 Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.
В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.
Предварительно Виталий Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом
И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го, - сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.
Сам Виктор Янукович подтвердил подлинность своего письма на пресс-конференции в Ростове.
Ответить
"пошел" в спам жаловаться!
Ответить
"...под воздействием западных стран....
...преследуются по.... языковым признакам..."
Любимая мантра рашистов.
Ответить
Ответить
Ответить