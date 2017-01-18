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Все про:арест (10078) задержание (4835) похищение (1143) суд (19876) ФСБ (963)

 Суд продлил на 60 суток арест экс-депутату Харьковского облсовета Розсохе, причастному к похищению бывшего сотрудника ФСБ Богданова

Суд продлил содержание под стражей экс-депутату Харьковского облсовета Владимиру Розсохе, причастному к похищению бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как сообщается, Голосеевский райсуд столицы поддержал позицию столичной прокуратуры и продлил на 60 суток срок содержания под стражей экс-депутату Харьковского облсовета, который организовал похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

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Кроме того, своим решением суд продлил срок ранее избранных мер пресечения двум соучастникам этого преступления, в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста на срок до 11.03.2017.

Как уже сообщалось, участники преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, были задержаны 18 ноября 2016 года по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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пристрелить ублюдков - и делу конец!
цацкаются с гнидами, и они наглеют!
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Сопли жуют, а потом вопят типа надо отпускать из-за срыва сроков ведения следствия.
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Може зрадники щось ще розкажуть....., як протрезвіють?
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Была бы адекватная патриотичная власть, Добкина давно бы посадили на НАРЫ за сепаратизм в Харькове и коррупцию.
сепар Добкин поднял тост за "Беркут" (фото)

"За "Беркут", за друзей и третья за отъезд Байдена. (Вместе с Обамой)", - написал в Твиттер Добкин
http://newsoboz.org/politika/dobkin-podnyal-tost-za-berkut-foto--18012017170600


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд продлил на 60 суток арест экс-депутату Харьковского облсовета Розсохе, причастному к похищению бывшего сотрудника ФСБ Богданова
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