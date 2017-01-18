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 Савченко никто не уполномочивал вести переговоры с террористами и обнародовать списки пленных, - СБУ

Народного депутата Надежду Савченко никто не уполномочивал вести переговоры с террористами Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник штаба Антитеррористического центра (АТЦ) СБУ Геннадий Кузнецов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Он пояснил, что закон "О борьбе с терроризмом" определяет субъекты борьбы с терроризмом, среди которых Верховной Рады либо отдельных депутатов нет. Кузнецов отметил, что ст. 16 этого закона определяет условия проведения переговоров с террористами, а также возлагает эти обязанности на лиц, специально уполномоченных на это руководством оперативного штаба. "Надежда Викторовна на это оперативным штабом управления АТО не уполномочивалась", - сказал он.

По его словам, Савченко не была также уполномочена на информирование, согласно ст. 17 закона "О борьбе с терроризмом". "Указанная статья предусматривает запрет распространения через СМИ или другим путем информации, которая может усложнить проведение АТО и/или создать угрозу жизни и здоровья заложникам", - пояснил начальник штаба АТЦ.

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При этом он подчеркнул, что данные о персональном составе представителей оперативного штаба, участвующих в АТО, а также о лицах, которые содействуют проведению АТО, могут быть обнародованы только по их согласию. "Как нам известно, по состоянию на сегодня информация о получении указанного согласия от лиц, перечень которых был обнародован Надеждой Викторовной, у нас отсутствует", - сказал Кузнецов.

Кроме того, по его информации, согласно приказу главы СБУ, ведомостям о планировании и организации антитеррористических мероприятий (расчеты сил и средств, персональные данные лиц, привлеченных к АТО) предоставлена степень секретности "Секретно".

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Напомним, что 7 декабря 2016 года народный депутат Надежда Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким. Позже она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

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уполномАчивал !!!
Винничина!
Донеччина!
Одещина !
Бутусов, отошли своего редактора в обыкновенную среднюю школу !!!


+++++++++++
+++++++++++
Уважаемый 133133! Вы ошибаетесь. Прежде чем делать замечание редакции, поработайте над своей собственной грамматикой. Не всегда то что кажется, является верным.
http://orf.textologia.ru/definit/upolnomochit/?q=532&n=148962
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маленьке запитання
А ХТО УПАЛНАМАЧІВАЛ сибиу випускать сучку снайпера сафарі , котра убила не одного УКРАЇНЦЯ за так , ЯК ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ ?
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А кто уполномачивал Пашинского в людей стрелять ???
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Всякий, кто
обсуждает, что сказала заброшенная из России дама - работает на оккупантов!...


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Объясните мне дураку, в чем проблема, если будет известно кто находится в плену?
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Если бы были, то мне приятно было бы узнать, что они в плену, а не в земле.
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А приятно было бы принимать звонки от шантажистов и аферюг с предложением выкупа?
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Почти у всех есть банковские карточки. И когда звонят с вопросом дать пин код своей карточки, то это является проблемой того, кому звонят.
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Слушайте Зрада Зрадова,а вы знаете ,что первые списки из 409 человек были опубликованы в сентябре в ДНР/ЛНР?Ну и причём здесь и сейчас аферисты и шантажисты.
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а я тобі відповів...
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Кто находится в плену - и так известно. Кому это надо. И журналисты с этими списками работают, и волонтеры. А вот опубликовать в прессе списки тех, кто находится в плену, с ФИО и датами рождения - это уже попахивает преступлением. СБУ когда показывает задержанных сепаров, то вымарывает с видео в документах ФИО и лица зарисовывает не просто потому что им так захотелось, а потому что того требуют законы. Без согласия человека это делать нельзя. И пофиг на то, что Савченко вся такая из себя депутат и "хероиня" - законы Украины действуют и на неё тоже. То, что кто-то где-то не выполняет законы - не повод их самому нарушать.А то ведь я тоже захочу нарушить закон и брошу кирпичем Савченко в голову.
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Если это известно журналистам и волонтерам, то почему это должно быть тайной для всех остальных? Если известны списки, то не будут такие как Рубан (или ему подобные) зарабатывать бабки на горе людей, и все будут понимать, что освободить пленных - это функция государства.
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Neutral13,если ты не троль, то или дурак-или мудак...Любой разумный человек прекрасно понимает, что раскрытие личных данных даёт широкие возможности манипулированием : -как самим индивидуумом,так и его родственниками.
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ФИО - это не личные данные. Там же никто не пишет адрес проживания или номер телефона. Если бы ФИО было личными данными, то давно бы можно было осудить все СМИ, например, за упоминание Карпюка или Клыха.
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а разве на правду надо кого то уполномачивать.
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" согласно ст. 17 закона "О борьбе с терроризмом"
----------------
Тема не раскрыта.
Вы бы уж просто и доходчиво пояснили нам, простым украинцам, на сколько лет по этой статье Гадя себе языком наскоблила.
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Так это статья не из УК. А закон я что-то не могу найти. Хоть бы год принятия указали.
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Тебя кто учил компом пользоваться? Внуки ? Этот закон в СВОБОДНОМ доступе

