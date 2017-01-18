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Все про:Крым (17979) Савченко (2412)

 Савченко: "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать"

Депутат Верховной Рады (внефракционная) Надежда Савченко говорит, что не утверждала будто вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только путем сдачи Крыма России.

Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я хочу, чтобы людям не обманывали голову. Те, кто с высоких трибун кричит ​​вам, что Крым мы не сдали, сдали его в 2014 году", - сказала Савченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым не меняем и Донбасс не сдаем. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли, - Ирина Геращенко

Напомним,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.


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гадина из запоя и не вылезала...
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ні НАДЯ зіткнулась з УКРАЇНСЬКОЮ реалією.... Де кругова ПАГУКА БАГИГ .... Вони пгададуть , стишка підставлять , А ПІПЛ СХАВАЄ....
Бідна , бідна УКРАЇНА.
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Да примите уже закон об уголовной ответственности
"за отрицание принадлежности Крыма Украине"...
Тогда можно будет всех этих Пинчуков и Савченков,
сразу же отправлять на нары... а заодно можно будет и на
Лаврика с Письковым уголовные дела завести....
Иначе этих манкуртов - остановит только "метод бузины"


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А мне нравится "метод бузины"...
Ни каких тебе "залогов", браслетов, ростовских онлайн-конференций...))
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Блин !!! Это животное нас всех за идиотов держит !!! Есть видео ,где оно чётко говорит,что сдать крым

здесь ВИДЕО

На видео оно уже превратилось в захарову. Такое же грязное ,с немытой башкой и запрыщавленной рожей ! Фууууу !
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Давно пора заткнуть этот фонтан помоев из пасти Гадины Мертвечук!!!Почему СМИ ловят ти размножают её высеры с таким усердинм???Чувствуется опытная направляющая рука...Клям ей в глотку!!!!Никакого выхода в эфир...прессу...!!!Пусть в сортире исходит на гавно своими сепарскими вбросами!!!
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по большому счету переиграла Надя не поняла что она просто "расходник" у Кремля, Киева и "кукловодов" политиков.. или ты играешь политикой или политика играет с тобой...
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Заднюю включает,Гадюха.Кажется,начинает что-то подозревать...)))

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ты чо,тогда приемщиком работал?вот и хорошо,в гааге расскажешь приметы сдававших .под присягой,а не как на форуме.
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Скажіть їй, що інколи краще жувати ніж говорити.
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невероятно... И за это отдали двух орков которые должны были в Гааге показания давать? (((
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Кто - нибудь понимает какую мысль она пытается высказать? Я три раза перечитал и понять не могу.
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Просто пытается выкрутиться от своей очередной зрады.
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И везде будет также хорошо как у нас

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Вот только мешок на голову Украине еще не нарисовал. Хотя та верхняя часть, новоукраина сильно на него похожа.
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Пора ее уже в дурдом определить, на принудительное лечение от алкоголизма.
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Очень быстрый подьем,после погружения,опасен возникновением кессонной болезни.Процесс декомпрессии игнорировать никогда нельзя.
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Она ведь в курсе что мы живем в еру интернета и сми? а то складывается впечатление что мы все тупые одна гадя "умная"
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Выменяйте её обратно "фплен"...
Хоть на банку краски для танка...
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Крым Украине нужен,но без людей-тоже и про Республики Донбасса!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Слово не воробей..."- а в политике равносильно пуле снайпера и не такие ставали политическими трупами, когда язык с головой не дружит.
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Гадя, ты просто девушк с пониженной социальной ответственностью.
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Цензоры!!! Публикуя любые высеры этой придури вы автоматом её раскручиваете,тем самым помагая её патрону медведчуку.
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Что ж вы к бабе пристали ироды? Других проблем что-ли нет?
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КРЫМ ВСТАНЕТ КОСТЬЮ В ГОРЛЕ САВЧЕНКО
Jan. 18th, 2017 at 1:37 PM

Просто не могу пройти мимо очередного заявления Надюшеньки Саченко о том, что оккупированный полуостров Крым следует оставить России в обмен на оккупированные территории Донбасса. Беспрецедентно и верх того, что можно было ожидать от Надюшеньки. Причем не просто констатация, а и обоснование причин, по которым Украина должна добровольно отказаться от своей территории в пользу возврата контроля над другой.

