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Все про:ассоциация (816) Нидерланды (648) ратификация (326) соглашение (1013) Туск (354) Евросоюз (11456)

 "Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации. Сейчас мяч на поле голландцев", - президент Европейского Совета Туск

Евросоюз сделал все, чтобы спасти ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, и сейчас ответственность за это лежит на Нидерландах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Он проинформировал, что по результатам работы саммита ЕС было принято решение, которое поможет упростить ратификацию Соглашения в Нидерландах. "Это решение отвечает на обеспокоенность, которая была высказана голландцами в прошлом году. Сейчас ответственность лежит на Нидерландах", - пояснил президент Европейского Совета.

По его мнению, ратификация документа важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и надежности Европы. "Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации, которое уже ратифицировано 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Сейчас мяч на поле голландцев", - подчеркнул Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пока не может быть членом ЕС, хотя двери остаются открытыми, - Мингарелли

Напомним, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.
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комментарий отмечен как спам  
 
Вы сделали ВСЁ,чтобы угробить ассоциацию !
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Пока вы отписываете одному ватнику, я отправляю 10 ватных постов в спам. Эффективность этого метода значительно лучше...
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Асоциацию ЕС готов бл подписать и с ублюдком Януковичем,так что ты не прав.
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Все украдено до нас.Янукович сбежал не с пустыми руками.Делай на это поправку.
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Чи можна мати справу з ЄС, в якому одна проплачена ху№лом голандська партія може заблокувати будь-які починання по інтеграції України та ЄС? Очевидно, що ЄС потребує структурних змін.
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Наивно думать, что ЕС - это что-то иное, чем оно есть.
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Британія з ЄС вийшла не тільки з цієї причини.
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Слушал мнение Суворова-Ризуна. Если он врал, тогда и я спистел. Все упирается в раздутый чиновничий аппарат и бестолковую бюрократию.
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да намного быстрее сделать безввиз, договора с каждой отдельной страной....
ну только к укуркам туристы свободно не поедут. не велика потеря.
и от чего не делают то?
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Так и хочется, глядя на подобные "маневры", загнать мяч на украинскую часть поля , путем изготовления ядерного щита Украины ... и пошли эти все, хитро сделанные кидалы куда то вдаль.
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США заявили,если Украина захочет стать ядерной державой,то станет в один ряд с Северной Кореей и Ираном.Выбирай.
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Нет, добровольный отказ и присоединение к соглашению о нераспространении ЯО.
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Якщо це факт, дайте, будь-ласка, посилання на автора цих висловлювань.
Зараз же це більше схоже на Ваші вигадки.
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Выбирать? Серьезно?
а сейчас мы кто? А дальше такими темпами "ми здобулы", будапештскими "записками сумашедших" и шантажем древесины и пенсионки и ассоциации с ЕС, и МВФ..., мы будем завидовать Северной Корее и Ирану.
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Нам бы АЭС построить новые, но ни США ни ЕС на это денег не дают...
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О , вот это уже "евангелие от кацапа", а еще мы замерзаем и голодаем...
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Нажаль, Лілія, ми втратили багато людських і матеріальних ресурсів. І створення "з нуля" ядерного щита буде дуже проблематичним в теперішніх умовах для нас. Тим більше, що зараз при владі не герої, а бариги.
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а что даст "ядерный щит"??? Будем весь мир пугать в обмен на гречку или рис??? Может и хорошо что в Украине нету ЯО! Вот бы захватили даунецкие абборигены пару пусковых шахт, я бы посмотрел тогда как бы вы говорили о ЯО!
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А может и не захватили бы, путлер вон весь мир безнаказанно шантажирует своим яо, недаром приоритетом казламордых было внедрить свой флот в Крым и уничтожить ядерный щит Украины, знали к чему готовились, и чего боялись , твари.
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Нажать красную кнопку (кто там будет знать аборигены что-то не так нажали или гарант), и проблема лугандонов решена раз и навсегда.
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Лилия, о каком ядерном щите Вы говорите? У нас нет мощностей для обогащения урана для АЭС до уровня топлива. Хватит уже мечтать.
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Надо чтоб были, не такое уж это техническое чудо , на войны теперь угораздо больше уходит , а потеря территории? А разрушенная экономика и отжатые рессурсы ? Неужели дешевле?
Я уже не говорю сколько будет стоит восстановить после казламордых варваров разрушенное.
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Ты хотел оставить ядерные ракеты нашем барыгам у власти (От Кравчука и до пороха). Они продали бы, уже его давно.
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"на поле голландцев" - звучит как-то двусмысленно...
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Согласен с вами . Не люблю двусмысленность . Сказали бы : в море у голандцев . Поняли бы что вопросы решаются у кого-то на яхте . А то , на поле )))) на поле мяч пинают до усрачки , или коров пасут
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та я не о том, у нас в армии любители травки при слове "поле" возбуждались
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Наобещали, а теперь в отказ идем? Хорошенькое начало... Мы ради этого Крым потеряли, в войну на Донбассе влезли, на кредитную иглу сели - а вы "сделали что могли"?
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они сделали все, что могли, чтобы от украины и от народа ничего не осталось
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та ну?
а шо - притом же яныке на кредитной игле не сидели???
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с липецким барыгой никто не будет связыватся , у него все мысли связаны с липецкой хфабрикой
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вот суки начинают один на одного пальцем тыкать этот засраный еврейпский союз
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ЕС сдел все,что бы ничего не делать.
Мяч в ауте.
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Ассоциации с ЕС нет. Безвизового режима нет. Крым оттяпали. На Донбассе война. Что в сухом остатке?
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Вот так выглядит гибридная война с свиноРоссией.
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Та да.... А на воротах шакалАдний Крєндєль- хєр забьйош в ворота гол!!!
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Что интересно, так это то, что Грузию это не коснулось, а вот Украина - вся в шоколаде, правда, и в голландском - тоже. В чём, правда, МИД?
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Как всегда , в деньгах . Кто платит - тот заказывает музыку.
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Т.е. грузинские олигархи - щедрее наших? А если речь о раше, то и грузины для неё - "братья". В общем, задолбали уже эти загадки, с кучей неизвестных.
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Украина намного больше Грузии , соответственно и ставки выше , все хотят выиграть , такой себе покер .
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Просто наши барыги позабористей оказались, распугали всю Европу.
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Как раз туда они и собрались , в Давос, к Пинчуку на украинский завтрак ))
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Мы сделали что могли ...

