 Апелляционный суд подтвердил домашний арест мэра Бучи Федорука, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 18 января 2017 года, Апелляционный суд. Киева оставил в силе ранее избранную мэру города Буча Анатолий Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного расследования", - написала Сарган.
Напомним, 21 июля ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Федорука и мэра Ирпеня Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса.
"В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил тогда Луценко.
В ГПУ отметили, что в ходе обысков " нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику.
По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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бегут крысы !!
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