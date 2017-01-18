 Из Львовской психбольницы сбежала россиянка, проходившая там судебно-психологическую экспертизу

Из Львовской психбольницы по ул. Кульпарковской сегодня сбежала гражданка России Елена Яковлева, которая находилась в заведении на судебно-психологической экспертизе, передает Цензор.НЕТ. Об этом изданию ZAXID.NET рассказали источники в полиции.
Согласно сообщению, женщина не один раз попадалась на хулиганстве. В июне подозреваемая приехала во Львов и родила ребенка, которого бросила в родильном доме. Сотрудники роддома отдали ребенка в детский дом. Через некоторое время женщина вернулась с требованием вернуть ей ребенка, но в роддоме ей объяснили, что это невозможно.
"Женщине объяснили, что это невозможно, потому что ребенка передали в детский дом. В течение двух дней эта женщина сидела под родильным домом и побила одну из его работниц", - рассказали в полиции.
Как сообщили в полиции, уже в сентябре женщина пришла в ЗАГС с требованием предоставить ей свидетельство о рождении ребенка. Выдать ей документ отказались по той же причине, с которой отказали отдать ей ребенка роддоме. Вследствие этого Яковлева побила окна в здании ЗАГСа и облила кислотой одну из его работниц.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Данное дело находится на рассмотрении в Лычаковском суде.
На этом женщина не остановилась, и уже в декабре камнем разбила окно в Шевченковском отделе полиции. Тогда ее задержали полицейские.
Согласно постановлению Лычаковского суда от 21 декабря, женщину направили в психиатрическую больницу на прохождение судебно-психологической экспертизы, откуда она сбежала 18 января.
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бегут крысы!!!
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