонт своих судов. Затем эта компания якобы дает заказ «Дунайсудосервису» на выполнение ремонта судна и перечисляет на счета измаильского предприятия ровно столько денег, сколько необходимо на оплату труда рабочих и закупку материалов для выполнения ремонта судна. Таким образом львиная доля прибыли, получамой от ремонта судов, остается в оффшоре и не подлежит налогооблажению в Украине".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Комусь сталось погано без вікатів і розпилів, ось і заказав Бальчуна.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить