 Провокаторы подбросили в магазин "АТБ" фарш с червями, - замгендиректора ТОВ "АТБ-маркет" Шаповалова

Об этом заявила заместитель генерального директора ТОВ "АТБ-маркет" Наталия Шаповалова. По ее словам, провокация не сработала, так как действия злоумышленников зафиксировали камеры скрытого видеонаблюдения, передают Українські новини.
Попытка провокации произошла 16 января. Камеры скрытого видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек взял с полки две пачки фарша и положил их в тележку. Через некоторое время этот покупатель вернулся к прилавку с мясопродуктами, достал из принесенного с собой пакета аналогичные упаковки с фаршем, но уже с добавленными в них червями и положил их в глубь полки.
Камеры зафиксировали, что все это время молодой человек говорил по мобильному телефону. Наталия Шаповалова предположила, что провокатор в телефонном разговоре информировал соучастников о точном местонахождении испорченного ими же продукта.
Буквально через считанные минуты после того, как "покупатель" завершил разговор, к прилавку подошли двое молодых людей, которые некоторое время делали вид, что выбирают товар, но в итоге взяли именно упаковки фарша с червями. Около кассы молодые люди начали разыгрывать основную часть аферы, снимать инцидент на видео. Вскоре запись появилась в Интернет-пространстве.
"На протяжении двух лет наше предприятие подвергается постоянным информационным атакам, которые направлены на нанесение ущерба деловой репутации сети "АТБ". Разными исполнителями намеренно создаются искусственные негативные информационные поводы. Например, приходит человек в магазин, приносит в коробочке таракана, выпускает его на полку, фотографирует на мобильный телефон. Впоследствии, эти фотографии выкладываются в Интернет. В сети Фейсбук даже создана отдельная группа, все публикации которой направлены на дискредитацию нашего предприятия. Исполнители этих провокаций действуют скрытно и быстро, поэтому, задокументировать их деятельность удается не всегда. Однако в данном случае провокаторы попались. Их действия зафиксированы камерами скрытого видеонаблюдения. Сейчас юристы торговой сети "АТБ" готовят соответствующие материалы для передачи в правоохранительные органы с целью поиска и привлечения участников преступной схеме к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины. Со своей стороны, мы предупреждаем наших коллег, все предприятия торговли, об аналогичных возможных действиях провокаторов", - заявила Наталия Шаповалова.
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Здесь... Видео со скрытой камеры АТБ Камеры видеонаблюдения зафиксировали очередную провокацию против торговой сети «АТБ» - YouTube
Здесь ... видео от якобы "покупателей" на кассе В киевском супермаркете АТБ в мясе обнаружили червей - YouTube
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100%
коварно насрали в штаны пока он спал))))))))
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Після того, як на Лаврухіна відкрилося АТБ половину товарів, зокрема і курятину та фарші стали купувати тиам. В АТБ дешевше до 10-15%.
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Наш юморной народ комментировал сие так:
- халявный белок, сам понимаешь, кризис в стране, так что радуйся халяве;
- новая акция: купи кукурузу, белок - в подарок;
- гусеница - источник белков и протеинов);
- на рыбалку самое оно.
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