Что тут ещё можно сказать? Не буду пояснять, почему слова Савченко подобны яду, испускаемому коброй, умные люди и так поймут, а дебилы продолжат на неё эйфорить и дальше. Но вот ведь какой интересный момент - своим очередным бредом "героиня" обзавелось ещё одной группой противников, организованных и сплоченных. В данном случае я говорю о кырымлы - крымских татарах. И не удивительна реакция Рефата Чубарова, который уже назвал заявление Савчено оскорбительным, циничным и предательским. И вот скажите, что, не прав?
Кстати, а никто не заметил как удачно совпал трёп Савченко с излияниями Марин ЛеПен. Совпадение? Пусть каждый решает сам... Но, лично я хочу напомнить Надежде, что когда она ступила на украинскую землю после плена, то ей, босоногой и упитанной "героине" сразу же был задан вопрос о её амбициях на участие в президентских выборах. Ответ помните? Если нет, то напомню: "Украинцы, а вам я президентом нужна? Если скажете, что надо, то буду!"
Так вот, Надюша, украинцы тебе уже давно говорят "Иди на х*й, наконец-то!" И поверь - так надо, выполняй!



ZLOY_ODESSIT
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Я так понял "народ" подняли на борьбу с Савченко... самым бедным депутатом Верховной Рады ...Все остальные "красавцы" , не люди а бриллианты
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Ты правильно понял! Только это не народ а здешние троля-ля риго-шоколадное.
Посмотри что их пару десятков тичкой ходит!
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Дело в том, что остальные, даже жопоблоковцы, не позволяют себе подобных высказываний.
Может потому, что богатые?
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И ей тоже много кто много чего сделать хотят, и тоже не говорят "краткими словами", что именно. Стесняются.
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После того как она обеляет и хочет дружить с захерченками которые под контролем фсб, её надо отовсюду выпереть.
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Сначала сказала,потом отказалась от своих слов....Главное быть в топе новостей,это и есть тактика агента ФСБ.
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Этой твари в козломордии срок якобы впаяли? Гуманно это чмо поместить на нашу зону досиживать. Наши правители наступили на свои грабли. Нельзя из куска гавна лепить конфетку. Хероиню из дерьма лепили.
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В Украине можно только говорит Путин-хло, Россия-окупанты, все основные доводы це зрада
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Соотечественники , вы обязаны понимать, что при рошене не то что Крым не вернётся в состав Украины , но и Донбасс ( в лучшем случае оккупированная часть) отколется .Потому что в нынешних реалиях, для нормальной жизни всей страны ,без новой границы не обойтись . И это обязательно произойдёт , если рошеновская кодла дожмёт народ , убив всякую надежду и патриотизм . И чем дольше народ будет упорствовать , тем дольше будет идти ,типо война, на Донбасе . Хотя есть вариант , Пецю накол и тогда Пуцин действительно нападёт . В итоге, Украина , к которой мы все привыкли , распадётся , и построятся новые образования .
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На.уй пошёл, стратег козломордый. Лижи дальше угрочукчетатаромонгол пипетку Пукину
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Крим здав Турчинов ще в 2014му і зараз він для багатьох чомусь герой-патріот.
Гадя дура - говорить що думає, а Жи2 при владі розумна - говорить те, що хочуть почути ГОЇ!
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Савченко: "Я никогда сама не говорила, что Крым надо сдать. Это Медведчук мне сказал."
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"...Я хочу, чтобы людям не обманывали голову. " Жесть, Гадя тупая, косноязычная дура.
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