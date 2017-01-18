EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  112  3
Все про:Маккейн (199) Путин (20623) Россия (64752) сотрудничество (538) США (11703)

 Цель Путина - восстановление Российской империи, и США не могут с ним сотрудничать, - Маккейн

Приоритетом президента РФ Владимира Путина является восстановление Российской империи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн в интервью MSNBC.

По его словам, Путин "разделяет страны вроде Грузии или Украины", в то время как у США "другие приоритеты".

Таким образом, по мнению Маккейна, США не могут сотрудничать с Россией а должны действовать в стиле экс-президента страны Рональда Рейгана - "устанавливать мир посредством силы". Он пояснил, что это, прежде всего, означает "реконструкцию армии", которая "за последние 8 лет была опустошена на 21%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство американцев убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США, - опросы

Напомним, Джон Маккейн является одним из авторов нового законопроекта о расширении антироссийских санкций.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сколько будет существовать джучи-улус, столько и будут московиты точить зубы на Киевскую Русь...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель Путина - восстановление Российской империи, и США не могут с ним сотрудничать, - Маккейн
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик ВР ГПУ Гройсман ГФС деоккупация Донбасс Кабмин Киев Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Пинчук Порошенко прокуратура реформы Россия Савченко СБУ суд США терроризм Трамп Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти