 Цель Путина - восстановление Российской империи, и США не могут с ним сотрудничать, - Маккейн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн в интервью MSNBC.
По его словам, Путин "разделяет страны вроде Грузии или Украины", в то время как у США "другие приоритеты".
Таким образом, по мнению Маккейна, США не могут сотрудничать с Россией а должны действовать в стиле экс-президента страны Рональда Рейгана - "устанавливать мир посредством силы". Он пояснил, что это, прежде всего, означает "реконструкцию армии", которая "за последние 8 лет была опустошена на 21%".
Напомним, Джон Маккейн является одним из авторов нового законопроекта о расширении антироссийских санкций.
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