А прямо сказать "Мы не сделали" не кошерно ?
.
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Этого короля конфет нужно гнать сраной метлой и ставить Пастора.Чем сильнее ответ,тем рашка больше срётся.
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сейчас Украина аасыцынированный член дохлого путлерского СНГ ,типа...
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вступил в ТС,типа Тухлый Сцуюз Путлера,хлеб и молоко будут по 5 копеек,всего будет завались.что Гуталину у кота Матроскина..
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да ?
а я думал что ЕС отвечает всем составом..
а оказывается кажадая страна сама по себе ?
прикольно...
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мяч это получается Украина ну и пнут его как всегда со всей силы.
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Європейська бюрократія просто призначила драпокурів такими собі церберами. Тепер уся ця європиз# ...мня-мня... євроспільнота може просто розводити руками як ось зараз це робить Туск і казати "це ж не ми - ми-то з радістю. Це все Нідерланди, ну а без них - ми ж ніяк..."
Насправді Україну ніхто не хоче бачити в ЄС ні під яким соусом, і навіть не через війну. У європейців - щоб там не базікали їхні політики - Україна чітко асоціюється зі сферою інтересів кацапстану. А з кацапстаном у них - "любов з інтересом" (величезні торгові контракти, постачання сировини тощо)- і тому ображати кацапів вони ні в якому разі не хочуть.
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Мяч на стороне голландцев! Но матч не состоялся, т.к. голландские игроки снюхали всю разметку, а голландские болельщики скурили всю траву..
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ЕС сделал все.что бы голандцы забили гол в ворота Украины и при том не разрешили Украине начать с центра поля, а отдали и дальше мяч любителям наркоты...ось яка херня від Туска і ЕС .котрому куйло допоміг стати премєром Польщі..прибравши конкурентів під Смоленьськом,,,
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Да надо дать путину и русскому миру коридор к Голандии. Отрезвиловка я думаю наступит очень быстро.
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Кто украл в посла медальен?ты не брал?нет!ну нет так нет!
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Была бы реальная борьба с коррупцией, а не имитация. Был бы другой результат. А так нас вежливо послали. Нам дали срок 3 года. Что сделали? Кто сидит? Ефремов. Так и его выпустят после годовщины майдана. У нас нет политической элиты, одни дегенираты сменили других дегенератов. Есть только жулье.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы сделали что могли, чтобы помочь спасти Соглашение об ассоциации. Сейчас мяч на поле голландцев", - президент Европейского Совета Туск
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