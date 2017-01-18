 Россия включила в обменный список пленных 5 "беркутовцев", но Украина никогда их не выдаст, - Шкиряк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Российская сторона с присущим им цинизмом включила в свой список этих людей на обмен: пятерых. … Они есть в списке на обмен. Но Украина никогда их не выдаст", - сказал он.
По его словам, эта позиция согласована со Службой безопасности Украины. "Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Убийцы Небесной сотни не имеют никакого отношения к войне с Россией", - подчеркнул Шкиряк.
"Сегодня те, кто находится под судом, кого подозревают … в расстреле "майдановцев", будут отвечать перед судом Украины и никогда ни при каких обстоятельствах не будут выданы Российской Федерации", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта меру пресечения в виде содержания под стражей для пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в убийстве 48 активистов Майдана.
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18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян
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перекрити світло. газ, воду, пенсіїі гуманітарку - до тих пір поки всіх не віддадуть...
А тих дебілів, які самі поїхали до коханого, на зустріч і ще якогось хєра взагалі не обмінювати
Не забувайте, що справу маємо з терористами
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