 Савченко никто не уполномочивал вести переговоры с террористами и обнародовать списки пленных, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник штаба Антитеррористического центра (АТЦ) СБУ Геннадий Кузнецов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Он пояснил, что закон "О борьбе с терроризмом" определяет субъекты борьбы с терроризмом, среди которых Верховной Рады либо отдельных депутатов нет. Кузнецов отметил, что ст. 16 этого закона определяет условия проведения переговоров с террористами, а также возлагает эти обязанности на лиц, специально уполномоченных на это руководством оперативного штаба. "Надежда Викторовна на это оперативным штабом управления АТО не уполномочивалась", - сказал он.
По его словам, Савченко не была также уполномочена на информирование, согласно ст. 17 закона "О борьбе с терроризмом". "Указанная статья предусматривает запрет распространения через СМИ или другим путем информации, которая может усложнить проведение АТО и/или создать угрозу жизни и здоровья заложникам", - пояснил начальник штаба АТЦ.
При этом он подчеркнул, что данные о персональном составе представителей оперативного штаба, участвующих в АТО, а также о лицах, которые содействуют проведению АТО, могут быть обнародованы только по их согласию. "Как нам известно, по состоянию на сегодня информация о получении указанного согласия от лиц, перечень которых был обнародован Надеждой Викторовной, у нас отсутствует", - сказал Кузнецов.
Кроме того, по его информации, согласно приказу главы СБУ, ведомостям о планировании и организации антитеррористических мероприятий (расчеты сил и средств, персональные данные лиц, привлеченных к АТО) предоставлена степень секретности "Секретно".
Напомним, что 7 декабря 2016 года народный депутат Надежда Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким. Позже она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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Винничина!
Донеччина!
Одещина !
Бутусов, отошли своего редактора в обыкновенную среднюю школу !!!
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Уважаемый 133133! Вы ошибаетесь. Прежде чем делать замечание редакции, поработайте над своей собственной грамматикой. Не всегда то что кажется, является верным.
http://orf.textologia.ru/definit/upolnomochit/?q=532&n=148962
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А ХТО УПАЛНАМАЧІВАЛ сибиу випускать сучку снайпера сафарі , котра убила не одного УКРАЇНЦЯ за так , ЯК ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ ?
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обсуждает, что сказала заброшенная из России дама - работает на оккупантов!...
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Тема не раскрыта.
Вы бы уж просто и доходчиво пояснили нам, простым украинцам, на сколько лет по этой статье Гадя себе языком наскоблила.
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Статья 17. Информирование общественности о террористическом акте
Информирование общественности о совершении террористического акта осуществляют руководитель оперативного штаба или лица, уполномоченные им на поддержание связей с общественностью.
Запрещается распространение через средства массовой информации или другим способом информации, которая:
раскрывает специальные технические приемы и тактику проведения антитеррористической операции;
может затруднить проведение антитеррористической операции и (или) создать угрозу жизни и здоровью заложников и других людей, которые находятся в районе проведения отмеченной операции или за его пределами;
имеет целью пропаганду или оправдание терроризма, содержит высказывания лиц, которые делают сопротивление или призывают к сопротивлению проведению антитеррористической операции;
содержит данные о предметах и веществах, которые непосредственно могут быть использованы для совершения актов технологического терроризма;
раскрывает данные о персональном составе сотрудников специальных подразделов и членов оперативного штаба, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции, а также о лицах, которые способствуют проведению отмеченной операции (без их согласия).
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С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины
от 31 мая 2005 года N 2600-IV,
от 15 декабря 2005 года N 3200-IV,
от 14 апреля 2009 года N 1254-VI,
от 16 февраля 2010 года N 1900-VI,
от 18 мая 2010 года N 2258-VI
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а йти у суд в УКРАЇНІ - та ви смієтесь..... в право в порошенківській УКРАЇНІ вірить лаше ідіот.
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Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал он все оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый огнедышащий дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил:
- Рыцарь, слышь, а ты собственно чего хотел-то?
- Дак.......Воды попить.
- Ну так и попил бы…
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Обнаруженный в Калифорнии новый вид моли, благодаря золотистому оперению на голове, был назван в честь будущего 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Neopalpa donaldtrumpi такая крошечная, что ее размах крыльев достигает чуть больше сантиметра. Моль водится в американском штате Калифорния и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.
Канадский ученый Ватрик Назари, открывший новый вид моли и давший ему имя избранного президента, надеется, что его решение побудит Трампа уделять больше внимания к проблемам экологии.
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18 января 2017
17:13
росам национальной безопасности и обороны исключил внефракционного депутата Надежду Савченко из персонального состава комитета в первом чтении и в целом, сообщают Комментарии.
«Мы создаем межведомственную группу, я согласовал это с СБУ... Та информация, которую мы заслушали, дает основания обратиться в ГПУ, чтобы дали оценку заявлениям Винника, сказал председатель комитета Сергей Пашинский.
До этого нардеп Андрей Тетерук представил постановление о прекращении членства нардепа Савченко в комитете.
«В соответствии с целью прекратить работу народного депутата Савченко в рядах нашего комитета, комитет с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, несмотря на то, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где рассматриваются вопросы, связанные с государственной тайной, я прошу поддержать это постановление и принять ее в целом», - сказал Тетерук.
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В свою очередь член депутатской фракции БПП Иван Винник заявил о совершении Савченко уголовного преступления по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украины.
Винник просит СБУ открыть уголовное производство по Савченко за государственную измену.
Комитет намерен обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко признаки государственной измены.
Винник обвинил Савченко в переговорах с террористами и в подыгрывании врагу Украины.
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кочуют по партиям 25 лет - народ хавает
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Фаина Раневскаяименно поэтому комментировать деяния Савченко нет желания
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Савченко предлагает забыть про Крым, чтобы вернуть Донбасс
18 января 2017
"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма", - заявила она в эфире телеканала "112 Украина".
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Кто еще сомневается в кацапских консервах.
Ссылка: http://www.svoboda.org/a/28240692.html
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