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Все про:арест (10077) ГПУ (7972) мэр (1397) Сарган (78) Буча (56) Федорук (15)

 Апелляционный суд подтвердил домашний арест мэра Бучи Федорука, - Сарган

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о домашнем арест мэра Бучи Анатолия Федорука.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 января 2017 года, Апелляционный суд. Киева оставил в силе ранее избранную мэру города Буча Анатолий Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного расследования", - написала Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд повторно отправил под домашний арест мэра Бучи Киевской области Федорука

Напомним, 21 июля ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Федорука и мэра Ирпеня Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса.

"В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил тогда Луценко.

В ГПУ отметили, что в ходе обысков " нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику.

По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мэра Бучи Федорука восстановили в должности по решению суда. ВИДЕО

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Який домашний -на нари, в СІЗО, баланду хряцать ))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд подтвердил домашний арест мэра Бучи Федорука, - Сарган
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