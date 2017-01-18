 "Согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство РФ обрели почти 170 тыс. граждан Украины", - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.
"Согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации приобрели почти 170 тыс. граждан Украины, в частности, в 2014-м - 24 141 человек, в 2015-м - 67 400, за 9 месяцев 2016-го - 75 497", - пишет она.
"К сожалению, нам не дали информации, сколько из этих граждан выехали с оккупированного Донбасса. И очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан - это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ", - отметила первый вице-спикер.
"В отношении беженцев: этот статус в РФ за 2,5 военных года получили около 350 украинцев, в частности, в 2014-м - 240 человек, в 2015-м - 84 человека, в 2016-м - 31 человек", - информирует Геращенко.
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дурдомаРоссии
В новосформированной Путеным российской элитной "Росгвардии" служит этакий Д.А.Шорохов, имеющий официальный диагноз "олигофрения в степени дебильности"
Даже справочка у него иммется. С печатью.
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земля пухом,т.е. скатертью дорога.
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