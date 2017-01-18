 Суд продлил на 60 суток арест экс-депутату Харьковского облсовета Розсохе, причастному к похищению бывшего сотрудника ФСБ Богданова

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как сообщается, Голосеевский райсуд столицы поддержал позицию столичной прокуратуры и продлил на 60 суток срок содержания под стражей экс-депутату Харьковского облсовета, который организовал похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.
Кроме того, своим решением суд продлил срок ранее избранных мер пресечения двум соучастникам этого преступления, в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста на срок до 11.03.2017.
Как уже сообщалось, участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны 18 ноября 2016 года по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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цацкаются с гнидами, и они наглеют!
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сепар Добкин поднял тост за "Беркут" (фото)
"За "Беркут", за друзей и третья за отъезд Байдена. (Вместе с Обамой)", - написал в Твиттер Добкин
http://newsoboz.org/politika/dobkin-podnyal-tost-za-berkut-foto--18012017170600
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