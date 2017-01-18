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 Российский лосьон "Боярышник" снят с продажи в Херсонской области, - Госпродпотребслужба

Косметический лосьон "Боярышник" российского производства снят с реализации в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителе, передает Цензор.НЕТ.

В начале января 2017 отечественные СМИ и социальные сети опубликовали информацию о реализации в магазинах торговой сети "Везунчик" в Херсонской области лосьона косметического "Боярышник" (производства ООО "РосПродТорг" г.. Санкт Петербург, Россия), который предназначен для лечебных ванн и недавно вызвал массовое отравление в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иркутской области РФ полицейские изъяли более 17 тыс. литров "Боярышника"

Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области в рамках законодательства Украины провело работу по установлению соответствия условий реализации данного товара Правилам розничной торговли непродовольственными товарами. Выявлено, что нарушены правила маркировки товара (изложены на русском языке) и условия для хранения и реализации парфюмерно-косметических изделий (в части вентиляции помещений, создания относительной влажности и температуры воздуха).

В результате проверки лосьон "Боярышник" с продажи в магазинах торговой сети "Везунчик" в Каховке и Херсоне снят, руководству торговой сети даны предложения по недопущению реализации лосьона, который не соответствует требованиям законодательства.

Смотрите также: "Производство препарата для очистки ванн организовали иностранные граждане", - Путин о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске. ВИДЕО

По состоянию на настоящее время в ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области ни одной жалобы на качество лосьона "Боярышник" или негативное влияние на его употребление не поступило.

Напомним, что в результате употребления этого средства в Иркутской области России пострадали 122 человека, из которых 76 человек погибли.



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а чего? а Порошенко в курсе?? а мер Херсона?... не порядок!
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Выясняли: хозяин сети магазинов "Везунчик" - крымчанин.

А вот как проехал этот (прости, Господи! за выражение) "товар" - таки действительно надо выяснить.
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только выливать не нужно, лучше импортеру налейте выпить и подошвой закусить.
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ну ты и садист ))) легче ведь сразу расстрелять - ну при попытке ....)))
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Ну ты то понял, что для ванн, значит и другие поймут.
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(((а я бы их еще проверил - на поддержу сепаратизма - да под микроскопом))))
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тю метод экспресс допроса - на поле боя в самый раз)))
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Хватит. Жаль, что ботам ей рты позашивать нельзя.
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Нормальный выход придумали- Запретили продажу не потому что могут местные люмпены по примеру рашкованов потравиться, а потому что этикетка не на украинском языке и оказывается для лосьена для ванн нужна определенная влажность и температура помещения где хранится ))
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ту суку что завезла утопить в конфискованном боярышнике
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Как это кацапское дерьмо вообще оказалось в Украине?
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ох..єнна новина для чого зняли? його і так нормальні адекватні люди пити не будуть, а херсонські кацапи(сподіваюсь їх там не багато) нехай заливаються і дохнуть
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- виктор андреевич, это не полоний, это боярышник...

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Мне нравятся "причины" снятия с продажи. Тьфу, СОВОК!!!
Хорошо, что бритость ног продавщицы не проверили.
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Неприжился . Как говорил "великий" Кучма : Украина не Россия !
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"Боярышник" химическое гибридное оружие свиноРоссии.
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хозяин сети "Везунчик" - крымчанин.
Из Симфера.
После ватонашествия вроде как слинял оттуда.

Наверное по старым связям наладил поставки. Деньги не пахнут. Боярышником)
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Этой многобуквенной шараге надо оторвать жопы от кресел и пошарить по всем точкам, где реализуется эта гадость. Зашел в аптеку и ради смеха спросил про российский боярышник,а мне его без всяких проблем тут же с прилавка и преподносят((
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Запретили "Боярушку" назовот какой нибудь "Сударушкой" и опять будут продавать. Как он вообще из кацапского Ленинграда попал в Херсон за 2 000 км.? Из Крыма прокацапы видимо через Чонгар завозят.
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так у Везунчика вроде головной офис в Симферополе,Бережного сеть.
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Твою мать! Так это был не фейк??? Клянусь, камрады, я даже эту новость, ни на едином ресурсе- не открыл. Бо я- просто не придал значения какому-то явному гаавновбросу. А тута, оказывается... вона как... Бывает. Как-то грустно...
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а шо ты хотел - страна со "свободным рынком" - но среагировали и это правильно
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Моя племянница видела этот "Боярышник". И стала звонить в херсонскую Самооборону.
Они примчались.

Наверное, не моя племянница была первой. Но...

Самое смешное - этот самый лосьон "Боярышник" стоял в... ВИННО-ВОДОЧНОМ ОТДЕЛЕ!!

Но... враг не пройдёт!
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Депортировать всю партию обратно, на родину. Там сейчас как раз дефицит с этим пойлом наметился, народ от безисходности антифризом травится. Да и Захарова подозрительно притихла, уже неделю не слышно.
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вышо !!!!
надо было просто принимать всех кто покупает !
это же четкое палево расейских "консерв"
даже штирлиц бы не устоял и спалился !
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вопрос в другом, кто дал добро на завоз????и как эта тварь ответит?
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Ничего вы не понимаете....
Это прекрасный способ ловли скрытых ватников на приманку
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я так понимаю что поставщик за этот продукт отделался поляной для проверяющих органов
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"предложения по недопущению"
Суррровая кара.
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Можете уточнить какой конкретно "боярышник" Вам преподнесли....? Он и в рассее разный.... К тому же в украинских аптеках есть свой боярышник. Вот к примеру...




Так же в Украине выпускают гель для душа с экстрактом боярышника

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Был вот такой:



Посилання на Держслужбу... є у статті.

А настоянка глоду у нас дома є. Мама капельки іноді приймає.
КАПЕЛЬКИ.
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Недобитки херсонской ваты остались без духовных скреп. Хунта, прекрати издеваться на русскими
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Харьков. 8 утра.Аптека 911.Стоящие впереди меня 2-е мужчин,не бомжи,взели по 2 флакона боярышника.
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Та да!Если уже травится украинским фанфуристам-то какойто витчизняной настойкой а не позорной кацапской...
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"По состоянию на настоящее время в ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области ни одной жалобы на качество лосьона "Боярышник" или негативное влияние на его употребление не поступило".
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А какой то гандонистый блогер писал что бояра со Львова .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссийский лосьон "Боярышник" снят с продажи в Херсонской области, - Госпродпотребслужба
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