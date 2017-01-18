 Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. "Цензор.НЕТ" публикует исторический документ

Именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года

представитель России Виталий Чуркин.

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.





В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.

Предварительно Виталий Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом





И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го, - сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

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Сам Виктор Янукович подтвердил