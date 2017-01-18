EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  861  26
Все про:Львов (3210) побег (252) психбольница (97) психиатрия (50)

 Из Львовской психбольницы сбежала россиянка, проходившая там судебно-психологическую экспертизу

Женщину поместили в медучреждение за дебош.

Из Львовской психбольницы по ул. Кульпарковской сегодня сбежала гражданка России Елена Яковлева, которая находилась в заведении на судебно-психологической экспертизе, передает Цензор.НЕТ. Об этом изданию ZAXID.NET рассказали источники в полиции.

Согласно сообщению, женщина не один раз попадалась на хулиганстве. В июне подозреваемая приехала во Львов и родила ребенка, которого бросила в родильном доме. Сотрудники роддома отдали ребенка в детский дом. Через некоторое время женщина вернулась с требованием вернуть ей ребенка, но в роддоме ей объяснили, что это невозможно.

"Женщине объяснили, что это невозможно, потому что ребенка передали в детский дом. В течение двух дней эта женщина сидела под родильным домом и побила одну из его работниц", - рассказали в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-боевика из террористической организации "ЛНР" в Беларуси отправили на психиатрическую экспертизу, - "Радио Свобода". ФОТО

Как сообщили в полиции, уже в сентябре женщина пришла в ЗАГС с требованием предоставить ей свидетельство о рождении ребенка. Выдать ей документ отказались по той же причине, с которой отказали отдать ей ребенка роддоме. Вследствие этого Яковлева побила окна в здании ЗАГСа и облила кислотой одну из его работниц.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Данное дело находится на рассмотрении в Лычаковском суде.

На этом женщина не остановилась, и уже в декабре камнем разбила окно в Шевченковском отделе полиции. Тогда ее задержали полицейские.

Согласно постановлению Лычаковского суда от 21 декабря, женщину направили в психиатрическую больницу на прохождение судебно-психологической экспертизы, откуда она сбежала 18 января.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да грохнут шоблу при попытке.. и делов то.. все одно ватная она..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поймать и наказать... и ни как не простить... а наказывать и наказывать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тільки тих, хто не читає новини, а відразу коментує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кляті бандерівці, що ви робите? Астанавітесь!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она с Надей хотела встретиться, поэтому и убежала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всю расею не переловишь!Там все с дурки сбежали. Вернее вся сраша дурка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кудыть ты дура ватная сбежала от ласковых санитаров вокруг же по посадках бродють кровожадные биндеравцы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когось покусає - буде при повному місяці на кацапа перетворюватись
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо? Во Львове кончились россиянки? Одна сбежала - замените другой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
помню, была новость про дебош иностранки в ЗАГСе, еще тогда все подозревали, что это россиянка )
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем ее пускают в Украину? Она конечно, не Ле Пен...но тоже на всю голову больная)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз Львовской психбольницы сбежала россиянка, проходившая там судебно-психологическую экспертизу
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик ВР ГПУ Гройсман ГФС деоккупация Донбасс Кабмин Киев Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Пинчук Порошенко прокуратура реформы Россия Савченко СБУ суд США терроризм Трамп Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти