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 В СБУ подтвердили запрос боевиков на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев"

Служба безопасности Украины подтверждает запрос боевиков "ДНР" на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев", но исключает их обмен или выдачу.

Об этом Українським Новинам сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ.

Он отказался сообщить, сколько именно экс-"беркутовцев" запрашивает противоположная сторона - 3 или 5.

"Их тоже запрашивают (на выдачу). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", - заявил Тандит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия добивается освобождения "беркутовцев", судимых за расстрел участников Майдана, и фигурантов "дела 2 мая" в Одессе, - "Зеркало недели"

Таким образом, СБУ исключает выдачу экс-беркутовцев.

По мнению СБУ, Россия пытается связать воедино события "Революции достоинства" и войны на Донбассе.

Украина считает это недопустимым.

Также читайте: РФ предоставила гражданство 10 обвиняемым в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцам": среди них бывший командир спецроты Садовник, - прокуратура

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва через главарей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" добивается освобождения в рамках минского процесса сотрудников спецподразделения "Беркут", судимых за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе.
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Ого какая оперативность, 3 года прошло.
А кто их туда выпустил, а?
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Сейчас нас будут уговаривать обменять Донбасс на Крым, чтоб получить войну и позор



Очень важно!

Сейчас некоторые «украинские» политики и эксперты начнут продвигать идею об обмене Донбасса на оккупированный Крым: Украина признаёт аннексию, а Россия как будто уходит с Донбасса.

Здесь очень актуальна моя любимая фраза Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».
Как вы помните, будущий Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма без учёта мнения Украины. Поэтому сейчас в украинском информационном пространстве начнётся кампания по обсуждению этого «обмена», ведь главное для Кремля создать иллюзию, что это возможно.

НЕЛЬЗЯ торговать родителями, детьми и Родиной. Нельзя сказать, что один сын дороже другого. Так что нельзя отдать одну часть своей территории, чтобы сохранить другую, хотя на самом деле никто ничего сохранять не предлагает.

В Кремле заявляют, что Украина отказывается от «республик». Только дело в том, что в Минских соглашениях нет ни одного слова ни о каких «республиках», там идет речь об ОРДЛО.

Кремль продвигал, продвигает и будет продвигать «ЛДНР» в Украину, сохраняя при этом контроль над этими территориями.

Это не только не предусмотрено Минском-2, это противоречит здравому смыслу.

Россия зубами вцепилась в границу с Донбассом и создала два армейских корпуса на оккупированной территории для обеспечения войны с Украиной.

Разве так отдают территории?! Нет, в действительности никто в Москве возвращать измученный и разрушенный Донбасс НЕ собирается!!!

А по поводу пенсий, ответственность за оккупированные территории несет ОККУПАНТ.


РОМАН ЦИМБАЛЮК

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Это уже доказывает, что россия причасна к расстрелам Небесной Сотни.
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100% отдадут!! потянут, потом сопли пожуют, уши народу прикатают и всех выдадут!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ СБУ подтвердили запрос боевиков на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев"
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