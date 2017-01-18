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 Альянс не изменит свое отношение к Украине при администрации Трампа, - председатель Военного комитета НАТО Павел

НАТО не изменит своей позиции по поддержке Украины после смены администрации в Вашингтоне.

Об этом заявил в среду председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет причин ожидать, будто мы изменим нашу позицию в отношении Украины", - сказал высший военный чин НАТО на пресс-конференции по итогам заседания начальников генеральных и главных штабов вооруженных сил стран альянса.

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"Мы сотрудничаем с украинскими партнерами, помогаем им укреплять обороноспособность, реализуем программы обучения, поддерживаем контакт через нашу миссию связи, выполняем пакет помощи Украине", - отметил Павел.

Он подчеркнул, что этот процесс продолжится и при администрации Дональда Трампа в США.

Смотрите: Прокремлевская пропаганда распространила фейк о "тысячах" танков НАТО в Европе, - Euvsdisinfo. ИНФОГРАФИКА

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тю ,так только цапам, это могли по зомбоящику показывать- а главное они верили)))
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У нас теж вистачає "віруючих" в наші "зомбо-ящики".

Привіт! Давно не бачив.
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Смешно. Он же просто говорящая голова. Секретарша в штанах. 70% расходов НАТО несет на себе США. Устроили пантомиму. Скоро папочка придет. Кто себя плохо вел получит ремня.
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Маразм крепчает. Кацапы выпустили золотые и серебряные монеты с изображением Трампа)))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАльянс не изменит свое отношение к Украине при администрации Трампа, - председатель Военного комитета НАТО Павел
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