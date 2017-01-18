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Все про:вода (663) КГГА (1834) Кличко (2508) экология (932)

 Депутаты призвали Кличко защитить стратегически важную станцию резервного водозабора на Десне. ДОКУМЕНТ

Киевского городского главу Виталия Кличко призвали заняться решением вопросов, связанных с функционированием станции резервного забора воды для Киева “Роса-300”, расположенной в заливе Десны. На берегу в непосредственной близости к станции ведется строительство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на КиевВласть, с такой инициативой выступила заместитель главы экологической комиссии Киевсовета Анна Сандалова ("Самопомич").

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Отмечается, что станция "Роса-300" была построена в 1986 году в связи с необходимостью подачи воды с Десны на Днепровскую водопроводную станцию из-за ухудшения качества воды в Днепре. Она находится на территории села Осещина Хотяновского сельского совета Вышгородского района и занимает 6,78 га.В декабре 1986 года работа станции была приостановлена в связи со стабилизацией радиационного фона в реке Днепр. Однако ее до сих можно использовать для забора воды из Десны.

Последний раз "Росу-300" запускали весной 2010 года, когда снижение уровня кислорода под толщей льда в Киевском водохранилище дошло до критического уровня и спровоцировало массовый мор рыбы. В результате вода стала непригодной для использования. В то время деснянская вода подавалась для большей часть населения Киева.Сейчас над резервной станцией, которая в случае форс-мажора способна снабжать столицу водой, навис ряд угроз. Дело в том, что по государственным строительным нормам, санитарная защитная зона по прилегающему к водозаборному сооружению берегу должна составлять не менее 100 метров. Но сейчас, по данным Сандаловой, как раз в этой зоне ведется освоение и подготовка земельных участков под частное строительство.

Ранее мы писали, что в непосредственной близости к станции резервного забора воды для Киева "Роса-300" ведется строительство.

В 2005 году вышло распоряжение Кабинета Министров об изъятии земельных участков из земельных запасов Хотяновского сельского совета и передаче их КГГА для общественных нужд. Однако работы не были завершены и сейчас земельные участки возле станции, согласно кадастровой карте, уже находятся в частном владении. Кто и когда передал земельные участки в защитной санитарной зоне водозаборной станции в частные руки остается неизвестным.

Областные администрация, прокуратура и управление Госгеокадастра направляют в районные органы власти и управления.

В Госгеокадастре подтвердили целевое назначение земельных участков близ станции "Роса-300" "для индивидуального садоводства".

водорезерв

В Вышгородской райадминистрации порекомендовали обращаться в сельсовет. Представители Хотяновского сельского совета в комментарии Цензор.НЕТ отметили, что данные участки не находятся в их компетенции.

водорезерв

водорезерв

На запрос о наличии альтернативной станции водозабора, которая могла бы заменить "Росу-300", в КГГА не ответили.

Тем временем на участках в непосредственной близости к станции уже возводят фонарные столбы.

На катастрофических последствиях, которые будет иметь это строительство настаивают в "Киевводоканале".

водорезерв

водорезерв

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"Нарушение границ первого пояса санитарной зоны (...) может привести к нарушению стабильной работы ПНС "Роса-300" и, как следствие, сделает невозможной подачу Деснянской воды на Днепровскую водопроводную станцию в паводковый период и в случае ухудшения качества воды из-за природных или техногенных факторов", - отмечает Сандалова.

Депутат требует выполнить распоряжение Кабинета Министров 2005 года и изъять земельные участки в защитной полосе "Росы-300" для общественных нужд киевской общины, поскольку жизнь показала необходимость и важность для города наличия резервной станции водозабора.
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Шас Кличко оденет перчатки,вставит капу и пойдёт защищать !
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он сейчас у пинчука кушает, не нужно портить такими мелочами педалику аппетит, ему ещё нужно произнести речь, о влиянии лунного света, на рост телеграфных столбов.
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это область. шо кличко может вышгороду сделать? там уже все что могли продали. не саблюдая никаких санитарных зон... в основном вышгородская администрация и скупает-перепродает земли. зачастую без ведома селещних голов. там еще тот гадюшник
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Уже давно прошли те времена, когда можно было пить воду из крана. Хоть дачи будут за 100 метров, хоть за 5 километров от водозабора.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДепутаты призвали Кличко защитить стратегически важную станцию резервного водозабора на Десне. ДОКУМЕНТ
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