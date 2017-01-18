 Савченко: "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать"

Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я хочу, чтобы людям не обманывали голову. Те, кто с высоких трибун кричит вам, что Крым мы не сдали, сдали его в 2014 году", - сказала Савченко.
Напомним,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.
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Крым не меняем и Донбасс не сдаем. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли, - Ирина Геращенко(73)
"Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору", - Чубаров прокомментировал заявление Савченко о "сдаче Крыма". ВИДЕО(84)
Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма, - Савченко(369)
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Бідна , бідна УКРАЇНА.
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"за отрицание принадлежности Крыма Украине"...
Тогда можно будет всех этих Пинчуков и Савченков,
сразу же отправлять на нары... а заодно можно будет и на
Лаврика с Письковым уголовные дела завести....
Иначе этих манкуртов - остановит только "метод бузины"
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Ни каких тебе "залогов", браслетов, ростовских онлайн-конференций...))
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здесь ВИДЕО
На видео оно уже превратилось в захарову. Такое же грязное ,с немытой башкой и запрыщавленной рожей ! Фууууу !
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https://youtu.be/0YuyOqumuQg
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Хоть на банку краски для танка...
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сойдешь за умную
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Jan. 18th, 2017 at 1:37 PM
Просто не могу пройти мимо очередного заявления Надюшеньки Саченко о том, что оккупированный полуостров Крым следует оставить России в обмен на оккупированные территории Донбасса. Беспрецедентно и верх того, что можно было ожидать от Надюшеньки. Причем не просто констатация, а и обоснование причин, по которым Украина должна добровольно отказаться от своей территории в пользу возврата контроля над другой.
Что тут ещё можно сказать? Не буду пояснять, почему слова Савченко подобны яду, испускаемому коброй, умные люди и так поймут, а дебилы продолжат на неё эйфорить и дальше. Но вот ведь какой интересный момент - своим очередным бредом "героиня" обзавелось ещё одной группой противников, организованных и сплоченных. В данном случае я говорю о кырымлы - крымских татарах. И не удивительна реакция Рефата Чубарова, который уже назвал заявление Савчено оскорбительным, циничным и предательским. И вот скажите, что, не прав?
Кстати, а никто не заметил как удачно совпал трёп Савченко с излияниями Марин ЛеПен. Совпадение? Пусть каждый решает сам... Но, лично я хочу напомнить Надежде, что когда она ступила на украинскую землю после плена, то ей, босоногой и упитанной "героине" сразу же был задан вопрос о её амбициях на участие в президентских выборах. Ответ помните? Если нет, то напомню: "Украинцы, а вам я президентом нужна? Если скажете, что надо, то буду!"
Так вот, Надюша, украинцы тебе уже давно говорят "Иди на х*й, наконец-то!" И поверь - так надо, выполняй!
ZLOY_ODESSIT
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Посмотри что их пару десятков тичкой ходит!
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Может потому, что богатые?
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Гадя дура - говорить що думає, а Жи2 при владі розумна - говорить те, що хочуть почути ГОЇ!
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