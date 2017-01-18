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Все про:Беркут (10314) обмен (515) плен (1667) Россия (64754) Шкиряк (485) пленные (45)

 Россия включила в обменный список пленных 5 "беркутовцев", но Украина никогда их не выдаст, - Шкиряк

Россия включила пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в список на обмен пленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Российская сторона с присущим им цинизмом включила в свой список этих людей на обмен: пятерых. … Они есть в списке на обмен. Но Украина никогда их не выдаст", - сказал он.

По его словам, эта позиция согласована со Службой безопасности Украины. "Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Убийцы Небесной сотни не имеют никакого отношения к войне с Россией", - подчеркнул Шкиряк.

"Сегодня те, кто находится под судом, кого подозревают … в расстреле "майдановцев", будут отвечать перед судом Украины и никогда ни при каких обстоятельствах не будут выданы Российской Федерации", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ предоставила гражданство 10 обвиняемым в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцам": среди них бывший командир спецроты Садовник, - прокуратура

Напомним, ранее Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта меру пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана.
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таки флеминг - но разведчик ,знал о чем писать))
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Це питання до ГПУ загалом і Геніального пгокугога особисто ))))
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Шкиряк продавал за деньги подачу законопроектов на голосование в ВР. и до сих пор на свободе на пару с Мосийчуком. Как это?
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Ах нельзя, теперь он Эксперт Совета Европы по Майдану" - друг Кернеса, носивший футболку в поддержку "Беркута"
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Вся ВР, без винятків,це кубло гельмінтів !!! А чому вони на волі я особисто не вирішую.але щиро і палко бажаю щоб як найшвидше ця інвазія була знищенна))))
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А может и стоит их на обмен отдавать? С помпой, с шумом - "вот, кацапы заведомых киллеров засланных спасают и выменивают!"
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Обмін лише 1 на 1 ))))) І ніяких Беркутів, Штеп та Харківських партизанів ))))
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Фу!!!!Я первый!!!понеслась6порох.зрада.липэцьк.оХфшор.тилькывона,и разнаяпоебень!!!!!
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Самые активные ,которые себя называют ВЕТЕРАНЫ ЦЕНЗОРА почти все забаненные. Но через пару дней полезут.
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Зайди по ссылке и всех их увидишь. Особенно обрати внимание на создателя форума :D

смотри ЗДЕСЬ
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Ауууу!!лохи!!!Не скем по пи..ть,и по ска...ть,!!лох!Где вы????Вона-СоСКА!!!!Лохи !!Отозвались!Понеслась.....
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верить голодному фронту после его реакции на подвиг пашинского
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Пашинский - тот еще гусь; но если за Химикуса вступается Медведчук, то всю эту историю перечеркнуть - и забыть.
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расея коллекционирует уродов и убийц - им эти пятеро для коллекции нужны
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Будь моя воля , я бы за наших пленных украинцев с удовольствием Порошенка бы отдал , по схеме : один на всех .
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Ти не один,це думка чималої кількості українців ))))
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Да ни!Мени треба,шобы хтось опяить дижку гивна вылвыв .без Хфактив,итд,тп ,и будэмо оцэ гтвно в ступи толочь!Вообщем х..р его знает,нл виноват ,конечно -Порох!!!И..понеслась:чеколад,шоколад.липэцьку,и .разная поебень..
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Вася , шоколад - справа смаку . Є купа таких які від рошена балдєют.
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Порох апріорі винен за бардак в країні,де недотримуються вимог Конституціі, а він як през є гарант Конституціі )))))
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Якщо вона в підсвідомості , то так , з методички . Всесвіт продиктував.
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Я не звертаю на це увагу , натура в них така , а в нас така позиція .
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Почему один? у нас, к сожалению, такого рода обменный фонд почти неисчерпаемый
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Для одного швидше чумудан збирати , пару носків , трусів , і волшебного пєндаля , хай летить рошенівся ПОПа подальше від нас .
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видимо власть не хочет обменять наших патриотов на этих отбросов отдайте нахрен этих ублюдков лишь бы вернуть наших пацанов
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Напуй это лайно содержать, если можно поменять на настоящих Украинцев, что Мордоре по разной надуманой фигне сидят?
Только ватных журналюг и псевдопленных не предлагать!
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Украина должна отказаться вести переговоры по этому вопросу. Плен, так плен. Это война. Никого не выдавать. И к стати. Возможно, что задержка с судом над преступниками происходит именно по этой причине. Что бы потом Кацапия не требовала их к обмену. Надо судить. Надо наказывать. Хватит раскисать. Может быть и часто бывает и хуже. И не вестись на подмену. Они в таком случае сразу заговорят об амнистии. Вот не верите. Попробуйте так сделать.
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Брат!!!!Так на все 10000% мы правы!!!!А толку?Мы себя будем е...ть?
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т.е.это признание что это граждане ресеи растреливали наших граждан ?
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Куда смотрим, господа хорошие? На Киев, Владимирскую, Банковую? А надо на Кремлебад! На фашистскую нору, из которой звучит вой об отсутствии рашистов на Донбассе и своем ордынском "миролюбии", а с другой из этой норы лезут черви кремлебадские в Украину, суются в наши суверенные дела! Потому что, ДЛЯ МОСКВАБАДА КАЖДЫЙ ВРАГ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ - ЭТО ДРУГ... Так всегда было, есть и будет. Поэтому, чем мы дальше фашиствующей недоимперийки, тем НАМ лучше! Слава Украине! Героям слава!
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простой вопрос Шкиряку: А зачем Украине они нужны? Или Шкиряк будет из своего кармана оплачивать их содержание?
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Где тот Минск, а где гадята-беркутята. Таке, Дуся, ляпнете...
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плаксы и тролли - заканчивайте писать глупости - мы не меньше чем израильтане ,ценим своих людей - для примера -

18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян
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Ты не к тем обращаешься. Они по жизни нытики и неудачники. Такими и помрут.
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Одного беркута на кацапов: Путина, Суркова, Шойгу и еще 2-х руководителей ФСБ, Чуркина и Лаврова, и еще 5 кацапских недоносков, итого 12 чмырей.
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Хорошее хуйло как раз и потянет на 5 беркутовцев. Однозначно менять!
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менше слухати уродів лугандонських. Вони вже хочуть 50 на 900 міняти. Якщо всерйоз їх слухати і вести переговори, то вони почнуть за одного нашого 1000 кого завгодно вимагати.
перекрити світло. газ, воду, пенсіїі гуманітарку - до тих пір поки всіх не віддадуть...
А тих дебілів, які самі поїхали до коханого, на зустріч і ще якогось хєра взагалі не обмінювати
Не забувайте, що справу маємо з терористами
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Беркутовцы , которые реально стреляли уже давно покинули Укораину. А те кто остались - не виновны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия включила в обменный список пленных 5 "беркутовцев", но Украина никогда их не выдаст, - Шкиряк
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