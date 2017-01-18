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Все про:провокация (1079) продукты (1408) АТБ (19)

 Провокаторы подбросили в магазин "АТБ" фарш с червями, - замгендиректора ТОВ "АТБ-маркет" Шаповалова

Против крупнейшей торговой сети Украины "АТБ" совершена очередная информационная провокация с целью очернить деловую репутацию компании. Злоумышленники подбросили на прилавки киевского супермаркета фарш с червями, после чего устроили грандиозный скандал, выложив видео в Интернет.

Об этом заявила заместитель генерального директора ТОВ "АТБ-маркет" Наталия Шаповалова. По ее словам, провокация не сработала, так как действия злоумышленников зафиксировали камеры скрытого видеонаблюдения, передают Українські новини.

Попытка провокации произошла 16 января. Камеры скрытого видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек взял с полки две пачки фарша и положил их в тележку. Через некоторое время этот покупатель вернулся к прилавку с мясопродуктами, достал из принесенного с собой пакета аналогичные упаковки с фаршем, но уже с добавленными в них червями и положил их в глубь полки.

Камеры зафиксировали, что все это время молодой человек говорил по мобильному телефону. Наталия Шаповалова предположила, что провокатор в телефонном разговоре информировал соучастников о точном местонахождении испорченного ими же продукта.

Буквально через считанные минуты после того, как "покупатель" завершил разговор, к прилавку подошли двое молодых людей, которые некоторое время делали вид, что выбирают товар, но в итоге взяли именно упаковки фарша с червями. Около кассы молодые люди начали разыгрывать основную часть аферы, снимать инцидент на видео. Вскоре запись появилась в Интернет-пространстве.

"На протяжении двух лет наше предприятие подвергается постоянным информационным атакам, которые направлены на нанесение ущерба деловой репутации сети "АТБ". Разными исполнителями намеренно создаются искусственные негативные информационные поводы. Например, приходит человек в магазин, приносит в коробочке таракана, выпускает его на полку, фотографирует на мобильный телефон. Впоследствии, эти фотографии выкладываются в Интернет. В сети Фейсбук даже создана отдельная группа, все публикации которой направлены на дискредитацию нашего предприятия. Исполнители этих провокаций действуют скрытно и быстро, поэтому, задокументировать их деятельность удается не всегда. Однако в данном случае провокаторы попались. Их действия зафиксированы камерами скрытого видеонаблюдения. Сейчас юристы торговой сети "АТБ" готовят соответствующие материалы для передачи в правоохранительные органы с целью поиска и привлечения участников преступной схеме к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины. Со своей стороны, мы предупреждаем наших коллег, все предприятия торговли, об аналогичных возможных действиях провокаторов", - заявила Наталия Шаповалова.
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И где можно посмотреть этот увлекательный блокбастер?
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если 7 замков взломаешь тогда эта тайна предстанет пред тобой.
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Колись доводилося тісно спілкуватися з відповідальними працівниками АТБ.. Більшість з них - не закуповує продукти для дому в своїй мережі..
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М'ясо, молочку, овочі, соління, яйця - беру на ринку, в одних і тих самих продавців уже роками..В супермаркетах стараюсь брати те, що в заводській упаковці й має чіткі заводські терміни придатності..
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а ваші продавці де роками це беруть, ви знаєте? а терміни придатності якось перебивають, переклеюють - не вбережешся
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На ринку постійні продавці дуже цінують таке поняття , як репутація..Щодо терміну придатності я написав " має чіткі заводські терміни..".. Якщо підозрюю перебивку, або можливість перебивки - не беру принципово..
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а где закупает ? в Фуршете или Сильпо ? там что как то по другому ?
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Леонид - то же делают и работники мясокомбинатов - но в чем прикол - они покупают в другом месте и то же самое - технологии продаж и производства практически одинаковы и идут по модному тренду на данный момент у всех участников рынка))
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вот и мы дожили - до торговых войн внутри Украины)))
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А видео внедрения червей в фарш отсутствует...
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Наверное дождевые для рыбалки на карасиков.
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Вы там у руководства АТБ червей в голове поищите, а потом будете свои горбатые отмазки лепить.
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Провокаторы или путинские агенты также регулярно подбрасывают в АТБ просроченные продукты.
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не знаю . в атб более мене. товар не особо залёживается-именно поэтому у них нет отдела-салатов)) куда всё просроченное крошат-как в других сетях)
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Камеры СКРЫТОГО наблюдения... Так вам, ребята, пора за решетку! Вне зависимости, с червями фарш или нет
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это та сеть атб шо на хуйла работает?...спасибо я типо поверил торгашу - педерасту!
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Мышинная возня, репутацию атб таким не испортить. Там грамотная маркетинговая и ценовая политика, что все остальные торговые сети отдыхают. Так в сильпо цены на те же товары, что и в атб на 10-15%выше. В атб чаще проводят акции со скидками и вовремя уценяют быстропортящийся товар, овощи и фрукты в атб на 20-40% дешевле. Так что единичный случай с червями и никакая агитация в ютубе и фэйсбуке им репутацию испортить не сможет.
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так...на броненосці "Потьомкін" все також починалося з макаронів з "м'ясом"...
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Це )І(иди з Сільпо та Фори біснуються.
Після того, як на Лаврухіна відкрилося АТБ половину товарів, зокрема і курятину та фарші стали купувати тиам. В АТБ дешевше до 10-15%.
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В мясе могут завестись опарыши , но только в тёплое время года, а какие черви могут завестись в мясе зимой, ума не приложу.
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Наши супермаркеты - это просто жесть. Ничего нового не сообщили. Зато эти супермаркеты выжили мелких производителей, которых с огнём не найдёшь.
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доречі ...на мясо що тепер продають хоч у магазинах а хоч на базарах мухи не сідають ...черви я думаю також гинуть як від дихлофосу...хто не вірить зверніть повесні увагу ...теперішнім м'ясом можна "травити" мух і тараканів...
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старая престарая постанова. еще со времен цк кпсс.
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А ету полностью мёртвую, но всё равно симпатишную гусеницу купили 16 января вместе с банкой консервированной кукурузы в АТБ Запорожья. Похоже, тож подросили .
Наш юморной народ комментировал сие так:

- халявный белок, сам понимаешь, кризис в стране, так что радуйся халяве;
- новая акция: купи кукурузу, белок - в подарок;
- гусеница - источник белков и протеинов);
- на рыбалку самое оно.

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Тока шо, из АТБ вернулся. Народу- много. С Нового прекратилась трансляция и музыка в зале почему-то. Цены- нормальные, почти не изменились. Тока вот кофе "Форт" молотый- аж на 50% процентов подпрыгнул! Ровно на 50%. И ещё- вот эта трансляция постоянно убеждала в том, что ни единой категории просроченного товара- в АТБ не существует. Они врали. Непрерывно врали. По крайней мере- кошачий корм- у них просрочен процентов на 50-60. Это я- как кошатник говорю.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПровокаторы подбросили в магазин "АТБ" фарш с червями, - замгендиректора ТОВ "АТБ-маркет" Шаповалова
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