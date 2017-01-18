 В СБУ подтвердили запрос боевиков на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев"

Об этом Українським Новинам сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ.
Он отказался сообщить, сколько именно экс-"беркутовцев" запрашивает противоположная сторона - 3 или 5.
"Их тоже запрашивают (на выдачу). Но наша позиция такая, что мы не должны освобождать тех людей, которые не имеют отношения к событиям на этой необъявленной войне", - заявил Тандит.
Таким образом, СБУ исключает выдачу экс-беркутовцев.
По мнению СБУ, Россия пытается связать воедино события "Революции достоинства" и войны на Донбассе.
Украина считает это недопустимым.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва через главарей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" добивается освобождения в рамках минского процесса сотрудников спецподразделения "Беркут", судимых за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе.
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А кто их туда выпустил, а?
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Очень важно!
Сейчас некоторые «украинские» политики и эксперты начнут продвигать идею об обмене Донбасса на оккупированный Крым: Украина признаёт аннексию, а Россия как будто уходит с Донбасса.
Здесь очень актуальна моя любимая фраза Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».
Как вы помните, будущий Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма без учёта мнения Украины. Поэтому сейчас в украинском информационном пространстве начнётся кампания по обсуждению этого «обмена», ведь главное для Кремля создать иллюзию, что это возможно.
НЕЛЬЗЯ торговать родителями, детьми и Родиной. Нельзя сказать, что один сын дороже другого. Так что нельзя отдать одну часть своей территории, чтобы сохранить другую, хотя на самом деле никто ничего сохранять не предлагает.
В Кремле заявляют, что Украина отказывается от «республик». Только дело в том, что в Минских соглашениях нет ни одного слова ни о каких «республиках», там идет речь об ОРДЛО.
Кремль продвигал, продвигает и будет продвигать «ЛДНР» в Украину, сохраняя при этом контроль над этими территориями.
Это не только не предусмотрено Минском-2, это противоречит здравому смыслу.
Россия зубами вцепилась в границу с Донбассом и создала два армейских корпуса на оккупированной территории для обеспечения войны с Украиной.
Разве так отдают территории?! Нет, в действительности никто в Москве возвращать измученный и разрушенный Донбасс НЕ собирается!!!
А по поводу пенсий, ответственность за оккупированные территории несет ОККУПАНТ.
РОМАН ЦИМБАЛЮК
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