 "Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации. Сейчас мяч на поле голландцев", - президент Европейского Совета Туск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.
Он проинформировал, что по результатам работы саммита ЕС было принято решение, которое поможет упростить ратификацию Соглашения в Нидерландах. "Это решение отвечает на обеспокоенность, которая была высказана голландцами в прошлом году. Сейчас ответственность лежит на Нидерландах", - пояснил президент Европейского Совета.
По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы. "Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации, которое уже ратифицировано 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Сейчас мяч на поле голландцев", - подчеркнул Туск.
Напомним, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.
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ну только к укуркам туристы свободно не поедут. не велика потеря.
и от чего не делают то?
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Зараз же це більше схоже на Ваші вигадки.
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а сейчас мы кто? А дальше такими темпами "ми здобулы", будапештскими "записками сумашедших" и шантажем древесины и пенсионки и ассоциации с ЕС, и МВФ..., мы будем завидовать Северной Корее и Ирану.
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Я уже не говорю сколько будет стоит восстановить после казламордых варваров разрушенное.
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а шо - притом же яныке на кредитной игле не сидели???
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Мяч в ауте.
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А прямо сказать "Мы не сделали" не кошерно ?
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а я думал что ЕС отвечает всем составом..
а оказывается кажадая страна сама по себе ?
прикольно...
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Насправді Україну ніхто не хоче бачити в ЄС ні під яким соусом, і навіть не через війну. У європейців - щоб там не базікали їхні політики - Україна чітко асоціюється зі сферою інтересів кацапстану. А з кацапстаном у них - "любов з інтересом" (величезні торгові контракти, постачання сировини тощо)- і тому ображати кацапів вони ні в якому разі не хочуть.
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