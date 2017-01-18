 Альянс не изменит свое отношение к Украине при администрации Трампа, - председатель Военного комитета НАТО Павел

Об этом заявил в среду председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет причин ожидать, будто мы изменим нашу позицию в отношении Украины", - сказал высший военный чин НАТО на пресс-конференции по итогам заседания начальников генеральных и главных штабов вооруженных сил стран альянса.
"Мы сотрудничаем с украинскими партнерами, помогаем им укреплять обороноспособность, реализуем программы обучения, поддерживаем контакт через нашу миссию связи, выполняем пакет помощи Украине", - отметил Павел.
Он подчеркнул, что этот процесс продолжится и при администрации Дональда Трампа в США.
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