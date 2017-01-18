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 Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ

В распоряжении Цензор.НЕТ оказался исторический документ - копия письма бывшего Президента Виктора Януковича к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин.

документ

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.

документ


Предварительно Виталий Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом

документ


документ

документ

И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го, - сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

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Сам Виктор Янукович подтвердил подлинность своего письма на пресс-конференции в Ростове.



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ты гля! он тебе поверил... !
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Текст, прямо как под копирку, написан Лавровым.....
"...под воздействием западных стран....

...преследуются по.... языковым признакам..."

Любимая мантра рашистов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПисьмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ
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