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Все про:алкоголь (1389) Ривненщина (513) сигареты (489) ГФС (2251)

 Налоговики на Ривненщине изъяли незаконно изготовленных сигарет и алкоголя на 19 миллионов. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции изъяли партия незаконно изготовленных сигарет и алкоголя на сумму почти 18,8 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, был проведен осмотр автомобиля Ford Transit. В результате была обнаружена партия сигарет, на которую водитель не смог предоставить лицензии и документы, подтверждающие качество и происхождение табачных изделий. При этом товарно-транспортные накладные были выданы от имени предприятия, которое прекратило свою деятельность еще в 2015 году.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что поставка сигарет осуществлялась для компании из Ровно с целью реализации без отображения в налоговой и бухгалтерской отчетности.

В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято 864,5 тысячи пачек сигарет и более 21,3 тысячи бутылок алкогольных напитков, которые были оклеены поддельными марками акцизного налога. Общая стоимость изъятого составляет почти 18,8 миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются".

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Там вообще есть предприятия, кроме сигарет, спиртного, янтаря, пилорамы и перегонщиков авто?
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Петр Алексеевич вместо акцизной марки нужно ввести акцизную шоколадку «ROSHEN» ее на принтере не подделаеш. Гройсман может подвердить.
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рошеновский шоколад в отличии от настоящего в руке не тает.
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Интересна дальнейшая судьба этих товаров
Вот бы купить акцизные марки и продать как конфискат - был бы реальный доход стране
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Это по 28 грн - 678 571 тыс.долл или (по 25тыщ долл) -27 142 квартиры для АТО шников!
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Раньше фиксировали количество, а теперь оценивание. Интересно по какому прайсу, или методике. Почему оценили в 19 лямов, а не в 10 или 25.
Казлы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики на Ривненщине изъяли незаконно изготовленных сигарет и алкоголя на 19 миллионов. ФОТОрепортаж
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