Статья 17. Информирование общественности о террористическом акте
Информирование общественности о совершении террористического акта осуществляют руководитель оперативного штаба или лица, уполномоченные им на поддержание связей с общественностью.
Запрещается распространение через средства массовой информации или другим способом информации, которая:
раскрывает специальные технические приемы и тактику проведения антитеррористической операции;
может затруднить проведение антитеррористической операции и (или) создать угрозу жизни и здоровью заложников и других людей, которые находятся в районе проведения отмеченной операции или за его пределами;
имеет целью пропаганду или оправдание терроризма, содержит высказывания лиц, которые делают сопротивление или призывают к сопротивлению проведению антитеррористической операции;
содержит данные о предметах и веществах, которые непосредственно могут быть использованы для совершения актов технологического терроризма;
раскрывает данные о персональном составе сотрудников специальных подразделов и членов оперативного штаба, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции, а также о лицах, которые способствуют проведению отмеченной операции (без их согласия).
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ЗАКОН УКРАИНЫ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины
от 31 мая 2005 года N 2600-IV,
от 15 декабря 2005 года N 3200-IV,
от 14 апреля 2009 года N 1254-VI,
от 16 февраля 2010 года N 1900-VI,
от 18 мая 2010 года N 2258-VI
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перше що там знайти можна - ЦЕ ПОРОХА ПО СТАТТІ ДЕРЖАВНА ЗРАДА посадить.
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Перечисли факты. Твоя галимая писанина всего лишь бабские сплетни. Ищи документы об измене и предоставь. Или сходи с этой своей писулькой в суд. Там точно её примут
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не вірете мені , тоді повірте ХМАРІ....
а йти у суд в УКРАЇНІ - та ви смієтесь..... в право в порошенківській УКРАЇНІ вірить лаше ідіот.
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закрывайте ее уже! достала. и публично лишайте Героя......................иначе, СБУ и Ко, она вам зачем-то нужна подыгрываете ей?
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Хуло любит сакральные жертвы, так что увечить не нуно)) А вот изолировать давно пора.
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Хм... Итак, притча о тех, кто создает нам проблемы.
Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал он все оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый огнедышащий дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил:
- Рыцарь, слышь, а ты собственно чего хотел-то?
- Дак.......Воды попить.
- Ну так и попил бы…
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Именем Дональда Трампа назвали моль (Моль!!!)






Обнаруженный в Калифорнии новый вид моли, благодаря золотистому оперению на голове, был назван в честь будущего 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Neopalpa donaldtrumpi такая крошечная, что ее размах крыльев достигает чуть больше сантиметра. Моль водится в американском штате Калифорния и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.
Канадский ученый Ватрик Назари, открывший новый вид моли и давший ему имя избранного президента, надеется, что его решение побудит Трампа уделять больше внимания к проблемам экологии.
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Дуракам полномочия не нужны, они без полномочий на себя чапаевскую бурку надевают.
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"Подозревается в госизмене". Савченко "поперли" из комитета нацбезопасности

18 января 2017

17:13
росам национальной безопасности и обороны исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из персонального состава комитета в первом чтении и в целом, сообщают Комментарии.

«Мы создаем межведомственную группу, я согласовал это с СБУ... Та информация, которую мы заслушали, дает основания обратиться в ГПУ, чтобы дали оценку заявлениям Винника, сказал председатель комитета Сергей Пашинский.
До этого нардеп Андрей Тетерук представил постановление о прекращении членства нардепа Савченко в комитете.
«В соответствии с целью прекратить работу народного депутата Савченко в рядах нашего комитета, комитет с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, несмотря на то, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где рассматриваются вопросы, связанные с государственной тайной, я прошу поддержать это постановление и принять ее в целом», - сказал Тетерук.
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В свою очередь член депутатской фракции БПП Иван Винник заявил о совершении Савченко уголовного преступления по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украины.
Винник просит СБУ открыть уголовное производство по Савченко за государственную измену.
Комитет намерен обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко признаки государственной измены.
Винник обвинил Савченко в переговорах с террористами и в подыгрывании врагу Украины.
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С дураков взятки гладки. Но дурак с мандатом депутата это уже уголовщина
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Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень.
Фаина Раневскаяименно поэтому комментировать деяния Савченко нет желания
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Она не глупая, она просто предатель Украины! И по закону военного времени, по приговору трибунала давно пора.
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Радио Свобода. НОВОСТИ
Савченко предлагает забыть про Крым, чтобы вернуть Донбасс
18 января 2017

"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма", - заявила она в эфире телеканала "112 Украина".
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Кто еще сомневается в кацапских консервах.
Ссылка: http://www.svoboda.org/a/28240692.html
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вообще то народного депутата уполномачивает народ украины
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Савченко уполномочил публиковать списки Путин-Медведчук, вот она и отрабатывает свою вербовку
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Савченко ведет подрывную деятельность против Украины, ее всячески защищают ольгинские тролли, предлагая не замечать ее преступной деятельности, что еще раз доказывает, что она работает на врага.При этом Савченко отказывается прекращать свою преступную подрывную деятельность против Украины. На это нельзя просто закрывать глаза, она должна понести заслуженное наказание.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко никто не уполномочивал вести переговоры с террористами и обнародовать списки пленных, - СБУ
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