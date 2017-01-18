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Материалы по теме:
Все про:беженцы (953) Геращенко Ирина (790) гражданство (486) Крым (17979) МИД РФ (889) статистика (251) статус (276) Донбасс (11930)

 "Согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство РФ обрели почти 170 тыс. граждан Украины", - Ирина Геращенко

Министерство иностранных дел (МИД) РФ информирует, что с 2014 по 2016 год более 170 тыс. граждан Украины получили гражданство России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.

"Согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации приобрели почти 170 тыс. граждан Украины, в частности, в 2014-м - 24 141 человек, в 2015-м - 67 400, за 9 месяцев 2016-го - 75 497", - пишет она.

"К сожалению, нам не дали информации, сколько из этих граждан выехали с оккупированного Донбасса. И очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан - это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ", - отметила первый вице-спикер.

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"В отношении беженцев: этот статус в РФ за 2,5 военных года получили около 350 украинцев, в частности, в 2014-м - 240 человек, в 2015-м - 84 человека, в 2016-м - 31 человек", - информирует Геращенко.
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То й нехай беруть громадянство рашки.потім не треба піддаватися на їхнє скиглення"миженезнали"
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Мало. В яника значно більше виборців було.
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цапы таки добились,своей пропагандой и действиями,в Крыму и Донбассе - увеличение славянского населения - это одна из главных задач,которая стояла за их агрессией
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То были не "граждане Украины", а обычная вата. болото.
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А,что же так мало,в одном Крыму до оккупации было 2.5 млн чел., а за три года приняли гражданство всего 170 тыс.Непорядок какой-то.Как минимум должно быть 3-4 млн.,или остальные в очереди стоят за счастьем?
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Это жен прекрасно! Гораздо лучше, чем если бы они остались "партизанить". Эти люди по крайней мере обладают принципами, пусть даже и не всеми ими осознаваемыми сполна...
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Херащенко,а что,в Крыму не граждане Украины?Что ты дебильная несёшь?В Украине похоже фамилия Геращенко становится нарицательной-Символом тупости,лжи и мерзости
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-170 тис. ватників це непогано,але малувато, цю колорадську гидоту потрібно нанівець вишмалити з української землі,з неньки України )))
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Новости из дурдома России


В новосформированной Путеным российской элитной "Росгвардии" служит этакий Д.А.Шорохов, имеющий официальный диагноз "олигофрения в степени дебильности"
Даже справочка у него иммется. С печатью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Согласно ноте МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год гражданство РФ обрели почти 170 тыс. граждан Украины", - Ирина Геращенко
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