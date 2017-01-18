 Российский лосьон "Боярышник" снят с продажи в Херсонской области, - Госпродпотребслужба

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителе, передает Цензор.НЕТ.
В начале января 2017 отечественные СМИ и социальные сети опубликовали информацию о реализации в магазинах торговой сети "Везунчик" в Херсонской области лосьона косметического "Боярышник" (производства ООО "РосПродТорг" г.. Санкт Петербург, Россия), который предназначен для лечебных ванн и недавно вызвал массовое отравление в России.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области в рамках законодательства Украины провело работу по установлению соответствия условий реализации данного товара Правилам розничной торговли непродовольственными товарами. Выявлено, что нарушены правила маркировки товара (изложены на русском языке) и условия для хранения и реализации парфюмерно-косметических изделий (в части вентиляции помещений, создания относительной влажности и температуры воздуха).
В результате проверки лосьон "Боярышник" с продажи в магазинах торговой сети "Везунчик" в Каховке и Херсоне снят, руководству торговой сети даны предложения по недопущению реализации лосьона, который не соответствует требованиям законодательства.
По состоянию на настоящее время в ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области ни одной жалобы на качество лосьона "Боярышник" или негативное влияние на его употребление не поступило.
Напомним, что в результате употребления этого средства в Иркутской области России пострадали 122 человека, из которых 76 человек погибли.
1406 48
СБУ разрешила певице Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки, - Гитлянская(90)
СБУ запретила въезд в Украину мэру польского Перемышля Хоме(72)
В РФ не работает ни один украинский телеканал, и это никого не волнует, - Ирина Геращенко(416)
Украинцы, которых вчера не пропустили российские пограничники, постоянно работали в РФ, - Слободян(40)
Буряк, какао та сирний порошок: б'юті-блогер замінила косметику продуктами харчування. ВІДЕО(0)
"Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?", - Костинский о запрете канала "Дождь" в Украине(729)
"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - Песков о запрете телеканала "Дождь" в Украине(219)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вот как проехал этот (прости, Господи! за выражение) "товар" - таки действительно надо выяснить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хорошо, что бритость ног продавщицы не проверили.
Ответить
Ответить
Ответить
Из Симфера.
После ватонашествия вроде как слинял оттуда.
Наверное по старым связям наладил поставки. Деньги не пахнут. Боярышником)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они примчались.
Наверное, не моя племянница была первой. Но...
Самое смешное - этот самый лосьон "Боярышник" стоял в... ВИННО-ВОДОЧНОМ ОТДЕЛЕ!!
Но... враг не пройдёт!
Ответить
Ответить
надо было просто принимать всех кто покупает !
это же четкое палево расейских "консерв"
даже штирлиц бы не устоял и спалился !
Ответить
Ответить
Это прекрасный способ ловли скрытых ватников на приманку
Ответить
Ответить
Суррровая кара.
Ответить
Так же в Украине выпускают гель для душа с экстрактом боярышника
Ответить
Посилання на Держслужбу... є у статті.
А настоянка глоду у нас дома є. Мама капельки іноді приймає.
КАПЕЛЬКИ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить